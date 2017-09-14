Додано: П'ят 06 лют, 2026 01:05

На фотографии с «урока мужества» вся грудь у Бордея (один из взяточников-мощенниковувешана медалями. О каких своих подвигах Бордей рассказывал со сцены и в школе и действительно ли он воевал, неизвестно. Но преследование за взятки не мешало популярности подсудимого. «Обратился с приветственным словом»; «поздравил всех с большой игрой, провел построение, после чего все исполнили Гимн РФ. Первая станция носила название -„Я — патриот“», сообщали работники домов культуры и местные власти. О суде над ним при этом никто не писал.

Официальная статистика по делам о взятках военных в России не публикуется. Издание «Верстка» (его власти РФ считают «иноагентом») подсчитало по данным сайтов гарнизонных судов (их в стране около сотни), что в первые два года войны они рассмотрели более тысячи дел о получении и даче взяток.



Количество таких дел растет — например, Южный окружной суд (пересматривает решения, вынесенные военными судами на оккупированных территориях Украины, ряде приграничных регионов и на Кавказе), в 2025 году зарегистрировал 165 апелляций военных взяточников — это вдвое больше, чем в 2024 году и вчетверо больше, чем в 2023-м. Фамилии 58 фигурантов засекречены, а приговоры по таким делам суды после начала войны публиковать перестали.

Потери имеются ввиду взяткодателей-военных, которые хотели избежать фронта.Что-то это мне напоминает.О судах речь идёт над взяточниками-мощенниками, которые деньги брали, но ничего не делали. Наверняка есть такие, которые реально "помогали", но на них не жаловались, соответственно, они не попались. Или просто ВВС об этом подробно не написало.Немного о "патриотах".