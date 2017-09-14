RSS
  #<1 ... 1669116692166931669416695 ... 16697>
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:10

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Но _по существу_ замечания будут?

По суті - визначення шуму, яке ти витягнув з вікіпедії до теми розмови, і тим більше до РЕБу не має жодного відношення. Шукай інше визначення.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:15

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:О, пригадую, точно така ж відповідь була у 2023.
"А йди і сам збивай", "тобі треба - ти і організовуй", "ти дбаєш про свою тилову сраку", "краще задонать на прокачайППО", "а що ти зробив...", "кулемети неймовірно дорогі" і тому подібна демагогія - лиш би обісрати ідею.
Результат - "мы в дерьме".

В гівні ти. Я в ЗСУ.


В піхоті, чи...?
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:16

І зараз, коли може вирішитися, на яких умовах завершиться війна і яким буде мир після неї, нам треба чітко зрозуміти нашу переговорну позицію.

А у нас вона об'єктивно слабка.

Останній рік ми то відмовляємося, то погоджуємося на пропозиції Трампа. Спочатку Зеленський дратує Трампа і американців, потім Єрмак.

Результат: відносини з США - під доволі великим питанням.

Наша енергетика у найважчій ситуації за всю історію незалежності. Ми вже довгий час не експортуємо електроенергію, у нас навіть без обстрілів можуть ставатися блекаути, а енергосистема залежить від електроенергії з-за кордону.

Зате є Міндіч та Цукерман, які гріють душі й квартири українців позитивними емоціями з Ізраїлю.

русня постійно завдає сильних обстрілів, а у нас немає 1000 дронів перехоплювачів, немає захисту енергооб'єктів.

Спочатку Зеленський переводить досвідчених службовців ППО в піхоту, а потім доводиться вигадувати програми набору людей в ППО, бо дрони нікому збивати.

Про систему мобілізації навіть нічого казати не треба. Зеленський вбив довіру людей до держави, вбиває довіру до армію, а через його рішення й бездіяльність фронт відкочується на захід.

Саме Зеленський та його друзі призвели до слабкості нашої країни в такий важливий момент історії.

І саме заручниками його дій стали українці.

І він має понести за це відповідальність, щонайменше - політичну.

Гончаренко
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:25

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Но _по существу_ замечания будут?

По суті - визначення шуму, яке ти витягнув з вікіпедії до теми розмови, і тим більше до РЕБу не має жодного відношення. Шукай інше визначення.

Это в Уставе написанно? :lol:
Впервые радиоэлектронная борьба была применена силами ВМФ России в ходе Русско-японской войны[3]. 2 (15) апреля 1904 года во время артиллерийского обстрела, который японская эскадра вела по внутреннему рейду Порт-Артура, радиостанции российского броненосца «Победа» и берегового поста «Золотая гора» путём создания преднамеренных помех серьёзно затруднили передачу телеграмм вражеских кораблей-корректировщиков (считается очевидно первым в мире случаем)[4].
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Schmit написав:В піхоті, чи...?

НЕ переводь стрілки. Я набагато ближче до нуля, ніж ти. І на відміну від тебе на нулі бував.
Але ти не відповів на моє питання: ХТО КОНКРЕТНО ТОБІ ЗАБОРОНЯЄ ЗБИВАТИ ШАХЕДИ?
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:54

  fox767676 написав:
  Banderlog написав:їх продали в карти до 60 років, а ти будеш потужно потужнічати на дивані?


у 2014 нація підписала колективний контракт на це
коли одні волали понадусе, а інші (бетони, шміти) стояли поруч і навіть не подумали вибити зуби, переламати руки-ноги волальшикам
якраз тоді і підвищили мобвік майже до посмертного

Який ти патужний, коли із-за хребта пишеш )

Чого ж тоді сам не почав вибивати зуби та ламати руки-ноги ? )
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 14:59

  Banderlog написав:
  Water написав:А для чого вони зачинені? Офіційний контракт за кордоном, чому я не можу поїхать за запрошенням партнера за кордон? В мене зірвалось підписання нового вигідного контракту, а це також гроші в бюджет. Все елементарно просто- подивились скільки часу я працюю, де саме, є запрошення. Беріть заставу, якщо я здуру не повернувся- забирайте гроші в бюджет.
Чи я повинен шукать когось шоб за гроші виїхать? Ну так це не питання, останню суму я чув 40 тисяч негривень. Не хочете гроші в бюджет- не питання, будуть і інші Муміндичі. Але при таких розкладах я більше ніколи не повернусь.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?


цікава в тебе позиція- про не хочем гроші в бюджет. )
А з якого я б їх мав хотіти в бюджет? :lol: лічно мені до бюджету діла нема.

А горші тобі хто сплачує, мацьковський патріархат?
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 15:00

  sashaqbl написав:
  Schmit написав:В піхоті, чи...?

НЕ переводь стрілки. Я набагато ближче до нуля, ніж ти. І на відміну від тебе на нулі бував.
Але ти не відповів на моє питання: ХТО КОНКРЕТНО ТОБІ ЗАБОРОНЯЄ ЗБИВАТИ ШАХЕДИ?

А що КОНКРЕТНО заважає збивати шахеди чи розвідувальні дрони зараз, які летять з Сумщини на Львівщину. Військовим не вистачає "ухилянтів", які поки не в ЗСУ?
1
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 15:04

  pesikot написав:
  fox767676 написав:
  Banderlog написав:їх продали в карти до 60 років, а ти будеш потужно потужнічати на дивані?


у 2014 нація підписала колективний контракт на це
коли одні волали понадусе, а інші (бетони, шміти) стояли поруч і навіть не подумали вибити зуби, переламати руки-ноги волальшикам
якраз тоді і підвищили мобвік майже до посмертного

Який ти патужний, коли із-за хребта пишеш )

Чого ж тоді сам не почав вибивати зуби та ламати руки-ноги ? )

Що тобі до "хребта", малоросе? заклініло чи шо?
Я з Києва щось інакше писав?
Чучело, коли на Печерську офіс був, то зустрічним депутатам ВРУ теж саме казав - мірошниченку(свобода), сем-семенченку, ляшковцю артеменко
я зневажаю вас та ваших кастрюльних ідолів, це моє Credo
Востаннє редагувалось fox767676 в Суб 07 лют, 2026 15:08, всього редагувалось 4 разів.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 15:05

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  d44 написав:А що КОНКРЕТНО заважає збивати шахеди чи розвідувальні дрони зараз, які летять з Сумщини на Львівщину. Військовим не вистачає "ухилянтів", які поки не в ЗСУ?

Причин багато. І проблеми ППО, на відміну від фронту - не тільки в людях.
