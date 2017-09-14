|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Суб 07 лют, 2026 15:56
ЛАД написав: Shaman написав:
......
в України є не концепція, а повні креслення авіаносців, з чого й почалася власна програма в Китаї. але авіаносці - це іграшки багатих країн, жодна середня країна їх немає... Раша до речі на поточний момент вже теж не зможе побудувати......
Креслення, возможно, сохранились.
Только ещё советские.
А вот построить сегодня вряд ли сможем, даже если бы те же китайцы заказали и заплатили.
а є необхідність будувати? при турецькому Босфорі?
Shaman написав:
...всі ці цифри - це не про велику військову державу, це так - один з багатьох...
Старлинки сегодня есть только у США
.
Т.е, по-вашему, "навіть зв'язок вони свій побудувати не можуть" относится ко всем странам, кроме США.
Вот только почему-то "США и Россия договорились о восстановлении диалога на высоком уровне между командованиями своих вооруженных сил". И зачем США нужно восстанавливать диалог с рядовой державой? (ссылку я давал сегодня ночью в viewtopic.php?p=5929859#p5929859
).
А насчёт снарядов... Для нас снаряды собирали вообще по всему миру.
в черговий раз - діалог США потрібен через наявність в срср стратегічної ядерної зброї. яку вона отримала в спадок, й сама зараз не зможе зробити.
коли стане зрозуміло, що ця радянська ядерна зброя гарантована не працює - ось тоді побачите реальне ставлення до Раші...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11584
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 15:57
Banderlog написав:
цікава в тебе позиція- про не хочем гроші в бюджет. )
А з якого я б їх мав хотіти в бюджет?
лічно мені до бюджету діла нема. Як і до твого контракту.
Закрили щоб ви не порозбігались.
Мені в відпустці їхати за кордон дозволяють. Може й поїду.
а гроші з бюджету отримуєш. звідки вони там беруться - це вже не цікавить.
не тебе одного випускають за кордон. й що з того?
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11584
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:04
Banderlog написав: Shaman написав: Banderlog написав:
кордон і буде на замку.
За запашну каву як в відні так і ялті можете забути на найближчих 10 років.
ніхто не знає, що буде протягом десяти років. кордон на замку протягом десяти років- чергова вигадана лякалка...
чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз?
Чоловіки масово поїдуть. Поїдуть навіть в білорусію хоть ти росказуєш яке там пекло, але чомусь доводиться триматитам прикордонників щоб люди не тікали .
Які гарантії що якшо війна завершиться вона не почнеться через півроку?
Які гарантії що бусифікація не почнеться знову?
Окрім того я не чув щоб ваш лідер обіцяв демобілізацію після перемиря.
А в абудабі знову не договорились... рішили мінімум рік просто воювати .
Ми стаєм фортецею, північною кореєю, а в північній кореї кордони закриті.
Значить скоро їх закриє і для жінок.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
Буде більше свободи? Якої саме? Можно буде майданити якщо рівень життя погіршуватиметься?
У
й багато в Біларусь їде? допоможуть тамтешнім КДБшнікам виконати план по українським шпигунам...
КНДР кордони закриті не тому що там воюють, а тому що там велика особиста диктатура. яку до речі й на Раші намагаються побудувати - але в путіна синів дорослих немає, от як йому шкода.
добре, що починаєш розуміти, що через півроку Раша може таки напасти - чому намагаються так побудувати умови перемир'я, щоб цей ризик мінімізувати...
а коли ситуація устаканиться (й це далеко не 10 років), то кордони відкриють, але так Європа всі ці пільги познімає. й хто куди тоді поїде? ЛАД от каже, що жити на стадіоні поруч з сирійцями він не буде.
й головне, Бандерлог - ти нікуди не поїдеш. тобто так активно розповідаєш, а сам залишишся тут...
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11584
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1724 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:09
stm написав: fox767676 написав: stm написав:
фокс, всі давно в курсі, що гроза ФБ - це Ви. Витрати грошей у вартості квартири у Києві без мінімум грамоти за заслуги це прям результативність!
🦊🥰🤗
Як завжди... то був стьоб, а не комплімент. Що зробите як Дія аутсорс валютний (якщо не найобуєте) у 2027 при обов'язковому ПДВ?
чесно кажучи не розумію як це (пдв) мооже мене стосуватися як резидента дії
дія це ж не фопи, їх можно вже позакривати тим хто в дії
якщо підвищать податковий тиск - треба дивитися куди і в якому стані піде Україна
що буде з КРЖН. якщо впаде сильно , то поміняю з доплатою однушку на Микільській слобідці на Печерськ, але основне залишиться НА ЛБ
Якщо сильно не впаде - то в ЖН якось діджитал-номад країни.
