|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:36
prodigy написав:
вибори в двох палатах в США 5 november 2026
Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
імпічмента не буде навіть якщо респи програють а це не факт. Цього разу трамп майданити не дасть, нацгвардія вже на вулицях.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:40
sashaqbl написав: stm написав:
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.
Давайте прям по цифрах. Яка частина доходів бюджету забезпечуєтсья податками?
Тепер відніміть від цього той відсоток, який забезпечується РЕАЛЬНИМИ інвалідами, жінками, і працюючими пенсіонерами. Те, що залишиться - це і є вартість всіх шаманів разом взятих у тилу.
Якщо скористатися довідником будівельника - то це відсотків 30, не більше.
Я готовий отримувати на 30% менше грошове забезпечення, якщо п*** шаман нарешті почне щось робити для перемоги.
Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.
Така сама проблема з ПДВ 20%. Я вже маю вихід, що італійська компанія буде заводити ті самі скоріш гроші на Чехію у евро, ніж на Україну платити 20%. Це вже плат мій, але у когось план не 15% у Чехії зі списання на затрати мінімум бензину авто, а 8% Польщі.
15% ВВП займає аутсорс чистої валюти. 2 чеки у ресторані на все ВВП займає скільки?
Вони і самі розуміють що ричати як лев то треба, а Ви не розумієте, що стартувати на тих хто дійсно шле гроші, сині Будівельника дійсно шлють вам корчі, за можливості. Стартуєте на тих хто така сама зайобага одиниця хто з якогось був вирішила чинити супротив. Але Будівельник шле факи Хантерам і гроші/актмви, а ви їбете Будівельника
Востаннє редагувалось stm
в Пон 09 лют, 2026 15:50, всього редагувалось 1 раз.
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6166
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:45
stm написав:
Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.
Я вважаю, що 30% бійців зараз цінніше ніж 30% бюджету
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2667
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:46
stm написав: sashaqbl написав: stm написав:
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.
Давайте прям по цифрах. Яка частина доходів бюджету забезпечуєтсья податками?
Тепер відніміть від цього той відсоток, який забезпечується РЕАЛЬНИМИ інвалідами, жінками, і працюючими пенсіонерами. Те, що залишиться - це і є вартість всіх шаманів разом взятих у тилу.
Якщо скористатися довідником будівельника - то це відсотків 30, не більше.
Я готовий отримувати на 30% менше грошове забезпечення, якщо п*** шаман нарешті почне щось робити для перемоги.
Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.
ви вважаєте що всі 40% відсотків генеруються податками на бізнес?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4628
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:48
ЛАД написав: stm написав:
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........
Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?
Не треба вмикати дурня та намагатися перекрутити очевидний зміст повідомлення stm.
Чи до вас не доходить, що вантажник і доярка з Хацапєтовки не можуть своєю працею створити стільки ж доходів бюджету, скільки створюють відповідно Будівельник та stm? Чи ви вважаєте, що всі вантажники та доярки вже на фронті, а в тилу залишилися тільки умовні Будівельники та stm?
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6144
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 15:50
ЛАД написав: stm написав: sashaqbl написав:
Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.
Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........
Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?
ЛАД, ніхто не зачіпає тих, хто взагалі нічого не робить, окрім інколи написати на форумі
-
Shaman
-
-
- Повідомлень: 11606
- З нами з: 29.09.19
- Подякував: 817 раз.
- Подякували: 1726 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
4
5
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|204953
|
|
|1493
|407601
|
|
|6076
|1120199
|
|