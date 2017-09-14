prodigy написав:ЛАД дадам трохи статистики, інфо від ЦБ РФ (пробачте за москальську)
Ипотека: В январе 2026 года выдано 421,2 млрд руб., что значительно ниже декабря 2025 года. Потребительские кредиты: За 2025 год выдано 3,37 трлн рублей, что почти вдвое меньше показателей 2024 года. Средний размер кредита: Средний размер потребительского кредита в середине 2025 года составил около 260 тыс. рублей, а в начале 2026 года средний размер кредита (включая ипотеку) составил 5,14 млн руб.. Просрочка: Задолженность по кредитам физлиц достигла рекордных 1,6 трлн рублей к началу 2026 года. Количество заемщиков: Число заемщиков начало снижаться, составив чуть более 50 млн человек к середине 2025 года.
2025 год стал рекордным по падению объемов выдачи потребительских кредитов. За год банки выдали 18,23 млн займов на сумму 3,37 трлн рублей. Это почти вдвое меньше показателей 2024 года, когда было оформлено 30,19 млн кредитов на 5,72 трлн рублей.
Просроченная задолженность по потребительским кредитам достигла рекордных за шесть лет 1,5 трлн рублей, пишут«Известия» со ссылкой на данные Центробанка. Суммарная задолженность по кредитам физлицам, к маю выросла на 400 млрд рублей и составила 5,7% от розничного портфеля банков (портфель 26+трлн)
Ключевая информация о государственном долге России
Государственный долг России в декабре 2025 года достиг 449,1 млрд долларов США по сравнению с 440,1 млрд долларов США в предыдущем месяце. Данные о государственном долге России обновляются ежемесячно и доступны с мая 2009 года по декабрь 2025 года.
тобто борги населення вже дорівнюють 4% від суми держборгу, мій прогноз, що до кінця року заборгованість населення (фіз осіб) виросте з 1,5трлн до 3 трлн.
Дефіцит бюджету за січень 2026 просто рекордний
Федеральный бюджет РФ в январе 2026 года, по предварительной оценке Минфина, исполнен с дефицитом 1,72 трлн рублей (0,7% ВВП), что на 252 млрд рублей выше уровня января 2025 года. Основные причины — резкое падение нефтегазовых доходов (на 50,2%) при одновременном опережающем финансировании расходов. Основные параметры бюджета за январь 2026 г.: Доходы: 2,36 трлн руб. (снижение на 11,6% к январю 2025 г.). Нефтегазовые доходы: 393 млрд руб. (падение на 50,2%). Ненефтегазовые доходы: 1,97 трлн руб. (рост на 4,5%). Расходы: 4,08 трлн руб..
Федеральный бюджет РФ на 2026 год принят с планируемым дефицитом в размере 3,79 трлн рублей (около 1,6% ВВП). Доходы ожидаются на уровне 40,28 трлн рублей, расходы — 44,07 трлн рублей. При этом, по оценкам на февраль 2026 года, из-за падения доходов от нефти дефицит может вырасти до 3,5–4,4% ВВП.
запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?
им на эти цифры пох , нарот скажет шо никогда хорошо не жили и нех начинать
_hunter написав:Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы?
так кацапы всё делают чтобы не было никакого подписания соглашения, постоянно выдумывая всё новые и новые бредовые требования (то передачу всей Дон. области; то уже официальноре признание этих территорий за рф, то запрет на размещение оружия или войск в Украине после подписания мира и тп и тд). уже давно очевидно что именно раша делает ВСЁ чтобы никаких договоренностей не получилось
(Лавров вон сегодня заявил , что им не интересные вообще все эти предложения от США в виде экономических сотрудничеств)
А чого твій кумир Зеленський не вийде і це не озвучить публічно? Навіщо вже рік і 2 місяці ведуться "якісь переговори"(які вже готові на 90%)? Кацапи такі розуміні що водять весь цивілізований світ за ніс? НІ! В цивілізованому світі вже давно все зрозуміло і не раз озвучено: ні путін ні Зеленський ні Європа миру не хочуть.
fler написав:Тоді б він як раз пропетляв, а так ... деми будуть возити обличчям об асфальт за передвиборчу обіцянку про 24 години. Як неодноразово писали ЗМІ, адміністрація Трампа хоче завершити війну в Україні до виборів до Конгресу, запланованих на осінь цього року, представивши мирну угоду як своє велике досягнення.
