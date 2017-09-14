RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На днях тцк убили человека.
Где слова соболезнования потужного родственникам погибшего???
4
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:12

  sashaqbl написав:Шановна пані генератор.




Я це читаю і ухахатуюсь. Чисто є такі люди що вважають що вони мега-бомба-круті-незамінні-короновані специ. І це більша проблема чим здається, взяти того ж бубочку. Країна повністю на забезпеченні партнерів, вони рахують якісь подадки і утримання. Не вистачатиме на Ваше утримання - партнери ще підсиплять.

Ну ніби банальні речі написав.

Походимо ще за гори як ілон маск звільнив усіх таких спеців, всі казала дурак, а зараз що, ще й приростив капіталу, і хто тут дурак, і де всі ті менеджери.


  budivelnik написав:Якщо забрати 30% моїх/стм/флер/василь і так далі.


Завди читаю Ваші дописи, і цікаво і пізнавально завжди.

Але в даному випадку Ви перебільшуєте. Їх місця займе хтось інший, але на фронті буде на 30% більше людей(де зараз нестача!!! це не мої слова, ВСІ говорять що не вистачає людей а не ФПВ). Ну буде в місті не 100 а 70 кафе/магазнів і що з того. На сільхоз експорт(як зараз основний) людей потрібно не так і багато. Да і якщо брати села то там через будинок хтось мобілізований і нормально.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:21

Там відмова техніки вночі, коли ганялись за шахедами.
Всіх трьох знав не просто добре, а дуже добре. В одних екіпажах і «парах» літали з 14-го.
2 з 3 чорнобаївські. Я маю на увазі житло мали саме в Чорнобаївці.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:Їх місця займе хтось інший

В нас вже навчились створювати людей з "повітря"
1
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:34

  pesikot написав:

То звідки тобі платят в ЗСУ ? З державної кишені ?

Чи ти щось продаєш наліво, перебуваючи в ЗСУ ?
Оце "явка с повінной"

При таких розкладах, ти з ЗСУ не підеш

Да прям ... )

Відкрию тобі страшну військову таємницю ... )
Якщо в бюджеті не буде грошей, то тобі теж не буде виплат
Тому прив"язка є і вона пряма

Відкрию тобі теж страшний секрет. Шоб ти не говорив на фінансовому форумі як з бабками налавочці.
1. В бюджеті не може не бути грошей. Їх в крайньому випадку "допечатають". А точніше домалюють. Зростання резервів в держави під час війни теж під питаннями.
2. Від обєму зборів мої виплати не залежать, порядок грошового винагородження не привязаний ні до надходжень в бюджет ні до курсу валюти ні до інфляції.
3. Не буде виплат не буде мультиків.
Люди підуть по домам. Ми не засуджені.
І так од штату нас в списку 70 відсотків, а реально на місці є 50%.
І представ собі виплати мені також ніяким чином не привязані до наявності людей . Від того залежить лиш обєм роботи, яку на мене ложать і в отпуск мене відпускають лиш якщо є кому мене замінити, привязка до того за скільки чоловік працюю я обернена, хочу в отпуск значить маю посадити за себе одного песікота або 3х обізян.
Так шо ти хоч псіхуй й бухай а хоть капайся
