Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 18:23

  andrijk777 написав:
Чим вищий рівень закредитованості - тим вищий рівень життя. Це очевидний факт.
В США, наприклад, величезний рівень закредитованості.
А в бідових країнах, якесь Зімбабве, закредитованість населення мінімальна.
ви надто спрощуєте, так ж можно сказати що чим більше бомжів тим вищий рівень життя і багатше населення. :lol: бо там де бідне бомжів нема. :lol:
Дивіться як воно працює в орків. На народжену дитину виділяють тисяч 600 фублів, на цю суму можно зробити внесок на купівлю квартири, потом слідкуйте за наперстками :lol:
Потом приміром розвод і щасливий отець сімейства лишається без даху над головою і з кредитом. Якщо він ще й забухав то прямий шлях йому на сво за пєньонзамі :lol:
Рабство воно можно по різному організувати.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 18:34

  sashaqbl написав:
  prodigy написав:щось з арифметикою?
дефіцит на 17% вище ніж рік тому : січень 26 до січня 25 (1,72трлн до 1,468трл)
минулий рік по плану був дефіцит 3,5трл по факту 7 трл (може і офіційно 5,65трлн за 10 місяців (далі інфу засекретили)

Перепрошую, дуже грубо округлив. Минулого січня було 38.49% дефіциту, а тепер 45%.
Така точність достатння?


ні, я вже порахував за вас - на 17% дефіцит вище за минулий рік

ви банально взяли який відсоток від річного дефіциту, а річний дефіцит
вдвічі у 2025р перевищив запланований дефіцит (було по плану 3,5трлн-по факту 7трлн)

економісти ЦМАКП Белоусова застережують, що реальний дефіцит бюджету за 2026р може скласти 10+трлн
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 18:37

prodigy тобто ви хочете сказати, що минулого січня дефіцит був 28%?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 18:51

  sashaqbl написав:prodigy тобто ви хочете сказати, що минулого січня дефіцит був 28%?


дефіцит був 1,468трл за січень, якщо реальний дефіцит 8 трл, відсоток мене не дуже цікавить

наперсточники покажуть ті цифри, які скаже х***ло

справу по узбецькій бавовні не пам'ятаєте (Гдлян і Іванов, Хлопковое дело)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0 ... 0%BB%D0%BE

Были арестованы, а затем осуждены:

к высшей мере наказания — бывший министр хлопкоочистительной промышленности Узбекистана В. Усманов, начальник ОБХСС УВД Бухарского облисполкома А. Музафаров;

к разным срокам лишения свободы: зять Л. И. Брежнева Ю. М. Чурбанов, первый секретарь ЦК КП Узбекистана И. Б. Усманходжаев, бывшие секретари ЦК компартии республики А. Салимов, Е. Айтмуратов и Р. Абдуллаева, первые секретари обкомов: Ташкентского — Мусаханов, Ферганского — Умаров, Наманганского — Н. Раджабов, Каракалпакского — К. Камалов, Бухарского — Абдувахид Каримов и сменивший его И. Джаббаров, Сурхандарьинского — Абдухалик Каримов, бывший председатель Совета Министров республики Н. Д. Худайбердыев, глава Папского агропромышленного объединения имени В. И. Ленина Наманганской области А. Адылов, генералы МВД республики Яхъяев, Норов, Норбутаев, Джамалов, Сатаров, Сабиров, полковник Бегельман и так далее. Некоторые фигуранты расследования покончили с собой (К. Эргашев, Г. Давыдов, Р. Гаипов; ходили слухи о самоубийстве и самого Рашидова).

Привлечённый в качестве обвиняемого по делу И. Б. Усманходжаев стал давать показания о причастности к коррупции отдельных членов Политбюро ЦК КПСС — Е. К. Лигачёва, В. В. Гришина, Г. В. Романова, М. С. Соломенцева, члена ЦК КПСС И. В. Капитонова.

24 марта 1989 года создаётся специальная комиссия ЦК КПСС во главе с Борисом Пуго, которой поручено «проверить факты… о нарушениях законности при расследовании дел о коррупции в Узбекской ССР и о результатах доложить в ЦК КПСС».


до чого це я ? до того що деякі види зброї існують в рф тільки на папері
про Галкіна чули, Шіплюк, Маслов, Колкер

Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:03

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
Тобто, ти сам знаєш, що Путін хоче воювати, але постійнно пишеш, що це Україна не хоче миру
Прям по методичці шпариш )
Вона застаріла

Вже ж писали, що це Порошенко вигідна війна, бо він на їй наживается
А зараз лише фамілію поміняли )

  Banderlog написав:Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа.

Знов ти підтвердив, що Путін не хоче миру )

Та і Трамп так "хоче миру", що 24 години розтягнулись на більше року
те що помінялись фамілії біля корита не значить що помінялась система. Зеленський нічим не відрізняється від порошенка окрім того що він ще менше професіонал і жадніший. А годує він нас тим самим армовіром і потужністю що й шоколадний всі обіцянки на зміну курсу лишились на виборах.

Знов по методичці шпариш

Власне, тому ти інших і звинувачуєш в написанні "по методичці" )

То як там з Трампом ? 24 години коли минуть ? )
Бачу, що у тебе нічого з цього приводу не написано, окрім "Трамп хоче миру"

А свої ж підтвердження, що Путін не хоче миру, ти вперто ігноруеш )
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:06

  sashaqbl написав:Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне?

Навіщо?
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:08

  andrijk777 написав:
  prodigy написав:вибори в двох палатах в США 5 november 2026

Трамп намагається укласти "сделку" до літа(або літом), щоб у нього були карти,
якщо ніт, то карт немає і
респи однозначно програють, то Трампу імпічмент unavoidable

У випадку імпічменту Трампа президентом США стане Венс. Цей чувак ще гірше налаштований до України ніж Трамп. Цікаво почути що ви тоді заспіваєте?

DJ Венс гарно вміє перевзуватись в стрибку

Тож перевзується, якщо що ...
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:10

  Banderlog написав:Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.

А ти в свою кишеню зараз звідки отримуєш ? З державної кишені ? )
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:14

  sashaqbl написав:UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.

Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням

Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету

Техніка - партнери

PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 19:23

  pesikot написав:
  Banderlog написав:Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.

А ти в свою кишеню зараз звідки отримуєш ? З державної кишені ? )

І ? По перше якщо будуть платити стільки скільки мені буде достатньо щоб я був добровільно то поговорим. А поки я нормально і без державних грошей можу прожити.
По друге хто тобі сказав, що виплати мені залежать від того скільки ти з професоркинею платиш? ) нема привязки виплати військовослужбовцям віл наповненості бюджету.)
