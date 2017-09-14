RSS
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:23

  _hunter написав:это вам не триста лярдов "по карманам тырить" :shock:

Що там з кредитами, Хантер? У мене -1. Ще -1 у 03.2026.
Дивлячись що банки оркостану мають якісь проблеми по іпотеці, і, щось там Самолет кашляє, а також 3 цементих заводи на банкрутство подали. Гарні новини для отримувача 500€ чи не так? :roll:
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:25

  Shaman написав:
  Banderlog написав:чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз?
Чоловіки масово поїдуть. Поїдуть навіть в білорусію хоть ти росказуєш яке там пекло, але чомусь доводиться триматитам прикордонників щоб люди не тікали .
Які гарантії що якшо війна завершиться вона не почнеться через півроку?
Які гарантії що бусифікація не почнеться знову?
Окрім того я не чув щоб ваш лідер обіцяв демобілізацію після перемиря.
А в абудабі знову не договорились... рішили мінімум рік просто воювати .
Ми стаєм фортецею, північною кореєю, а в північній кореї кордони закриті.
Значить скоро їх закриє і для жінок.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
Буде більше свободи? Якої саме? Можно буде майданити якщо рівень життя погіршуватиметься?

......
КНДР кордони закриті не тому що там воюють, а тому що там велика особиста диктатура. ......

Та вы шо? :shock: — там еще что-то про "враги вокруг" в Парадигме есть...
В совке, кстати - тоже была "велика особиста диктатура"? Или оно "нужно чуть потерпеть" обосновывалось? 🤔
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:32

stm

просто треба гармонізувати стандарти з США, а не ЄС
в США нема ПДВ
Треба користатись моментом та вибивати з США ЗСТ та безвіз
з ЄС ми запізнилися давно, вони вже ухайдоханий лошак, нічим не допоможуть. навть якщо захочуть
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:39

  _hunter написав:
  Shaman написав:
  Banderlog написав:чого ж не знає? Хіба ти не знаєш що буде якщо відкрити кордони зараз?
Чоловіки масово поїдуть. Поїдуть навіть в білорусію хоть ти росказуєш яке там пекло, але чомусь доводиться триматитам прикордонників щоб люди не тікали .
Які гарантії що якшо війна завершиться вона не почнеться через півроку?
Які гарантії що бусифікація не почнеться знову?
Окрім того я не чув щоб ваш лідер обіцяв демобілізацію після перемиря.
А в абудабі знову не договорились... рішили мінімум рік просто воювати .
Ми стаєм фортецею, північною кореєю, а в північній кореї кордони закриті.
Значить скоро їх закриє і для жінок.
Які конкурентні переваги України перед білорусією? Електрика буде дешевша? Паливо?
Буде більше свободи? Якої саме? Можно буде майданити якщо рівень життя погіршуватиметься?

......
КНДР кордони закриті не тому що там воюють, а тому що там велика особиста диктатура. ......

Та вы шо? :shock: — там еще что-то про "враги вокруг" в Парадигме есть...
В совке, кстати - тоже была "велика особиста диктатура"? Или оно "нужно чуть потерпеть" обосновывалось? 🤔

а в совку була ідеологічна диктатура. погралися за часів сталіна з культом особистості, й ті партійці, які його пережили, вирішили більше так не робити :lol: до речі ідеологічні або військові диктатури більш стійкі, ніж особисті.
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:45

  fox767676 написав:stm

просто треба гармонізувати стандарти з США, а не ЄС
в США нема ПДВ
Треба користатись моментом та вибивати з США ЗСТ та безвіз
з ЄС ми запіснилися давно, вони вже ухайдоханий лошак, нічим не допоможуть. навть якщо захочуть

Ок, напишіть у ФБ як гармонізувати з США. Але наразі ПДВ 20% - то база, і потрібно ричати як тигр )
Цікаво, що як ФОП не діясіті я не плачу навіть 22% єдиного соціального внеску з мінімалки, якщо є найманим працівником окрім ФОП. А ФОП вважається тінню від податків зарплатні, і як раз ця норма мене бентежить. Скільки ФОПів будь-яких, як осіб які голосно заявили що я - особа яка може сама себе забезпечити! не платять навіть 8624×22%=1894грн. 2000грн, при оборотах 1млн, 2000грн при оборотах 5млн., і 2000грн при оборотах 7млн.грн. навіть якщо 0 у місяці. ))) але ПДВ 20% на білу кав'ярню ми введемо ) потім як у Москві будемо казати що у грудні 2025 були гроші на ресторани, а у січні 2026- швах, не стало )))
  Shaman написав:
  _hunter написав:
  Shaman написав:......
КНДР кордони закриті не тому що там воюють, а тому що там велика особиста диктатура. ......

