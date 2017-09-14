|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:35
pesikot написав:
Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
Прям по методичці шпариш )
Вона застаріла
Вже ж писали, що це Порошенко вигідна війна, бо він на їй наживается
А зараз лише фамілію поміняли )
Banderlog написав:
Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа.
Знов ти підтвердив, що Путін не хоче миру )
Та і Трамп так "хоче миру", що 24 години розтягнулись на більше року
те що помінялись фамілії біля корита не значить що помінялась система. Зеленський нічим не відрізняється від порошенка окрім того що він ще менше професіонал і жадніший. А годує він нас тим самим армовіром і потужністю що й шоколадний всі обіцянки на зміну курсу лишились на виборах.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4636
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:38
Wirująświatła написав:
💥 ВСУ одним махом сожгли 6 тысяч российских FPV-дронов
Масштабный удар пришёлся по району Ростова-на-Дону. Три контейнера с беспилотниками и комплектующими были успешно взорваны.
А также:
▪️В Курской области, возле Суджи, поражён пункт управления подразделения воздушно-десантных войск РФ — командование выбили вместе со связью.
▪️А на временно оккупированной территории Херсонской области, в районе Новоалексеевки, ударили по складу боеприпасов.
Здравствуй, Виталий. Давно ты не работал. Рад, что ты жив, здоров.
Сейчас только что глянул про Белгород в их чате в контексте справедливого возмездия за разбитые ТЭЦ в Харькове в этом году в морозы. Пишут вот что...
пи** сколько установок стоит в Харьковской области (извините, но без мата никак
Хохлы спокойно вытягивают свои установки и ебашут с них по Белгороду. А в ответ ...... тишина (???)
Чуть теплее стало от новостей таких.
-
buratinyo
-
-
- Повідомлень: 1903
- З нами з: 28.04.16
- Подякував: 2900 раз.
- Подякували: 516 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:41
prodigy написав:
вибори в двох палатах в США 5 november 2026
Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable
У випадку імпічменту Трампа президентом США стане Венс. Цей чувак ще гірше налаштований до України ніж Трамп. Цікаво почути що ви тоді заспіваєте?
*хоча я у ніякі імпічменти не вірю, немає підстав.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7364
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:43
Banderlog написав: stm написав: sashaqbl написав:
Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит
Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово.
залежність рф від торгівлі ресурсами дещо перебільшена.
це все дуже цікаво. Але ви якогось постійно путаєте державний бюджет і приватний.
Те що буде мінус в російському бюджеті не значить, що буде мінус в правлячої верхівки, чи мінус в силовиків.
Так як і мінус в бюджеті України ще не означає що менше платять депутатам за голосування чи менше назбирує міндіч.
Корупція теж може бути різна можно красти з прибутків як крадуть в китаї а можно з убитку як крадуть в нас.
Та тут вообще не понятно, где тот минус можно увидеть...
"В 2025 году на рынке новостроек Московской области была зафиксирована 52 191 сделка по ДДУ (+19% за год). За IV квартал в сегменте отмечено 19 293 ДДУ (+75% за квартал, +99% за год). Совокупная доля сделок с ипотекой за год сократилась на 7 п.п. до 73%, однако в течение года показатель демонстрировал рост с 65% (в I квартале) до 78% (в IV квартале).
«К концу 2025 года спрос на новостройки в Подмосковье значительно обогнал предложение, – резюмирует управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов. – Новые корпуса не успевали за продажей существующих лотов. В результате объем предложения снизился до 40 тыс. единиц, что на 12% меньше, чем годом ранее, и на 20% ниже пика II квартала 2025 г."
Кто все эти люди?
- тцкшников с шальными деньгами у них нет. - возвращенцы после годовых контрактов? 🤔
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11499
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 493 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:44
stm написав: Banderlog написав: stm написав:
Моя сусідка з хрущовки де проживають батьки збирає пожертви не лише у шкарпетках. Одна дівчина збирає >= вашій дружній парафій МП, але без алкоголю, визнаю. Я вважаю що це показник. Люблю цифри ))) про міжнародну спільноту взагалі без відповіді виходить спінота МП це мінус 100$ з носа міжнародної співпраці, жодного генератора, антени, мавка. Це прям успіх, я теж люблю гроші і тут ані Ви, ані Олександр не можуть мені показати + своїх ідей. Шкода...
Я писав про те що прийняв від церкви я. А не про те що вони збирають. Поняття не маю ні за яку міжнародну спільноту і де визяли той мінус навіть в брєду не уявлю.
Крім того іще раз. Мені потрібен мир
і демобілізація
а не волонтерка.
Вам теж не сподобається відповідь. Запити кожного підрозділу це 200000грн корч який рознесе декілька фпв, реб системи, ремонт корча, якщо фпв бу лише один, антени, там мені не розповідали прямо навіщо, то просто закупили і списали нах, тому що людина це товариш, оптика, генератори, колись був бензин/дизель. Труси, шкарпетки і їжа я вважаю взагалі не питання, ваша дружина з 1 подружкою зможе
ви опять путаєте мої інтереси з інтересом якогось міфічного підрозділу. Окрім того я волонтерки від церкви не просив... мене ті подарки взяти уговорили. Я собі можу дозволити купити як одяг так і харчі і машину. І ви не повірите но до мобілізації теж міг)
людям потрібна демобілізація а не колеса до корча та реб. Ви з якоїсь радості рішили що я хочу воювати, а ви мені допомагаєте здійснювати мої бажання.
