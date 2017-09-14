|
Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
тему
Відповісти
на тему
Додано: Нед 08 лют, 2026 20:11
ЛАД написав:
budivelnik
Будівельник написав: ЛАД написав:
Вы не обучаемы.
А ТИ ?
Ну уж не львовскому лавочнику меня обучать.
А чим совковий пенсіонер який ВСЕ життя був паразитом на українській економіці є кращим від львівського лавочника, який СВОЄЮ працею утримує добрий десяток подібних паразитів.
ПС
проста аналогія
був наш любитель раССейського мІрА і ЯзИкА під час совка вертухаєм, охороняючи від українськиї націоналістів Чорновола, Стуса, Хмари і так далі совок....
Совок охороняй -не охороняй, але коли система гнила - то її нічого не врятує.
Совок впав... і наш дурник замість того щоб купити вишиванку, вивчити мову і стати ярим нацооналістом(подихати голодною смертю йому якось не хочеться ) - вирішив випячувати свої коммуністичні заслуги і принижувати націю яка своєю працею забезпечує йому пенсію..
Що про такого можна сказати? Найлегше - це дурень.
Найправильніше - тут буде автоматично заблоковане.
budivelnik
Повідомлень: 27898
З нами з: 15.01.09
Подякував: 294 раз.
Подякували: 3004 раз.
1
1
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:23
"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",
Vadim_
Повідомлень: 4628
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:39
Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1287
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:43
Господар Вельзевула написав:
Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов
Vadim_
Повідомлень: 4628
З нами з: 23.05.14
Подякував: 644 раз.
Подякували: 528 раз.
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:57
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов
При проведенні "заходів з оповіщення".
Schmit
Повідомлень: 5414
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
Додано: Нед 08 лют, 2026 21:58
Vadim_ написав: Господар Вельзевула написав:
Отбой.
Позавчера ТЦКшники убили бывшего,как бы это сказать- сотрудника правоохранительных органах.
Информация официальная, лень даже выкладывать, сами найдете кому нужно.
Так вон оно чего возбудились и закрыли троих с пидозрою.
с пристрастием ударили в проём двери авто........при проверке документов
Брат в интервью говорит-" беспредел, убивают бывшего сотрудника правоохранительных органов, нельзя с собакой выйти погулять"..
Не человека.
Сотрудника правоохранительных органов.
Просто дно.
Господар Вельзевула
Повідомлень: 1287
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 67 раз.
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:21
Vadim_ написав:
"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку і статі
, то мають право це зробити",
Поправив трохи. До речі, в Древньому Римі молоді сильні чоловіки-раби дуже дорого коштували і користувались попитом.
BIGor
Повідомлень: 10470
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1494 раз.
Подякували: 1905 раз.
1
2
Додано: Нед 08 лют, 2026 22:34
"Росія слабка", "ресурси закінчуються", "економіка на грані, 2-3 місяці і колапс", "мало ракет".... Все ФСБшна методичка.
Schmit
Повідомлень: 5414
З нами з: 08.09.09
Подякував: 83 раз.
Подякували: 277 раз.
