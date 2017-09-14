RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:46

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  stm написав:Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм. Бюджету потрібно 60000грн їм на карти будемо вважати чистими, це хтось має заплатити 95064грн.

Давайте прям по цифрах. Яка частина доходів бюджету забезпечуєтсья податками?
Тепер відніміть від цього той відсоток, який забезпечується РЕАЛЬНИМИ інвалідами, жінками, і працюючими пенсіонерами. Те, що залишиться - це і є вартість всіх шаманів разом взятих у тилу.
Якщо скористатися довідником будівельника - то це відсотків 30, не більше.
Я готовий отримувати на 30% менше грошове забезпечення, якщо п*** шаман нарешті почне щось робити для перемоги.

Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.
ви вважаєте що всі 40% відсотків генеруються податками на бізнес? :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:48

  ЛАД написав:
  stm написав:Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........

Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?

Не треба вмикати дурня та намагатися перекрутити очевидний зміст повідомлення stm.
Чи до вас не доходить, що вантажник і доярка з Хацапєтовки не можуть своєю працею створити стільки ж доходів бюджету, скільки створюють відповідно Будівельник та stm? Чи ви вважаєте, що всі вантажники та доярки вже на фронті, а в тилу залишилися тільки умовні Будівельники та stm?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:50

  ЛАД написав:
  stm написав:
  sashaqbl написав:Враховучи структуру доходів держбюджету, мені здається що користі з ухилянтів на фронті буде трошки більше, ніж в тилу.

Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........

Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?

ЛАД, ніхто не зачіпає тих, хто взагалі нічого не робить, окрім інколи написати на форумі :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:52

  ЛАД написав:
ухилянт, ухилянт... :D а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Ухилянти.
Но хотя бы не лицемеры.

а ЛАД, коли дивиться у дзеркало каже - "не ухилянт, але лицемір за двох" ;)
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 15:57

  fler написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........

Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?

...... вантажник і доярка з Хацапєтовки не можуть своєю працею створити стільки ж доходів бюджету, скільки створюють відповідно ......

Но ВГК же ясно дал понять: экономический фронт вообще и эБронирование в частности - вообще стране не интересно. Вы что-то имеете против ВГК? :shock:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:00

  sashaqbl написав:
  stm написав:Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.

Я вважаю, що 30% бійців зараз цінніше ніж 30% бюджету

У цифрах давайте, будь-ласка. Ви мене отримаєте це -18000грн податків ФОП, ФОП не може служити у армії. -7500грн донатів, -27000грн податків із зп, згодна можна зменшити загальні із зп діловода на 9000грн. Ітого: я отримую 20000грн як діловод і кожен місяць посміхаючсь кажу про геніальність мого керівника у -43500грн. Це буде ваша заслуга. Кожен місяць допоки хоч АндрійМ не буде показувати це в донат на наш підрозділ. Я буду вашим діловодом, і, у мене не тільки з цифрами, а і взагалі поганий характер :lol:
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:05

  Xenon написав:
  _hunter написав:Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы? :roll:

так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, постоянно выдумывая всё новые и новые бредовые требования (то передачу всей Дон. области; то уже официальноре признание этих территорий за рф, то запрет на размещение оружия или войск в Украине после подписания мира и тп и тд).
уже давно очевидно что именно раша делает ВСЁ чтобы никаких договоренностей не получилось

(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)

для сохранения плешивой моли на троне и прихлебателей война будет бесконечной или закончаться деньги, лохторат не поймёт, как это так Україна выиграла у вяликой расеи?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:14

ідеї ЕШБ

  stm написав:
  ЛАД написав:Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?

Я ще не вирішила. Поки ніхто мені не каже що стане з податками у бюджет, при введені обов'язково норми пдв для фоп з 2027р., а це про 15% ВВП валютного аутсорсу. Мене це бентежить )))
Мені всі розказують про 2 каси у ресторанах, які не 15% ВВП... і ніхто навіть Фокс не каже що буде робити у 2027, замість цього про Печенігів історії :lol:

а ви до авторів-активістів то педеве, чи вони думаєте тут беруть ідеї ЕШБ?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:27

ЛАД
дадам трохи статистики, інфо від ЦБ РФ (пробачте за москальську)

Ипотека: В январе 2026 года выдано 421,2 млрд руб., что значительно ниже декабря 2025 года.
Потребительские кредиты: За 2025 год выдано 3,37 трлн рублей, что почти вдвое меньше показателей 2024 года.
Средний размер кредита: Средний размер потребительского кредита в середине 2025 года составил около 260 тыс. рублей, а в начале 2026 года средний размер кредита (включая ипотеку) составил 5,14 млн руб..
Просрочка: Задолженность по кредитам физлиц достигла рекордных 1,6 трлн рублей к началу 2026 года.
Количество заемщиков: Число заемщиков начало снижаться, составив чуть более 50 млн человек к середине 2025 года.


2025 год стал рекордным по падению объемов выдачи потребительских кредитов. За год банки выдали 18,23 млн займов на сумму 3,37 трлн рублей. Это почти вдвое меньше показателей 2024 года, когда было оформлено 30,19 млн кредитов на 5,72 трлн рублей.


Просроченная задолженность по потребительским кредитам достигла рекордных за шесть лет 1,5 трлн рублей, пишут«Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Суммарная задолженность по кредитам физлицам, к маю выросла на 400 млрд рублей и составила 5,7% от розничного портфеля банков (портфель 26+трлн)

Ключевая информация о государственном долге России

Государственный долг России в декабре 2025 года достиг 449,1 млрд долларов США по сравнению с 440,1 млрд долларов США в предыдущем месяце. Данные о государственном долге России обновляются ежемесячно и доступны с мая 2009 года по декабрь 2025 года.


тобто борги населення вже дорівнюють 4% від суми держборгу,
мій прогноз, що до кінця року заборгованість населення (фіз осіб) виросте з 1,5трлн до 3 трлн.

Дефіцит бюджету за січень 2026 просто рекордний

Федеральный бюджет РФ в январе 2026 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 1,72 трлн рублей (0,7% ВВП), что на 252 млрд рублей выше уровня января 2025 года. Основные причины — резкое падение нефтегазовых доходов (на 50,2%) при одновременном опережающем финансировании расходов.
Основные параметры бюджета за январь 2026 г.:
Доходы: 2,36 трлн руб. (снижение на 11,6% к январю 2025 г.).
Нефтегазовые доходы: 393 млрд руб. (падение на 50,2%).
Ненефтегазовые доходы: 1,97 трлн руб. (рост на 4,5%).
Расходы: 4,08 трлн руб..


Федеральный бюджет РФ на 2026 год принят с планируемым дефицитом в размере 3,79 трлн рублей (около 1,6% ВВП). Доходы ожидаются на уровне 40,28 трлн рублей, расходы — 44,07 трлн рублей. При этом, по оценкам на февраль 2026 года, из-за падения доходов от нефти дефицит может вырасти до 3,5–4,4% ВВП.


запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 16:37

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  prodigy написав:запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?

Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит
