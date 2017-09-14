fox767676 написав: у 2014 нація підписала колективний контракт на це коли одні волали понадусе, а інші (бетони, шміти) стояли поруч і навіть не подумали вибити зуби, переламати руки-ноги волальшикам якраз тоді і підвищили мобвік майже до посмертного
Який ти патужний, коли із-за хребта пишеш )
Чого ж тоді сам не почав вибивати зуби та ламати руки-ноги ? )
Що тобі до "хребта", малоросе? заклініло чи шо? Я з Києва щось інакше писав? Чучело, коли на Печерську офіс був, то зустрічним депутатам ВРУ теж саме казав - мірошниченку(свобода), сем-семенченку, ляшковцю артеменко я зневажаю вас та ваших кастрюльних ідолів, це моє Credo
От прям так їм і казав ? чи подумки тіки робив ? ))
d44 написав:А що КОНКРЕТНО заважає збивати шахеди чи розвідувальні дрони зараз, які летять з Сумщини на Львівщину. Військовим не вистачає "ухилянтів", які поки не в ЗСУ?
Причин багато. І проблеми ППО, на відміну від фронту - не тільки в людях.
Насолоджуюсь вашою боротьбою на 360°, навіть з Шаманом. Максимальне розпорошення сил Але тому і не пишу. Також не пишу православному МП Banderlog, у нього 2 дочки і МП їм приготував найкращу долю без освіти у хусточці за цінності сімейні
ЛАД написав: Не знаю, насколько эффективна уже действующая система, думаю, не очень, иначе не пользовались бы Старлинками. Спутников семейства «Экспресс», например, всего 14. Но вряд ли системы спутниковой связи других стран заметно лучше. Старлинки это, действительно, прорыв. Так что шаман не очень прав. Но суть моего поста была в том, что не надо преуменьшать силу врага. Или, как вы написали:
Чесно кажучи, твоя потужна перемога підзаїбала. Ми говоримо про сильного і небезпечного ворога. Ти можеш скільки завгодно говорити про те, що вони унітазів ніколи не бачили і ссуть під кущиком. І це нерідко є правдою. Але це не робить ворога слабшим чи менш небезпечним.
так а в чому я неправий? що руські старлінками користуються, бо своє рідне - це лайно?
але ще більше не треба ПЕРЕБІЛЬШУВАТИ силу ворога, чим ти постійно займаєшся
фокс, всі давно в курсі, що гроза ФБ - це Ви. Витрати грошей у вартості квартири у Києві без мінімум грамоти за заслуги це прям результативність!
fox767676 написав:
pesikot написав:От прям так їм і казав ? чи подумки тіки робив ? ))
мірошніченку в мегамаркеті на олімпійській сказав в очі - "3.14дарас" семсеменченку ну так просто плонув під ноги а ось з артеменком, хоч я і не знав толком хто він крім того що депутат, вийшло на 100% . його офіс-приймальня з табличкою був поруч з нашим через паркування він "наїхав" на колег побикував , вони зніяковили знаючи що він депутат. Я при ньому - " пацаны ну вы даете! Депутат ВРУ это самое опущенное существо в мире, нашли кого бояться. Его завтра какой-нибудь парасюк погонит ссаными тряпками и все , нет его" Він аж рота роззявив. А так і сталося! Через місяць-два!
В мае 2017 года президент Украины Петр Порошенко лишил гражданства народного депутата Андрея Артеменко, который ранее входил во фракцию Радикальной партии Олега Ляшко. Причиной стало наличие у Артеменко канадского паспорта, что было выявлено после скандала с его «мирным планом» по Крыму. Основные факты: Депутат: Андрей Артеменко (на момент лишения был внефракционным, но изначально избран от «Радикальной партии Олега Ляшко»).
Ось він гуркіт залізних копит
ну то такі , ні риба, ні м'ясо господь змилостовився над крайніми мерзотниками, уберіг від зустрічі зі мною
"Противник шукає варіанти активації Starlink. Пишуть свої ідеї в групах, потім ці пости гуляють по наших групах. Всі іх ідеї банальні. Відправити когось в ЦНАП за гроші. Скористатися фіктивним ТОВ. Зняти Starlink з дрона-трофея і т.д", - пише Флеш. https://www.rbc.ua/rus/news/rosiyani-sh ... 70961.html
stm написав:фокс, всі давно в курсі, що гроза ФБ - це Ви. Витрати грошей у вартості квартири у Києві без мінімум грамоти за заслуги це прям результативність!
🦊🥰🤗
Як завжди... то був стьоб, а не комплімент. Що зробите як Дія аутсорс валютний (якщо не найобуєте) у 2027 при обов'язковому ПДВ? Що трапилося у Москві з хорекою і зайнятістю трц я вже бачу, але то тому що грошей у Москві менше на ресторани, зовсім не тому що маржинальність бізнесу к хуям...
а тепер завдання вірмен витягувати дипломатичним шляхами, через Францію та США. шлях реальний. а ви як бачу, вболіваєте за вірмен.
Вы, как обычно, ничего не поняли.
так поділиться своєю думкою. чи вона, як завжди, така глибока, що ви її сформулювати не можете?
чи ви натякаєте, що їх несправедливо засудили? це складне питання. німців справедливо засудили в 45 році? справедливо. не засудили руських за те, що під час звільнення Європи, ще звільняли громадян від майна - но то таке, переможців не судять. сербів за геноцид бошняків та косоварів справедливо судили? справедливо. з хорватами були питання, але детально не вникав. руських в Україні справедливо судять? справедливо. й все керівництво Криму та денере-ленере піде під суд, коли потрапить в Україну. справедливо? так. руські наших бійців судять по вигаданих підставах - так по вигаданих, але зараз ми нічого вдіяти не можемо. тільки обмінювати.
до чого це я? що там відбувалося під час карабахської окупації - ми достеменно не знаємо. за сепаратизм - строки виправдані. за обстріли - це вже притягнено за вуха. чому я й кажу - вірменам треба їх витягати дипломатичними шляхами - це можливо. але сам карабахський прецедент він на нашу користь - неважливо, хто там живе - головне, кордони держави.
й ви знову не побачили питання. з ваших відповідей зрозуміло, що ви вболіваєте за вірмен? чого так, які аргументи?