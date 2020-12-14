RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Коли розпочнеться обвал
нереальних цін на житло у Києві?

Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 12721127221272312724
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 07:56

  Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага

В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.
Damien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1056
З нами з: 28.04.20
Подякував: 799 раз.
Подякували: 862 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 08:16

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Все судьи - арендаторы.
Депутаты тоже
Вряд-ли в судах будут защищать нелепые истории налоговой
Волки с Уолл-Стрит)
Востаннє редагувалось Бетон в Суб 07 лют, 2026 08:24, всього редагувалось 1 раз.
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 08:18

  adeges написав:
  Бетон написав:
  kingkongovets написав:хлопці, йдіть на фб Шуляк і пишіть все це їй
я лише хотів звернути увагу лендлордів на те що їх скоро таки загонять в фіскальне стойло і питання лише на яких саме умовах

В Европе до трети рынка в тени. И там налоги кратно меньше.
Будет налог как в Польше 8.5%, будут платить. Будет 23% - никто не будет.
Уже загоняли в стойло


Щодо Європи, щонайменше західної, то не правда

Европейцы гребут чёрный нал, как не в себя. Об этом рассказывают те, кто там сейчас живёт. И в Ирландии и во Франции. А в Испании - тем более.
Возможно, кроме Германии, части Скандинавии
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 10:48

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Для налогообложения аренды нужна либо государственная регистрация договоров, либо тупо облагать саму недвижимость. Но второе уже и так сделано, вопрос в ставке налога.
anduzenko
Аватар користувача
 
Повідомлень: 331
З нами з: 18.10.17
Подякував: 53 раз.
Подякували: 32 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 11:09

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

Damien написав:
  Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага

В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.

Ну, по-перше- вже була інформація, що податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є.
По-друге, цей підхід досить ефективно працює проти юросіб, і з нашим скаженим принтером в раді проголосувати щось, щоб спростити для податкової такі кейси теж цілком реально
По-третє, я ніде не писав, що це єдиний спосіб вивести орендодавця на чисту воду. Це лише приклад, перше що прийшло на думку.
І взагалі у нас податкове законодавство дещо відрізняється від інших галузей тим, що по суті тут діє презумпція вини, і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки.
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37313
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1502 раз.
Подякували: 8294 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 11:52

  Faceless написав:
Damien написав:
  Faceless написав:Ви багато стикалися з податковою? Вони вельми легко нараховують податки за попередні періоди, звісно, можна оскаржити в суді, якщо вийде. Історію обʼяв вашої хати теж можна підняти, як рилів доєднати.
В усьому світі є шляхи як обкласти податками орендодавців, і тільки Україна унікальна, ага ага

В этом году исполнится 20 лет как я ФОП, так что достаточно пересекался.
Без доказанного и задокументированного факта оплаты (и не просто какой-то оплаты а с доказательствами, что это была оплата за аренду) ничего сделать нельзя.
А если это не ФОП, а физлицо, то ситуация совсем плохая для налоговой, поскольку физлицо имеет право подать декларацию о полученных доходах аж в начале следующего года и сама "контрольная закупка" теряет в этом случае любой смысл ввиду растянутости по времени. То есть надо не только доказать и задокументировать оплату, но и подождать до 12 месяцев - вдруг отчитается клиент.
ЭТИ ВСЕ "КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАКУПКИ" В СФЕРЕ АРЕНДЫ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ - НЕ РАБОТАЮТ И В ПРИНЦИПЕ НЕ МОГУТ РАБОТАТЬ.

Ну, по-перше- вже була інформація, що податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є.
По-друге, цей підхід досить ефективно працює проти юросіб, і з нашим скаженим принтером в раді проголосувати щось, щоб спростити для податкової такі кейси теж цілком реально
По-третє, я ніде не писав, що це єдиний спосіб вивести орендодавця на чисту воду. Це лише приклад, перше що прийшло на думку.
І взагалі у нас податкове законодавство дещо відрізняється від інших галузей тим, що по суті тут діє презумпція вини, і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки.

>>> податкова виявляла таким чином факти здачі в оренду без сплати податків. Небагато, але вже є.
Так вопрос же не в "поймают/не поймают" - а в том, что будет если поймают. Закончилось оно чем - в итоге? :roll:

>>> і це платнику податків треба доводити, що він не має сплачувати щось, а не навпаки
ФОПам/юрикам - и в довольно ограниченном наборе ситуаций. Примерно как в произволе тцкшников "вот тебе штраф, а потом ходи - доказывай в суде, что у тебя отсрочка была в то время". :twisted:
Но, почему-то, фискалы элементарнейших способ пополнения бюджета игнорируют - "штраф всем гражданам на одну минималку"...
_hunter
 
Повідомлень: 11477
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 12:40

Re: Коли розпочнеться обвал нереальних цін на житло у Києві?

В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.

Ха ха. Мы видим
Бетон
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5991
З нами з: 17.12.22
Подякував: 219 раз.
Подякували: 507 раз.
 
Профіль
 
4
3
2
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 19:39

  Бетон написав:В мире не будет существовать аналогов таких сооружений, которые мы делаем у нас, в Украине. Их всего 4. Мы должны сделать их», — Найем про защиту энергетики.

Ха ха. Мы видим


Да никакие сооружения не помогут, дальше только хуже будет. Только разбегание по норам сделает атаки просто бессмысленными, а это приговор большим городам.
Возможно летом будет казаться что стало лучше, самое время скидывать бетон будет.
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1278
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 12721127221272312724
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2534, 2535, 2536
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 18:52
25356 17508770
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 січ, 2026 18:52
ihorkyiv
Де краще купити квартиру - передмісті чи хрущовці в Києві 1 ... 137, 138, 139
Anonymous » Нед 15 тра, 2011 03:06
1380 6875717
Переглянути останнє повідомлення
Вів 01 кві, 2025 07:40
Investor_K
Квартири, недорого. Найдоступніше житло в київських новобудо
Ірина_ » Пон 14 гру, 2020 19:29
3 89801
Переглянути останнє повідомлення
Пон 11 жов, 2021 17:05
_Klim

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.