Считаете, что нужно "свинью подложить" - всеми силами затягивая подписание РПО хотя бы до зимы?
Vadim_ написав:"Рабства в Україні немає. Ті люди, які хочуть поїхати, якщо вони не мобілізаційного віку, то мають право це зробити",
Тобто мільйони рабів - не раби; вони просто не тієї статі і не того віку і не можуть розпоряджатися своїм життям. Людина, яка узурпувала владу, повноваження якої закінчилися 2 роки тому, яку ніхто не обирав на новий строк, просто розповідає про те, що в Україні рабства немає, хоча він рабство створив.
найцікавіше той факт, що про "рабів" пишуть саме ті, хто виїхав ... це щось вже психологічне ...
fler написав:Президент США Дональд Трамп визначив початок літа 2026 року як цільовий термін для завершення війни в Україні. Попри проведення перших тристоронніх переговорів минулого місяця, аналітики скептично оцінюють можливість розв'язання територіальних суперечок у такі стислі часові рамки. https://www.nbcnews.com/world/ukraine/u ... rcna258002
трамп обіцяв виборцям вийти з підтримки війни України. Бо для сша ця війна перестала бути економічно вигідною і окупатись. Свої обіцянки він виконує зараз вся допомога від сша проплачена не сша а єс .
Залишилось з"ясувати коли він це обіцяв, бо щось мені підказує, що я знаю звідки ти це взяв
Banderlog написав:Трамп визначив термін після якого він домовиться з путіном і на війну в україні перестане зважати. Так що це термін для української влади якось підлаштуватись під нові умови співпраці рф і сша. А щодо аналітиків і територіальних суперечок то сша просто закриє на то очі.
Ні з якого переговірного процессу Трамп не вийде Таких дедлайнів було вже овердофіга Бо як тільки він це зробив до довиборів, то шанси респів на повний прольот дуже зростають
Banderlog написав:То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?
Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
prodigy написав:запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?
Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит
Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово. Тому мені і цікава думка ЛАДа про найвеличнішу країну і чому ж вони з Франтом втратили роботу? Тому що незалежність напевно, якщо б років 50 у дефіциті, який ніхто не восполняє, то було б світле майбутнє, напевне. Ну як у вас, якщо забрати 3х до себе у командний пункт ) при дисбалансі 20000×3+43500×3 )))
АндрейМ написав:Тобто мільйони рабів - не раби; вони просто не тієї статі і не того віку і не можуть розпоряджатися своїм життям. Людина, яка узурпувала владу, повноваження якої закінчилися 2 роки тому, яку ніхто не обирав на новий строк, просто розповідає про те, що в Україні рабства немає, хоча він рабство створив.
найцікавіше той факт, що про "рабів" пишуть саме ті, хто виїхав ... це щось вже психологічне ...
я там забіл поставить смайлик
>>> це щось вже психологічне Не думал, что они просто могли перестать бояться "нагайки"?
Дюрі-бачі написав:в москалів об'єктивно все погано. Проблема в тому, що в нас все ще гірше.
Погано з фінансами. Але добре з ВПК. І гайки добре закручені. Звісно, воно колись може рванути, але запас міцності є.
Це все чудово, але поясни, будь ласка, якщо у них з ВПК все добре, чому вони досі не захопили всю Донецьку область ?
Бо в моєму розумінні, якщо є ресурс, то мають бути досягнення не за такий довгий період Якщо все так довго, то щось не так з ресурсом - або його немає в необхідній кількості, або він не використовується
Banderlog написав:То який план пансьтво? Просто продовжуєм воювати в надії, що Путін передумає? А якщо ні?
Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
не Україна а зеленський та і решту можновладців. Вони наживаються на війні. Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа. Тебе теж війна влаштовує і відсутність демобілізації. Тому таких як ти треба бусифікувати а років через 3 поговорим... і про потрібність ротацій, і про важливість волонтьорки, і про скорий крах росії.