у меня скоро месяц как ээ дают 3 через 7. А с прилетами или ремонтами могут все 15 часов не давать. Это пока рекорд, но по 15 часов было уже раза 3 в январе. Вместе с э.э.отключается и моб.саязь.
У меня месяц как или 1.5 через 9 или 3 через 7. Раз был блекаут часов 20. Связь в ауте. Выручает интернет по вай-фай и созвон в мессенджерах. Интересно, почему на карте с светом тот же Львов и Ивано-франковск без отключений? Перебивают именно к нам сети? А там не могут-не хотят?
"Миллионные потери. Как российские военные откупаются от войны в Украине и кого за это судят" - https://www.bbc.com/russian/articles/c301ev3d16ro. Потери имеются ввиду взяткодателей-военных, которые хотели избежать фронта. Что-то это мне напоминает. О судах речь идёт над взяточниками-мощенниками, которые деньги брали, но ничего не делали. Наверняка есть такие, которые реально "помогали", но на них не жаловались, соответственно, они не попались. Или просто ВВС об этом подробно не написало. Немного о "патриотах".
На фотографии с «урока мужества» вся грудь у Бордея (один из взяточников-мощенниковувешана медалями. О каких своих подвигах Бордей рассказывал со сцены и в школе и действительно ли он воевал, неизвестно. Но преследование за взятки не мешало популярности подсудимого. «Обратился с приветственным словом»; «поздравил всех с большой игрой, провел построение, после чего все исполнили Гимн РФ. Первая станция носила название -„Я — патриот“», сообщали работники домов культуры и местные власти. О суде над ним при этом никто не писал.
Официальная статистика по делам о взятках военных в России не публикуется. Издание «Верстка» (его власти РФ считают «иноагентом») подсчитало по данным сайтов гарнизонных судов (их в стране около сотни), что в первые два года войны они рассмотрели более тысячи дел о получении и даче взяток.
Количество таких дел растет — например, Южный окружной суд (пересматривает решения, вынесенные военными судами на оккупированных территориях Украины, ряде приграничных регионов и на Кавказе), в 2025 году зарегистрировал 165 апелляций военных взяточников — это вдвое больше, чем в 2024 году и вчетверо больше, чем в 2023-м. Фамилии 58 фигурантов засекречены, а приговоры по таким делам суды после начала войны публиковать перестали.
Не возьмусь давать точный ответ, но, в принципе, это легко объяснить. Мы сейчас много ээ импортируем. С Запада. Понятно, что трансграничные сети не обстреливаются. Да и вообще Зап. Украину обстреливают значительно меньше. Будивельник недавно приводил цифру - 13 прилётов. Не помню точно - за год или с начала войны, но пусть даже за год. У нас это довольно обычный результат за 1-2 дня. Понятно, что там сети намного целее. И понятно, что чем восточнее, тем сильнее сети уже разрушены и тем чаще разрушаются вновь.
P.s. Качество связи тоже заметно ухудшилось. Хотя, не скажу, что в ауте.
Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих: он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.
Судья также назначила ему штраф в 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»). ...... Дело Останина Сначала Останина обвинили по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил про то, как в метро на него наехал мужчина с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».
15 марта 2025 года на ролик, который позднее был удален, обратило внимание провластное движение «Зов народа». Оно обвинило комика в «глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации», и потребовало его наказать.
Останин в разговоре со СМИ отрицал, что речь в его шутке шла об участнике войны в Украине. «Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров... На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — говорил он «Осторожно, новости»
Большая статья "Украинская баллистическая ракета: почему ее так трудно создать"https://www.bbc.com/russian/articles/czx3lyzx300o. Цитировать не буду, т.к. не знаю, что выбрать. Статья довольно информативная. Тут много раз поднимали вопрос о ракетах. Кому вопрос действительно интересен, а не просто захейтить руководство, рекомендую.
США и Россия договорились о восстановлении диалога на высоком уровне между командованиями своих вооруженных сил. Этот диалог был прерван незадолго до начала полномасштабного вторжения России в Украину.
Вони сфокусовані на тому щоб знищити інфраструктуру саме Києва, Одеси та промислового сходу. Якщо і запустять 200 ракет по Буковелю, то ефекту мало від того що пропаде е/е в навколішніх гірських селах на пару тисяч жителів. Єдина варта уваги для них ціль на заході це Львів, підстанції АЕС та газоінфраструктура
Відкидають гарантії безпеки як «вирок» угодам. Заяви Пєскова, Захарової і Медведчука показали, як РФ готується відхилити мирний план — ISW Такі висновки у своєму новому звіті озвучують аналітики Інституту вивчення війни, які проаналізували заяви рупорів Москви на тлі нового раунду переговорів в Абу-Дабі 4−5 лютого. https://nv.ua/ukr/world/geopolitics/med ... 81128.html
Господар Вельзевула написав:Мне вот интересно. Статус защиты в ЕС для украинцев продлили до 4 марта 2027 года, если я не ошибаюсь. При этом на новостных сайтах пишут что какие-то официальные лица сообщили, что это вот точно-последний раз продлили и дали время для легализации по обычным поводам тем кто там уже живет и работает-типа рабочей визы,карты побыту и все такое. Это что же выходит , что скоро закроется окно в Европу? Ну война то не закончится до 4.03.2027. Я не про часто и живо тут обсуждаемые "пособия". Я про сам факт въезда и свободного пребывания.
Придумают какой-то ещё "статус". Но, вообще, до этого ещё далеко, видно будет. Волне возможно, что "это вот точно-последний раз" окажется не очень точно.
Но, на всякий случай - постоянно откладываемое на потом решение - лучше принять сейчас...
В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post
Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь.
Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы.
По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.