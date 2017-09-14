RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:35

  sashaqbl написав:
  Banderlog написав:
  sashaqbl написав:Не буде. Чим ближче вибори - тим важче Трампу підігравати х....

Вибори трампа будуть в Україні? :lol:

Трамп обіцяв завершити війну за 24 години.
І більшість його виборців(а це партія Рейгана і Буша старшого все таки) - явно не сприйняли цю обіцянку як плани допомогти рашці придушити Україну.
Йому важко буде пояснити виборцям, чому при ньому рашка отримує більше ніж при бідоні.
Звісно, Make America greate again - це в першу чергу про внутрішню політику. Але все одно більшість його виборців не очікували, що він ......

Вы на полном серьезе считаете, что хотя бы 10% _всех_ избирателей в Штатах пристально следит за мелким региональным конфликтом в _другом_ полушарии? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 11493
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:40

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ухилянт, ухилянт... а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?

Добре хоч не заперечуєш, що ти ухилянт...

Навіть я не заперечую що я ухилянт :lol:
Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?
І так, скоріш за все ми станемо на тилові посади, нас потрібно буде забезпечувати, ми вже самі будемо не вимозі. Це будуть робити АндрійМ? упс він не може. Хантер? Упс його місія у Ростові. Церква Бандерлога? Управління, носки вишле і придністровського дешевого вина )
Цей Федоров якого ви хаяли це засновник брайв1, про який ви кажете, а Шмідт каже що то фсб його просила таке зробити )))
stm
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6166
З нами з: 04.03.15
Подякував: 73 раз.
Подякували: 680 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:43

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Але все одно більшість його виборців не очікували, що він сосатиме у х..., в якому би світлі він це не подавав.


ми не можемо очікувати, чого виборці Трампа очікували від його адміністрації по відношенню до України, тому що

1. їх більше цікавить, що було зроблено для США
2. Україна (на жаль не на першому місті в їх світогляді
3. Навіть Європа (НАТО), Гренландія-також

у мене є в Каліфорнії колишній приятель (знайомі з 12 років, і дружили до 2014р(коли було анексовано Крим), з 2014р не спілкувались, відновили в середині 2026

намагаюсь йому пояснити, який трамп тупий (Трамп не знає що таке декларація Нелазежності, не памятає що означає спіч Авраама Лінкольна (Гетезберська промова)
Gettysburg Address (Трамп думав, що це книга, а це спіч на 272 слова(10 речень),
але він не бажає про це розмовляти (ніби то агент фбр стоїть поруч), каже Трамп зашибісь, ми всі американці в захваті от make America grate again, Гренладія? це були понти, ніхто не планував захоплювати (а от стосовно Ірану, приготування реальні, бо він працює на МО, далі не буду), але пройшов тиждень (як Вучевич обіцяв що все почнеться на протязі 48годин)

тому я особисто прогнозувати не буду, бо та інформація як до нас доходить йде від 90% демократів

MSNBC: Відомий своєю відкритою підтримкою демократичної політики.
CNN: Часто виступає з критикою республіканської адміністрації, орієнтуючись на ліберальну аудиторію.
NBC News / CBS News / ABC News: Традиційні мережі, чиї редакційні позиції частіше схиляються до демократичного порядку денного порівняно з консервативними каналами.
Ці канали протиставляються консервативному Fox News, який зазвичай підтримує Республіканську партію.
prodigy
 
Повідомлень: 13196
З нами з: 03.12.13
Подякував: 3385 раз.
Подякували: 3360 раз.
 
Профіль
 
1
4
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 13:53

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ухилянт, ухилянт... а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?

Добре хоч не заперечуєш, що ти ухилянт...

просто при спілкуванні з деким краще з усім погоджуватися, не нервувати ;)
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11605
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1726 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 14:01

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?

Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається, що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.
Але конкретно до Шамана в мене трошки інші претензії.
Коли він розказує, що ми воюємо з відсталою країною, яка от от розвалиться - то було б добре, щоб такі переможні речі він віщав хоч б з КП бригади, а не з глибокого тилу.
Коли наш ворог - топ 2 по виробництву танків, поступаючись хіба що КНР, і на фронті це видно, то слухати його байки, що вони не здатні нічого виробляти, якось дивно.
Коли порог по виробництву балістики перевищує всіх наших партнерів - то розказувати про промисловий занепад РФ - це тупість.
І це треба вести з армії - хоча в армії такого не кажуть , бо тут очевидно що це неправда.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 14:09

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fler написав:деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години.

В Трампа є значно гірші гріхи, зокрема порушення кількох статей кримінального кодексу, за які б просто смертного вже давно посадили
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 29.07.22
Подякував: 933 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  sashaqbl написав:Коли він розказує, що ми воюємо з відсталою країною, яка от от розвалиться

в москалів об'єктивно все погано. Проблема в тому, що в нас все ще гірше.
Дюрі-бачі
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5908
З нами з: 29.07.22
Подякував: 933 раз.
Подякували: 647 раз.
 
Профіль
 
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 14:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Дюрі-бачі написав:в москалів об'єктивно все погано. Проблема в тому, що в нас все ще гірше.

Погано з фінансами.
Але добре з ВПК.
І гайки добре закручені. Звісно, воно колись може рванути, але запас міцності є.
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2667
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 14:26

  sashaqbl написав:
  stm написав:Олександре, якщо такі ухилянти як Шаман, будівельник і стм підуть до вас ми одразу одержемо перемогу? ) Ми можемо замінити ракети до Петріот своїми тілами?

Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається, що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.
Але конкретно до Шамана в мене трошки інші претензії.
Коли він розказує, що ми воюємо з відсталою країною, яка от от розвалиться - то було б добре, щоб такі переможні речі він віщав хоч б з КП бригади, а не з глибокого тилу.
Коли наш ворог - топ 2 по виробництву танків, поступаючись хіба що КНР, і на фронті це видно, то слухати його байки, що вони не здатні нічого виробляти, якось дивно.
Коли порог по виробництву балістики перевищує всіх наших партнерів - то розказувати про промисловий занепад РФ - це тупість.
І це треба вести з армії - хоча в армії такого не кажуть , бо тут очевидно що це неправда.

>>> якщо такі ухилянти як
А давайте эту казуистику и в обратную сторону попробуем развернуть? ;) - если все Бандерлоги из окопов уйдут - ваших "непомерных" налогов точно хватит, что бы фронт на месте удержать? 🤔
_hunter
 
Повідомлень: 11493
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 14:37

  prodigy написав:............
вибори в двох палатах в США 5 november 2026

Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable

:lol:
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38616
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
