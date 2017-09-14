|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:26
pesikot написав:
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
дружище іди ти сюди і хай потреби підрозділу стануть твоїми потребами з якого ти рішив що вони наші? Це раз а по друге з якого ти рішив що ти більше донатиш на підрозділ за того хто там воює?
-
Banderlog
-
-
- Повідомлень: 4638
- З нами з: 24.06.14
- Подякував: 123 раз.
- Подякували: 111 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:27
fler написав: sashaqbl написав:
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне?
Навіщо?
Злив зараховано.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:31
pesikot написав:
Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2675
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:41
Banderlog написав: pesikot написав: Banderlog написав:
Мені плювати що ви там куди генеруєте пані проффесоркиня. Не путайте державну кишеню з моєю.
А ти в свою кишеню зараз звідки отримуєш ? З державної кишені ? )
І ? По перше якщо будуть платити стільки скільки мені буде достатньо щоб я був добровільно то поговорим. А поки я нормально і без державних грошей можу прожити.
Щось ти зовсім забрехався ))
То звідки тобі платят в ЗСУ ? З державної кишені ?
Чи ти щось продаєш наліво, перебуваючи в ЗСУ ?
Оце "явка с повінной"
При таких розкладах, ти з ЗСУ не підеш
Якби ти не казав, що ось-ось піду )
Banderlog написав:
По друге хто тобі сказав, що виплати мені залежать від того скільки ти з професоркинею платиш? ) нема привязки виплати військовослужбовцям віл наповненості бюджету.)
Да прям ... )
Відкрию тобі страшну військову таємницю ... )
Якщо в бюджеті не буде грошей, то тобі теж не буде виплат
Тому прив"язка є і вона пряма
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13315
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:43
sashaqbl написав: pesikot написав:
Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірюБо потреби підрозділів дуже великі
Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.Ти навіть не уявляєш наскільки великі потреби
. І наскільки мала частка волонтерки.
До тебе те ж питання, що і до флер, шамана та інших незламників: можеш показати хоча б той рівень донатів, що був у мене до мобілізації?
Чекаю від тебе відповіді стосовно ВПК Росії, щось ти проігнорував це
Дивно ... чому ...
PS. А ще прокоментуй, оце, що я виділив
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13315
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 19:51
sashaqbl написав: pesikot написав:
Ось тут ти дав в штангу ... не володієш питанням
Зарплатня та грошове забезпечення - з бюджету
Техніка - партнери
PS. До речі, невже в твоєму підрозділі нічого немає від волонтерів ? Зовсім ?
От не повірю
Бо потреби підрозділів дуже великі
Це ти дав штангу. Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Одразу видно людину, яка до фінансів немає жодного відношення ...
Хоча, пані stm теж намагалась, але марно
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13315
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 20:48
pesikot написав: sashaqbl написав:
Бюджет на 60% фінансується партнерами.
То, що вони "не платять військовим" - то все галіма лапша. Від переколадання грошей з правої кишені в ліву грошей більше не стає.
Одразу видно людину, яка до фінансів немає жодного відношення ...
Зате він намагається рахувати гроші по кишенях форумчан))
-
fler
-
-
- Повідомлень: 6147
- З нами з: 07.08.09
- Подякував: 1215 раз.
- Подякували: 1337 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:01
ЛАД написав:
Когда вы пишете "все погано", уточняйте, что вы имеете ввиду под "все".
Если бы действительно было "все погано", то война бы уже закончилась. Не обязательно, конечно, парадом ЗСУ на Красной площади, но тем не менее.
И уж, как минимум, сейчас не обсуждался бы вопрос Донецкой области.
Все погано - це все погано: економіка, демографія, промисловість. Але та ж КНДР показує, що все погано і ставати гірше може бути дуже довго, якщо без різьких змін
А війна триває, бо в нас з усім ще гірше, але не настільки гірше, щоб програти.
-
Дюрі-бачі
-
-
- Повідомлень: 5909
- З нами з: 29.07.22
- Подякував: 933 раз.
- Подякували: 647 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:12
sashaqbl написав: fler написав:
Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Шановна пані генератор.
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне? Чи теж, як шаман, злиєтесь?
UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.
И нехай эта мандама скан с резерва своих М25-60 с ячейки общества ещё выложит
А то может как раз в Скалу эти два штурмовика уже давно ищутся «рекрутёрами»
-
барабашов
-
-
- Повідомлень: 5653
- З нами з: 16.06.15
- Подякував: 297 раз.
- Подякували: 373 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:20
sashaqbl написав: fler написав:
Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Шановна пані генератор.
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне? Чи теж, як шаман, злиєтесь?
UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.
1 Я бачив картинку з затертою інформацією що і від кого.. це могло бути як ВАШЕ персональне так і копі-пасте з якогось фонду..
Не звинувачую що Ви збрехали , але й не хочу своїм іменем відповідати за ваші картинки.
2 Якщо Ви могли заробити+задонатити - це говорить про те що у вас повинні бути елементарні знання статистики тап бізнесу3..
Так от
Використовуючи ЦІ знання - Ви погодитесь що 30% населення дає 70% доходів Держави?
Якщо погодитесь то в мене просте запитання
Якого милого ви причепились до тих 30% які дають 70%.. і не чіпляєтесь до тих 30% які дають 0% ?
якось не логічно.
3 Якщо у вас є зачатки логічного мишлення - промоніторьте Бюджет України за роки Війни
І Ви побачите там наступне
Нам дають +/- 2-3% - стільки ж скільки ми САМІ заробляємо і кладемо у свій Бюджет...
Тому
Якщо забрати 30% моїх/стм/флер/василь і так далі....
То ми втратимо 60% Бюджету.
Це хоч Вам зрозуміло?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27898
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|205331
|
|
|1493
|408014
|
|
|6076
|1120702
|
|