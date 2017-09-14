|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:13
Banderlog написав: prodigy написав:
вибори в двох палатах в США 5 november 2026
Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
імпічмента не буде навіть якщо респи програють а це не факт. Цього разу трамп майданити не дасть, нацгвардія вже на вулицях.
Все змішалось в твоїй голові.
Імпічмент - це юридична процедура, а не майдан
Якщо респи програють, а вони мають шанси програти, то процедура імпічмента буде
Якщо Трамп захоче вивести нац.гвардію на вулиці, то імпічмент йому гарантований
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13304
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:17
stm написав:
Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.
А нам від того плану стане легше?
Піхоти в їхніх дивізіях від цього стане менше? Чи може танків?
Припускаю, що рускі стануть менше купляти всякої фігні на тему, але точно не комплектуючих для дронів.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2669
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|205051
|
|
|1493
|407696
|
|
|6076
|1120320
|
|