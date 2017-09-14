RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:13

  Banderlog написав:
  prodigy написав:


вибори в двох палатах в США 5 november 2026

Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
імпічмента не буде навіть якщо респи програють а це не факт. Цього разу трамп майданити не дасть, нацгвардія вже на вулицях.

Все змішалось в твоїй голові.

Імпічмент - це юридична процедура, а не майдан
Якщо респи програють, а вони мають шанси програти, то процедура імпічмента буде

Якщо Трамп захоче вивести нац.гвардію на вулиці, то імпічмент йому гарантований
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 17:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.

А нам від того плану стане легше?
Піхоти в їхніх дивізіях від цього стане менше? Чи може танків?
Припускаю, що рускі стануть менше купляти всякої фігні на тему, але точно не комплектуючих для дронів.
