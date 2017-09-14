|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:20
барабашов написав: sashaqbl написав: fler написав:
Тигренятко, ніхто тут не проти вашої демобілізації. Тільки не зрозуміло, чому ви звертаєтесь саме до тих, хто генерує найбільше доходів до бюджету (читай - забезпечує вашу зарплатню), а не найменше?
Шановна пані генератор.
Недавно я показував будівельнику розмір своїх донатів до мобілізації. Зможете показати шось подібне? Чи теж, як шаман, злиєтесь?
UPD: наскільки володію питанням, зарплатня, як і техніка, більшою мірою фінансується партнерами, а не генераторами.
И нехай эта мандама скан с резерва своих М25-60 с ячейки общества ещё выложит
А то может как раз в Скалу эти два штурмовика уже давно ищутся «рекрутёрами»
120кг в шубе, не хочеш свой резерв+ выложить ...
Зима, как раз
И пойти кабанчиком в штурмовики )
Уверен, пробьёшь любую оборону аж до Сибири )
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13315
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:26
sashaqbl написав: stm написав:
Бюджет 40%, партнери 60%. Проблема що ви готові втратити 30%, щоб не отримувати ще більше.
Я вважаю, що 30% бійців зараз цінніше ніж 30% бюджету
1 Скільки коштує фпвішка?
2 Скільки фпвішок в місяць використовує боєць Вашого підрозділу?
3 Що станеться якщо бійців буде на 30% більше, а фпвішок на 30% менше? Підрозділ покращить свої показники чи погіршить?
-
budivelnik
-
-
- Повідомлень: 27898
- З нами з: 15.01.09
- Подякував: 294 раз.
- Подякували: 3004 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
1
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:33
На днях тцк убили человека.
Где слова соболезнования потужного родственникам погибшего???
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 5993
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 219 раз.
- Подякували: 507 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:34
pesikot
Уверен, пробьёшь любую оборону аж до Сибири )
Як хрестоносці, свинею
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17787
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2567 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: _hunter
і 2 гостей
Модератори:
Faceless, Ірина_, Модератор
|
Схожі теми
|
|36
|205331
|
|
|1493
|408014
|
|
|6076
|1120702
|
|