Нє зайчики. Пора вже нас міняти якщо хочете продовження війни, народу з 22 року вже трохи тут наскучило.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4636
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:47
sashaqbl написав: prodigy написав:
запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?
Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит
там написано : на 252млрд вище за січень 2025
, копійки? але рубль до рубля
банківська криза ще не почалась, але все йде до того, погані кредити з 5,7% виростуть до 15% банкам п**да
бо банки 500 років працюють як фінансові піраміди (тільки з ліцензією),
на кожний отриманий рубль депозиту банк видає 10 рублів кредиту (це класика, відео посилання знайдете самі), але хз як ЦБ РФ веде банківський нагляд?
з відкритих джерел вже стало відомо, що ЦБ РФ надіслав банкам рекомендацію:
ЦБ РФ рекомендует банкам активно реструктурировать кредиты заемщикам (физлицам, МСП) с временными трудностями, не ухудшая их кредитную историю. Регулятор продлил рекомендации по реструктуризации для бизнеса и ИП до середины 2026 года, смягчая требования к резервам. Основные меры включают отсрочку платежей, снижение неустоек и реструктуризацию ипотеки.
Основные положения рекомендаций ЦБ РФ:
Для кого: Физические лица, малый и средний бизнес (МСП), индивидуальные предприниматели (ИП), испытывающие сложности.
Условия: Кредитор рассматривает заявления, поданные в течение определенного периода (например, до конца первого полугодия 2026 года для бизнеса). Для бизнеса требуется подтверждение возможности восстановления финансового положения.
Меры реструктуризации:
Предоставление «кредитных каникул» (отсрочка основного долга и процентов).
Увеличение срока кредита для снижения размера ежемесячного платежа.
Отмена или снижение штрафных санкций за просрочку.
Изменение даты платежа.
Поддержка от ЦБ: Банк России разрешает банкам не ухудшать оценку финансового положения заемщиков, получивших реструктуризацию, и не ухудшать их кредитную историю, а также временно смягчает требования к резервам по таким ссудам.
Специальные случаи: Рекомендовано поддерживать заемщиков по ипотеке на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) при срывах сроков подрядчиками.
Примечание: Информационные письма ЦБ носят рекомендательный характер, однако их соблюдение позволяет банкам получать регуляторные послабления.
тобто центробанк змінює свої власні правила, для чого? бо ситуація критична, у заёмщиков немає грошей, банкам рекомендовано не нараховувати пеню, тобто, якщо за'мщик обіцає щось сплатити (через місяць або два) вже "хорошо"
звідки беруться гроші у мінфіну: ЦБ РФ випускає облігації РЕПО, які начебто купують банки і під ці облігації печатають гроші , це банальний друк грошей (емісія), поки що контрольована
Востаннє редагувалось prodigy
в Пон 09 лют, 2026 17:53, всього редагувалось 1 раз.
-
prodigy
-
-
- Повідомлень: 13202
- З нами з: 03.12.13
- Подякував: 3385 раз.
- Подякували: 3360 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:49
Banderlog написав:
ви опять путаєте мої інтереси з інтересом якогось міфічного підрозділу. Окрім того я волонтерки від церкви не просив... мене ті подарки взяти уговорили. Я собі можу дозволити купити як одяг так і харчі і машину. І ви не повірите но до мобілізації теж міг)
людям потрібна демобілізація а не колеса до корча та реб. Ви з якоїсь радості рішили що я хочу воювати, а ви мені допомагаєте здійснювати мої бажання.
Нє зайчики. Пора вже нас міняти якщо хочете продовження війни, народу з 22 року вже трохи тут наскучило.
Я не путаю, не існує підрозділу якому всього вистачає...
І вперше, я дійсно задумалась, в Україні я жодного разу за 4 роки війни не робила жодного донату на мішки для трупів...
Про МП я вже давно в курсі, церква яка робить хворими невиліковно хворими людей з ментальними проблемами. Чи настільки хвора нація українців, я не впевнена. Дивитись розріз мішків...
-
stm
-
-
- Повідомлень: 6171
- З нами з: 04.03.15
- Подякував: 73 раз.
- Подякували: 680 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:53
sashaqbl написав: prodigy написав:
запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?
Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит
Так, був величезний.
Там по ходу 2025 три рази коригували бюджет і на кінець року дефіцит вже не був такий величезний.
Очевидно в 2026 зроблять те саме.
Потім в 2027 те саме. І т.д.
Головне багато кричати що в РФ рекордний дефіцит бюджету.
-
andrijk777
-
-
- Повідомлень: 7364
- З нами з: 11.11.14
- Подякував: 190 раз.
- Подякували: 286 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:55
prodigy написав:
там написано : на 252млрд вище за січень 2025, копійки? але рубль до рубля
банківська криза ще не почалась, але все йде до того,
Тобто зараз дефіцит 45%, минулого року за січень був десь 40%.
Приємно що росте, але не настільки щоб прям радіти.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2673
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 17:57
_hunter написав:
Кто все эти люди?
- тцкшников с шальными деньгами у них нет. - возвращенцы после годовых контрактов? 🤔
Самі розумієте я не на стільки в курсі глибокого падіння економіки рф як шаман з стм.
Но дещо скажу, в росіян рівень закредитованості населення значно вищий ніж в Україні. Там різні способи розвести лохів на гроші є.
Допустим материнський капітал за який можно зробити внесок на житло. А далі вже можно добрати на сво. При розлученні з такого кредиту вже спригнути нізя.
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4636
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|205147
|
|
|1493
|407827
|
|
|6076
|1120453
|
|