Ну якщо якісь нестерпні податки на фінансування лютої незламності то
поїдемо з Вами на теплі острови, будемо діджитально номадувати паралельно відновлювати ментальну енергетику, щоб з новими силами за пару років ,коли нерешті схаменуться та візьмуться за ум , повернутися розбудовувати Нову Україну. Може буде ЗСТ з США, може буде технократичний уряд. Треба моделювати (не малювати! не мрійнічати!) і позитивні сценарії
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5255
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:10
fox767676 написав: Banderlog написав:
їх продали в карти до 60 років, а ти будеш потужно потужнічати на дивані?
у 2014 нація підписала колективний контракт на це
коли одні волали понадусе, а інші (бетони, шміти) стояли поруч і навіть не подумали вибити зуби, переламати руки-ноги волальшикам
якраз тоді і підвищили мобвік майже до посмертного
+3 оверлепу без гепа
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:14
fox767676 написав:
Може буде ЗСТ з США, може буде технократичний уряд. Треба моделювати (не малювати! не мрійнічати!) і позитивні сценарії
Але то за умови якщо війна завершиться
якщо ні , то все буде стімпанк, яке там пдв з дією...
Востаннє редагувалось fox767676
в Суб 07 лют, 2026 16:21, всього редагувалось 1 раз.
-
fox767676
-
-
- Повідомлень: 5255
- З нами з: 13.06.20
- Подякував: 430 раз.
- Подякували: 220 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:15
fox767676 написав:
чесно кажучи не розумію як це (пдв) мооже мене стосуватися як резидента дії
дія це ж не фопи, їх можно вже позакривати тим хто в дії
якщо підвищать податковий тиск - треба дивитися куди і в якому стані піде Україна
що буде з КРЖН. якщо впаде сильно , то поміняю з доплатою однушку на Микільській слобідці на Печерськ, але основне залишиться НА ЛБ
Якщо сильно не впаде - то в ЖН якось діджитал-номад країни.
Ну якщо якісь нестерпні податки на фінансування лютої незламності то
поїдемо з Вами на теплі острови, будемо діджитально номадувати паралельно відновлювати ментальну енергетику, щоб з новими силами за пару років ,коли нерешті схаменуться та візьмуться за ум , повернутися розбудовувати Нову Україну. Може буде ЗСТ з США, може буде технократичний уряд. Треба моделювати (не малювати! не мрійнічати!) і позитивні сценарії
Резидент дія сіти може бути як фоп так і тов. Тов це не фокс. Фокс може бути фоп дія-сіті, чи найманим працівником тов. Тоді фокс взагалі не шаре що то дія сіті, дійсно. Ви найманий працівник, чи особа яка працює на себе і виставляє інвойси іноземним резидентам, зареєстрована у Дія сіті?
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6154
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:16
Schmit написав:
Та кому то все потрібно, мудрагелі спочатку кажуть, що "ти лише критикуєш і нічого не пропонуєш", а коли щось пропонується - будь-яку пропозицію обсеруть і перетворять в гівно.
якщо такі умні, чому не ходити строжєм (с) (тм) ЕШБ
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:20
Это еще ладно - тут иртереснее информация появилась
Українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічне співробітництво між США та Росією на $12 трлн
......
Ці домовленості, які президент назвав «пакетом Дмитрієва», можуть містити питання, пов’язані з українським суверенітетом та безпекою.
это вам не триста лярдов "по карманам тырить"
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11474
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Суб 07 лют, 2026 16:22
stm написав: sashaqbl написав: d44 написав:
А що КОНКРЕТНО заважає збивати шахеди чи розвідувальні дрони зараз, які летять з Сумщини на Львівщину. Військовим не вистачає "ухилянтів", які поки не в ЗСУ?
Причин багато. І проблеми ППО, на відміну від фронту - не тільки в людях.
Насолоджуюсь вашою боротьбою на 360°, навіть з Шаманом. Максимальне розпорошення сил
Але тому і не пишу. Також не пишу православному МП Banderlog, у нього 2 дочки і МП їм приготував найкращу долю без освіти у хусточці за цінності сімейні
а що МП вносить законопроекти рожати з 14 це ОК?
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42290
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|203459
|
|
|1493
|405999
|
|
|6076
|1117746
|
|