andrijk777 написав:---=== fox767676 ===--- фламінго це не крилата чи балістична, а міфічна ракета ---=== ===--- Берете дрон, збільшуєте його в 100 і маєте фламінго. Ну чому міфічна? Просто неефективна(враховуючи ціну). Ось і все.
фламінго не існує. Там всі ознаки дези. Від кольору ракети до Технічного директора Fire Point Ірини Терех- дівчинки в кепочці. це іпсошні а не ракетні технології.
виробництво Фламінго може й питання - а от прильоти реальні...
Генеральний штаб Збройних сил України вперше офіційно повідомив про застосування найпотужнішої української ракети FP-5 "Фламінго" для удару по Росії. Ціллю, кажуть там, став полігон, звідки запускають "Орєшнік".
Хто тут міфічний і так зрозуміло
Я читаю рашистів, судячи по їх реакції, такі прилетіло Бо всі, единим хором, пишуть, що нічого не було
Прям як про крейсер "Москва"
там можливі нюанси. я вже обережно писав, навіщо може бути потрібна піар-компанія про Фламінго...
Мещанский суд Москвы приговорил к пяти годам и девяти месяцам колонии общего режима комика Артемия Останина, обвиняемого в возбуждении ненависти и оскорблении чувств верующих: он пошутил про безногого человека в метро и Иисуса Христа.
Судья также назначила ему штраф в 300 тысяч рублей, сообщает корреспондент «Медиазоны» (в реестре «иноагентов»). ...... Дело Останина Сначала Останина обвинили по статье о возбуждении ненависти (ч. 2 ст. 282 УК РФ). Поводом для этого стало его выступление на шоу «Стендап за 60 секунд» на YouTube. Комик пошутил про то, как в метро на него наехал мужчина с инвалидностью, назвав его «скейтером без ног», который, вероятно, «подорвался на мине».
15 марта 2025 года на ролик, который позднее был удален, обратило внимание провластное движение «Зов народа». Оно обвинило комика в «глумлении над инвалидом, который, возможно, потерял свои ноги в зоне спецоперации», и потребовало его наказать.
Останин в разговоре со СМИ отрицал, что речь в его шутке шла об участнике войны в Украине. «Про СВО в шутке нет ни слова, и речи об этом даже близко не идет, остальное вымысел блогеров... На меня накинулись, потому что изначально вся информация в этих каналах подавалась под таким соусом», — говорил он «Осторожно, новости»
ні ЛАД, це показує, як воно легко присісти при диктатурі будь-що, якщо не пощастить бути не в тому місці не в той час. а то тут багато розповідають - як воно можна жити за диктатури. так й можна - постійно озираючись та фільтруючи що кажеш, кому кажеш, й що пишеш/лайкаєш. з вашою позицією на Раші ви б давно присіли...
_hunter написав:прямо вижу как все примерно 10 лямов беженцев после отмены ВП в страну ломанутся...
Та ні, не всі, тільки хантери та інший непотріб, яким перестануть сплачувати 500 ойро та надавати житло на шару.
Почему он "непотриб"? Аргументируйте,если можете-нормально. Ругаться смысла нет, неинтересно. У меня тоже товарищ выехал, строит свою жизнь в Польше заново. Он не должен был погибать или влачить ужасное состояние бессрочно ради других,с моей точки зрения. Право личности на спасение я ставлю выше любых законов, как и ЕС, кстати, разрешив ему пребывать и работать без проблем.
бо він провокатор, власне як й ви. питання не до того, що він виїхав, а що пише тут маячню. й вже очевидно, що він точно не в Німеччині, та й взагалі не йде звичайним шляхом емігранта
бо некомільфо зараз навіть не те, щоб заглядатися на неповнолітних дівчат, а виступати сутенером та організовувати це в промислових масштабах.
й дивно ЛАД, що ви про це не розповідаєте, як про приклад схибленності Заходу. бо саме цей випадок схоже показав деякі непублічні невигадані реалії світу багатих - на відміну від іншої конспірології...
ні ЛАД, це показує, як воно легко присісти при диктатурі будь-що, якщо не пощастить бути не в тому місці не в той час. а то тут багато розповідають - як воно можна жити за диктатури. так й можна - постійно озираючись та фільтруючи що кажеш, кому кажеш, й що пишеш/лайкаєш. з вашою позицією на Раші ви б давно присіли...
При диктатурі чудово живуть парторги в ассортименті та стукачі, яких толерантно називали сексотами
В Европе растут опасения, что Россия может напасть в течение года, — The Washington Post
Ранее в Берлине и других столицах считали, что Россия не сможет угрожать восточному флангу НАТО до 2029 года. Сейчас растет опасение, что это может произойти гораздо раньше — до того, как Европа сможет нарастить собственную военную мощь. Отмечается, что очевидными целями считаются страны Балтии, которые ранее находились под контролем Москвы. По мнению некоторых европейских чиновников и экспертов, новая война может начаться нападением на Европу без заключения мирного соглашения с Украиной.
Дводумство (doublethink) — це коли Україна дотискає і рф з дня на день розвалиться/збанкротує, але в той же час рф ось-ось нападе на могуче нато. Видно "1984" настільна книга не лише в ОП але і в єврокабінетах теж
це ти перекручуєш - напасти на НАТО - це напасти на одну або всі країни Балтії, або на Сувалки. й це набагато легше, ніж на Україну. в країнах Балтії приблизно 5 млн населення, якщо не менше.
й так виникли сумніви, що у випадку Раші дійсно задіють 5 статтю. іншу країну розкатали б дуже швидко...