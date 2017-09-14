RSS
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 20:46

  serg1974 написав:Banderlog открыл первую из тех выложенных ссылок в телегу. Вижу расписание из отправной точки Запорожье 1. Разрешите остаться при своем мнении что Запорожье 1 вряд ли тождественно Днепр (главный вокзал). Пока не могу себе представить такой финт от Зализныци как просто переименовать для прежних маршрутов Днепр в Запорожье 1.

Що тут не зрозуміло? Їдете потягом до Дніпра, а там вас пересаджують в автобус і везуть до Запоріжжя 1. Це входить у вартість квитка.
fler
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 20:54

  ЛАД написав:
  budivelnik написав:............
Бо дивним чином ти б говорив тоді по польськи і розповідав про велику польську культуру, Міцкевича і Лема , а поляки б в той самий час бомбардували Львів, заявляючи що йдуть тебе визволяти.....
........

Ну почему, по-польски говорили бы вы и "визволяли" бы вас.
А я бы рассказывал, о том, что у нас большие ресурсы, нельзя уступать врагу, Харьков спокойно жил с работающими ТЭЦ и ЗАЭС и мы бы в Харькове помогали Львову и упрекали за польский язык.
И говорили, что нельзя отдавать Буковель, Пилипец и что ещё, т.к. поляки потребуют потом Житомир и Винницу.
Ти бреши та не забріхуйся
1 Ти чув щоб я говорив по польськи?
2 Ти уявляєш що у випадку поляків я б говорив по польськи
3 Твоя хвора фантазія допускає що через чотири роки після кидання поляками бомб на Львів яб заявляв що поляки напали бо українці вели не правильну політику українізації Львова і тому полякам єдине що залишалось це війна?

Не уявляєш
А ТИ СЕБЕ так ведеш.

Тому
Те що пуйло напало -ти не винуватий..
Ти винуватий що НАПАДАЮЧИ пуйло РОЗРАХОВУВАЛО на дурнів а-ля ти , чия поведінка дозволить педераційникам оправдовувати свій напад захистом при***....
budivelnik
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 20:57

Фронт зупинився, ситуація для армії рф катастрофічна, управління військами паралізовано, — росЗМІ

📍Підрозділи окупантів з різних частин фронту повідомляють про затишшя на передку, якого ніколи раніше не було.
📍Причина — відключення Starlink для російських військ після введення обов'язкової попередньої реєстрації. Уже кілька днів поспіль компанія Ілона Маска фактично заборонила використання свого супутникового зв'язку російською стороною, в той час як ЗСУ продовжують користуватися системою після авторизації.
📍За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління окупантів — зв'язок між підрозділами, координація вогню, передача даних з БПЛА — було зав'язано саме на Starlink .
📍Російські засоби зв'язку не здатні ефективно працювати в умовах сучасного високотехнологічного бою. Ні за захищеністю, ні за стійкістю, ні за масштабованістю вони не витримують навантаження.
📍Наслідки для армії рф можуть стати катастрофічними, і фронт десь може посипатися, якщо ЗСУ підуть десь у наступ.

а что раньше русским нельзя было старлинк отключить?
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:11

а хто знав?

  Wirująświatła написав:
Фронт зупинився, ситуація для армії рф катастрофічна, управління військами паралізовано, — росЗМІ

📍Підрозділи окупантів з різних частин фронту повідомляють про затишшя на передку, якого ніколи раніше не було.
📍Причина — відключення Starlink для російських військ після введення обов'язкової попередньої реєстрації. Уже кілька днів поспіль компанія Ілона Маска фактично заборонила використання свого супутникового зв'язку російською стороною, в той час як ЗСУ продовжують користуватися системою після авторизації.
📍За два роки активного розгортання Starlink майже все оперативне управління окупантів — зв'язок між підрозділами, координація вогню, передача даних з БПЛА — було зав'язано саме на Starlink .
📍Російські засоби зв'язку не здатні ефективно працювати в умовах сучасного високотехнологічного бою. Ні за захищеністю, ні за стійкістю, ні за масштабованістю вони не витримують навантаження.
📍Наслідки для армії рф можуть стати катастрофічними, і фронт десь може посипатися, якщо ЗСУ підуть десь у наступ.

а что раньше русским нельзя было старлинк отключить?

а хто знав що вони ім пользуюцця? розвєдка?
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:25

  flyman написав:а хто знав що вони ім пользуюцця? розвєдка?
Не надо знать, просто ввести регистрацию на упреждение и всё. Ты ж когда дверь закрываешь на замок не знаешь, что тебя хотят обокрасть? В режимных заведениях десятки лет действует многоуровневый контроль. А тут война, летят железки но старлинком пользуйся кто угодно.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Чет 05 лют, 2026 22:36, всього редагувалось 2 разів.
Wirująświatła
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:27

максима

  Wirująświatła написав:
  flyman написав:а хто знав що вони ім пользуюцця? розвєдка?
Не надо знать, просто ввести регистрацию на упреждение и всё. Ты ж когда дверь закрываешь на замок не знаешь, что тебя хотят обокрасть?

"роль кібербезпеки трохи перебільшена"? (с) (тм)
flyman
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:32

  Wirująświatła написав:а что раньше русским нельзя было старлинк отключить?

можливо агент козир не дозволяв ))

є якесь передчуття певного "покращення" поточного пи.деця в багатьох сенсах,

в т.ч. діпстайки можливо будуть прилітати .ідарам "каждий дєнь по нєсколько раз" ))



те що капустін яр трохи пощупали - підтверджує початок виснаження кацапської ппо хоча б на окремих напрямках.
sergey_stasyuk555
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:37

  serg1974 написав:Banderlog открыл первую из тех выложенных ссылок в телегу. Вижу расписание из отправной точки Запорожье 1. Разрешите остаться при своем мнении что Запорожье 1 вряд ли тождественно Днепр (главный вокзал). Пока не могу себе представить такой финт от Зализныци как просто переименовать для прежних маршрутов Днепр в Запорожье 1.

Розрєшаю.
Banderlog
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:45

дональдак опять забыл выпить таблетки от деменции

Я запобіг початку ядерних воєн між рф та Україною, між Індією та Пакистаном, а також між Ізраїлем та Іраном, – Трамп.
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 21:47

  fler написав:
  serg1974 написав:Banderlog открыл первую из тех выложенных ссылок в телегу. Вижу расписание из отправной точки Запорожье 1. Разрешите остаться при своем мнении что Запорожье 1 вряд ли тождественно Днепр (главный вокзал). Пока не могу себе представить такой финт от Зализныци как просто переименовать для прежних маршрутов Днепр в Запорожье 1.

Що тут не зрозуміло? Їдете потягом до Дніпра, а там вас пересаджують в автобус і везуть до Запоріжжя 1. Це входить у вартість квитка.

В смислі йому не зрозуміло, що пасажирське зд перевезення з запоріжжя вже закрите.
Евакуаційних поїздів з запоріжжя 2 дня не було.
Виїхати можно тільки автобусними перевізниками або блаблакаром.
Banderlog
