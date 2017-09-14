Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих: он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.



Судья также назначила ему штраф в 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»).

Дело Останина

Сначала Останина обвинили по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил про то, как в метро на него наехал мужчина с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».



15 марта 2025 года на ролик, который позднее был удален, обратило внимание провластное движение «Зов народа». Оно обвинило комика в «глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации», и потребовало его наказать.



Останин в разговоре со СМИ отрицал, что речь в его шутке шла об участнике войны в Украине. «Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров... На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — говорил он «Осторожно, новости»