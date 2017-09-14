А политики все продолжают задвигать базу... Интересно, что у них там случилось?
«Наближається четверта річниця, і всі вже втомилися від війни. Українці не хочуть вмирати, але щодня ми бачимо кадри насильницьких призовів, часто на вулицях українських міст відбувається відкрите полювання на людей. Багато українських чоловіків – дідусів, батьків, братів, синів, онуків – відчайдушно намагаються втекти з України, щоб уникнути призову, а з ним і відправлення на фронт та ймовірної смерті. Однак українська прикордонна служба робить все можливе і використовує всі засоби для затримання втікачів»,-заявив глави МЗС Угорщини Петер Сійярто.
fler написав:Президент США Дональд Трамп визначив початок літа 2026 року як цільовий термін для завершення війни в Україні. Попри проведення перших тристоронніх переговорів минулого місяця, аналітики скептично оцінюють можливість розв'язання територіальних суперечок у такі стислі часові рамки. https://www.nbcnews.com/world/ukraine/u ... rcna258002
трамп обіцяв виборцям вийти з підтримки війни України. Бо для сша ця війна перестала бути економічно вигідною і окупатись. Свої обіцянки він виконує зараз вся допомога від сша проплачена не сша а єс . Трамп визначив термін після якого він домовиться з путіном і на війну в україні перестане зважати. Так що це термін для української влади якось підлаштуватись під нові умови співпраці рф і сша. А щодо аналітиків і територіальних суперечок то сша просто закриє на то очі. То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?
Трам старий маразматик. І брехло. Готовий поставити шткук баксів, що ніякого припинення вогню до літа не буде.
До літа буде припинення допомоги від сша навіть за гроші.
Скажите, мадам, какие докУменты покАзуют ваши патриотические мущины М25-60 с раннего утречка или часиков 10 вечера, когда гуляют с вашей породистой чихуа-хуа, тцкунам, шоб не было такого окончания оповещения, как у нас на пятой победе в пятницу?
_hunter написав:А политики все продолжают задвигать базу... Интересно, что у них там случилось?
Белгород губернатор закликає більше не бити по енергетиці Києва і інших великих міст, бо ППО не справляється... зрадник серед своїх, скажіть? )
_hunter написав:И это впервые озвучили - интересная неделя пошла...
За словами прем’єра, у квітні 2022 року Київ і Москва були максимально близькі до укладення мирної угоди, однак цей процес, за твердженням Бабіша, був зірваний після втручання західних партнерів України.
Андрій Бабіш прямо звинуватив тодішнього главу уряду Великої Британії Бориса Джонсона у тому, що переговори не були доведені до завершення.
В смислі "впервые"? Версію що в усьому винуватий Джонсон озвучували десятки разів. Я в цю версію не вірю. Нашій владі стратегічно вигідно покласти вину за непідписання угоди на когось іншого. Як мінімум є 2 питання: Чому Джонсон мав такий величезний вплив що зміг "зірвати угоду"? Чому про це говорить якийсь Бабіш? Хто він такий щоб знати нюанси цих переговорів?