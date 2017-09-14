andrijk777 написав:...... Ну добився перемир'я на 3 дні. Що тут поганого? На скільки днів добився перемир'я Байден? Можна конкретну відповідь?
Перерывы в 2-3 дня были и раньше без всякого перемирия.
Взагалі прикольно виходить: Обама - Україна втралила 7-8% території. Трамп - Україна втралила 0% території. Байден - Україна втралила 10-12% території. Трамп - Україна втралила 0,7% території. Але Трамп дуже поганий, а демократи(Обама і Байден) - дуже хороші.
"Во время" не значит "благодаря"
Там 2 конкретні питання. Можна відповідь на них. --------------- Це ваша особиста думка, не треба писати так категорично. Моя думка - "значит". За Трампа не було б Криму і можливо не було б повноцінної війни. Це дискусійне питання. Але я аргумент надав, ви ні.
Не увидел там 2 питань. Я написал, что перемирие на 3 дни - это не перемирие. Такие перерывы бывали и раньше. Фактически перемирия не было. Так что Трамп ничего не добился.
Утверждение ""Во время" не значит "благодаря"" это не моя "особиста думка", а элементарный научный принцип. Поэтому ваше "прикольно" это не аргумент. Можно ли связывать уменьшение территориальных потерь с Трампом, вопрос достаточно спорный. Вы можете придерживаться своего мнения. Я пока его достижений в нашей ситуации не вижу. Кроме того, что переговоры всё же начались.
Пожизненное заключение получили бывший президент непризнанной НКР Араик Арутюнян, бывший глава МИД Давид Бабаян, спикер парламента Давид Ишханян, военный командир Левон Мнацаканян и заместитель командира Давид Манукян.
Улыбнула "милость" суда:
Бывшие президенты непризнанной НКР Аркадий Гукасян и Бако Саакян, а также еще один задержанный, Мадат Бабаян были освобождены от пожизненного заключения в связи с тем, что им более 65 лет. Гукасян и Саакян получили по 20 лет лишения свободы. Бабаян получил 19 лет
ЛАД написав: Я пока его достижений в нашей ситуации не вижу. Кроме того, что переговоры всё же начались.
Ну он изгнал колдуна Ермака. Это ничего не дало, но приятно, одна из наиболее мерзких и отвратительных рож данного вертепа. Не думал,что доживу до такого. Может и до большего доживу. Кто знает.
Сам факт обсуждать не буду. Но это как-то приблизило окончание войны? Уменьшит наши потери? Ослабит росс. обстрелы? События, о которых можно сказать, что "это ничего не дало", меня лично не интересуют.
P.s. У нас рано утром был очередной прилёт (-ы?). В результате с ээ ситуация резко ухудшилась. У меня не было ээ с 6.45 до 19.45, воды - примерно до 18.00. Знаю людей, у которых свет выключили ещё вчера в 23 часа, в 20.00 сегодня ещё не было. Не знаю, везде ли включили. Без отопления (совсем, со слитыми системами) у нас сидят 100 тыс абонентов. Это 200+ тыс. человек (или больше). Не говорю о квартирах, где отопление есть с +15 град. Подозреваю, что всем этим людям глубоко плевать на отставку Ермака.
у меня скоро месяц как ээ дают 3 через 7. А с прилетами или ремонтами могут все 15 часов не давать. Это пока рекорд, но по 15 часов было уже раза 3 в январе. Вместе с э.э.отключается и моб.саязь.
У меня месяц как или 1.5 через 9 или 3 через 7. Раз был блекаут часов 20. Связь в ауте. Выручает интернет по вай-фай и созвон в мессенджерах. Интересно, почему на карте с светом тот же Львов и Ивано-франковск без отключений? Перебивают именно к нам сети? А там не могут-не хотят?
"Миллионные потери. Как российские военные откупаются от войны в Украине и кого за это судят" - https://www.bbc.com/russian/articles/c301ev3d16ro. Потери имеются ввиду взяткодателей-военных, которые хотели избежать фронта. Что-то это мне напоминает. О судах речь идёт над взяточниками-мощенниками, которые деньги брали, но ничего не делали. Наверняка есть такие, которые реально "помогали", но на них не жаловались, соответственно, они не попались. Или просто ВВС об этом подробно не написало. Немного о "патриотах".
На фотографии с «урока мужества» вся грудь у Бордея (один из взяточников-мощенниковувешана медалями. О каких своих подвигах Бордей рассказывал со сцены и в школе и действительно ли он воевал, неизвестно. Но преследование за взятки не мешало популярности подсудимого. «Обратился с приветственным словом»; «поздравил всех с большой игрой, провел построение, после чего все исполнили Гимн РФ. Первая станция носила название -„Я — патриот“», сообщали работники домов культуры и местные власти. О суде над ним при этом никто не писал.
Официальная статистика по делам о взятках военных в России не публикуется. Издание «Верстка» (его власти РФ считают «иноагентом») подсчитало по данным сайтов гарнизонных судов (их в стране около сотни), что в первые два года войны они рассмотрели более тысячи дел о получении и даче взяток.
Количество таких дел растет — например, Южный окружной суд (пересматривает решения, вынесенные военными судами на оккупированных территориях Украины, ряде приграничных регионов и на Кавказе), в 2025 году зарегистрировал 165 апелляций военных взяточников — это вдвое больше, чем в 2024 году и вчетверо больше, чем в 2023-м. Фамилии 58 фигурантов засекречены, а приговоры по таким делам суды после начала войны публиковать перестали.
у меня скоро месяц как ээ дают 3 через 7. А с прилетами или ремонтами могут все 15 часов не давать. Это пока рекорд, но по 15 часов было уже раза 3 в январе. Вместе с э.э.отключается и моб.саязь.
У меня месяц как или 1.5 через 9 или 3 через 7. Раз был блекаут часов 20. Связь в ауте. Выручает интернет по вай-фай и созвон в мессенджерах. Интересно, почему на карте с светом тот же Львов и Ивано-франковск без отключений? Перебивают именно к нам сети? А там не могут-не хотят?
Не возьмусь давать точный ответ, но, в принципе, это легко объяснить. Мы сейчас много ээ импортируем. С Запада. Понятно, что трансграничные сети не обстреливаются. Да и вообще Зап. Украину обстреливают значительно меньше. Будивельник недавно приводил цифру - 13 прилётов. Не помню точно - за год или с начала войны, но пусть даже за год. У нас это довольно обычный результат за 1-2 дня. Понятно, что там сети намного целее. И понятно, что чем восточнее, тем сильнее сети уже разрушены и тем чаще разрушаются вновь.
P.s. Качество связи тоже заметно ухудшилось. Хотя, не скажу, что в ауте.
Востаннє редагувалось ЛАД в П'ят 06 лют, 2026 01:59, всього редагувалось 1 раз.