Та вы шо? :shock: — там еще что-то про "враги вокруг" в Парадигме есть...
В совке, кстати - тоже была "велика особиста диктатура"? Или оно "нужно чуть потерпеть" обосновывалось? 🤔

а в совку була ідеологічна диктатура. погралися за часів сталіна з культом особистості, й ті партійці, які його пережили, вирішили більше так не робити :lol: до речі ідеологічні або військові диктатури більш стійкі, ніж особисті.

Так отож... А идея "нужно сначала Родину Розбудовать" - просто отличная база, не так ли? ;)
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 16:53

  _hunter написав:тут иртереснее информация появилась
Українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічне співробітництво між США та Росією на $12 трлн
......
Ці домовленості, які президент назвав «пакетом Дмитрієва», можуть містити питання, пов’язані з українським суверенітетом та безпекою.

Хантер, де посилання на джерело? І якщо це хоч приблизно правда, то чому досі не уклали мирну угоду або принаймні якесь рпв?
  fler написав:
  _hunter написав:тут иртереснее информация появилась
Українська розвідка дізналася про існування проєкту домовленостей про економічне співробітництво між США та Росією на $12 трлн
......
Ці домовленості, які президент назвав «пакетом Дмитрієва», можуть містити питання, пов’язані з українським суверенітетом та безпекою.

Хантер, де посилання на джерело? І якщо це хоч приблизно правда, то чому досі не уклали мирну угоду або принаймні якесь рпв?

Что вы там про "учитесь гуглить" петросянили давеча? - что, не получилось найти? :lol:
https://suspilne.media/1234038-zelenski ... n-dolariv/


Почему? - дак вам (ок: "вам" и вам в том числе) про это постоянно талдычат: "кое кто" - против :oops:
  _hunter написав:Почему? - дак вам (ок: "вам" и вам в том числе) про это постоянно талдычат: "кое кто" - против :oops:

Хто б це міг бути? Невже кре мляді?
"Кремль, як і раніше, відмовляється обговорювати реальні гарантії безпеки для України і висуває умови, які фактично зводяться до її дипломатичної та військової капітуляції. Москва продовжує спиратися на підходи, зафіксовані в так званому Стамбульському протоколі 2022 року. Кремль не пропонує істотних поступок і відкидає компромісні варіанти, які підтримують західні країни."
https://uatv.ua/uk/kreml-vymagaye-kapit ... zpeky-isw/

Прикинь, Хантер, кажуть, що Стамбульські умови = капітуляція, а ви (ок: і ви в тому числі) тут глотку рвали, доводячи, що зараз умови лише погіршилися.
  fler написав:
  _hunter написав:Почему? - дак вам (ок: "вам" и вам в том числе) про это постоянно талдычат: "кое кто" - против :oops:

Хто б це міг бути? Невже кре мляді?
"Кремль, як і раніше, відмовляється обговорювати реальні гарантії безпеки для України і висуває умови, які фактично зводяться до її дипломатичної та військової капітуляції. Москва продовжує спиратися на підходи, зафіксовані в так званому Стамбульському протоколі 2022 року. Кремль не пропонує істотних поступок і відкидає компромісні варіанти, які підтримують західні країни."
https://uatv.ua/uk/kreml-vymagaye-kapit ... zpeky-isw/

Прикинь, Хантер, кажуть, що Стамбульські умови = капітуляція, а ви (ок: і ви в тому числі) тут глотку рвали, доводячи, що зараз умови лише погіршилися.

Не - совсем мимо :lol:

Тут видите ли какое дело: вот та цитата - это личное мнение одного "ресерчера" из ISW. Из той братии, которой "все, что не украинские танки на Красной Площади - капитуляция".
Но, как (в том числе и лично) вам говорили: у слова "капитуляция" есть только одно - довольно четкое - определение.
"дипломатична капітуляції" - это что за новояз, кстати? :lol: Что-то типа "акробатического перемирия"?
