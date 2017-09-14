Додано: Пон 09 лют, 2026 22:12

Я це читаю і ухахатуюсь. Чисто є такі люди що вважають що вони мега-бомба-круті-незамінні-короновані специ. І це більша проблема чим здається, взяти того ж бубочку. Країна повністю на забезпеченні партнерів, вони рахують якісь подадки і утримання. Не вистачатиме на Ваше утримання - партнери ще підсиплять.Ну ніби банальні речі написав.Походимо ще за гори як ілон маск звільнив усіх таких спеців, всі казала дурак, а зараз що, ще й приростив капіталу, і хто тут дурак, і де всі ті менеджери.Завди читаю Ваші дописи, і цікаво і пізнавально завжди.Але в даному випадку Ви перебільшуєте. Їх місця займе хтось інший, але на фронті буде на 30% більше людей(де зараз нестача!!! це не мої слова, ВСІ говорять що не вистачає людей а не ФПВ). Ну буде в місті не 100 а 70 кафе/магазнів і що з того. На сільхоз експорт(як зараз основний) людей потрібно не так і багато. Да і якщо брати села то там через будинок хтось мобілізований і нормально.