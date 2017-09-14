RSS
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 21:33

Re: Напад росії і білорусі на Україну

На днях тцк убили человека.
Где слова соболезнования потужного родственникам погибшего???
4
3
2
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:12

  sashaqbl написав:Шановна пані генератор.




Я це читаю і ухахатуюсь. Чисто є такі люди що вважають що вони мега-бомба-круті-незамінні-короновані специ. І це більша проблема чим здається, взяти того ж бубочку. Країна повністю на забезпеченні партнерів, вони рахують якісь подадки і утримання. Не вистачатиме на Ваше утримання - партнери ще підсиплять.

Ну ніби банальні речі написав.

Походимо ще за гори як ілон маск звільнив усіх таких спеців, всі казала дурак, а зараз що, ще й приростив капіталу, і хто тут дурак, і де всі ті менеджери.


  budivelnik написав:Якщо забрати 30% моїх/стм/флер/василь і так далі.


Завди читаю Ваші дописи, і цікаво і пізнавально завжди.

Але в даному випадку Ви перебільшуєте. Їх місця займе хтось інший, але на фронті буде на 30% більше людей(де зараз нестача!!! це не мої слова, ВСІ говорять що не вистачає людей а не ФПВ). Ну буде в місті не 100 а 70 кафе/магазнів і що з того. На сільхоз експорт(як зараз основний) людей потрібно не так і багато. Да і якщо брати села то там через будинок хтось мобілізований і нормально.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:21

Хомякоид
Пишуть Mi 24 не повернувся. Думав наші не залітають до ворога.



відмова техніки вночі, коли ганялись за шахедами.
Всіх трьох знав не просто добре, а дуже добре. В одних екіпажах і «парах» літали з 14-го.
2 з 3 чорнобаївські. Я маю на увазі житло мали саме в Чорнобаївці.
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:24

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  BeneFuckTor написав:Їх місця займе хтось інший

В нас вже навчились створювати людей з "повітря"
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 22:34

  pesikot написав:

То звідки тобі платят в ЗСУ ? З державної кишені ?

Чи ти щось продаєш наліво, перебуваючи в ЗСУ ?
Оце "явка с повінной"

При таких розкладах, ти з ЗСУ не підеш

Да прям ... )

Відкрию тобі страшну військову таємницю ... )
Якщо в бюджеті не буде грошей, то тобі теж не буде виплат
Тому прив"язка є і вона пряма

Відкрию тобі теж страшний секрет. Шоб ти не говорив на фінансовому форумі як з бабками налавочці.
1. В бюджеті не може не бути грошей. Їх в крайньому випадку "допечатають". А точніше домалюють. Зростання резервів в держави під час війни теж під питаннями.
2. Від обєму зборів мої виплати не залежать, порядок грошового винагородження не привязаний ні до надходжень в бюджет ні до курсу валюти ні до інфляції.
3. Не буде виплат не буде мультиків.
Люди підуть по домам. Ми не засуджені.
І так од штату нас в списку 70 відсотків, а реально на місці є 50%.
І представ собі виплати мені також ніяким чином не привязані до наявності людей . Від того залежить лиш обєм роботи, яку на мене ложать і в отпуск мене відпускають лиш якщо є кому мене замінити, привязка до того за скільки чоловік працюю я обернена, хочу в отпуск значить маю посадити за себе одного песікота або 3х обізян.
Так шо ти хоч псіхуй й бухай а хоть капайся
Повідомлення Додано: Пон 09 лют, 2026 23:51

Hotab Так они летали над оккупированной территорией ? И там охотились за шахедами? Не совсем понятно из вашего комментария. Сама новость, конечно же, скверная
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 00:23

  stm написав:
  ЛАД написав:
ухилянт, ухилянт... :D а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні?
Ухилянти.
Но хотя бы не лицемеры.

Я також дуже лицемірна істота ))) Як ви вважаєте, що чекає на молодого ЛАДа у машинобудівний державі, де 50% доходів витрачають на зброю. Закривають 3 цементних заводи, а найбільший будівельник житла вже вимагає 50млд.фублів від бюджету, у якому і так швах, при коедитах у 700млрд... Чи зможе він, як вже досвідчений ЛАД зрозуміти, що у державі працює лише військовий потенціал і при закінченні війни він втратить усе, бо навіть військовий об'єкт брав кредити і вже не може їх погашати? )
Чи всі хз скільки десятків років так і не зрозуміють і буде, як Франт писати однотипні повідомлення... на захист соросят: я коли стикалася з потужними компаніями януковича ніколи не чула нейтів інглиш, завжди перше питання було ким я є в адміністративному ланцюгу. А соросята посміхатися на будь-якій мові питали, що мене цікавить не тому що вони політкоректні, а тому що їх цікавить які спільні проекти можна реалізувати навіть просто якщо перед ними проста стм, без адмін ресурсів ))) це і є різниця, і вона - колосальна.
Одні вважають великою те, що вже давно - банкрут, а інші шукають спільного інтересу навіть якщо у мене немає батька депутата :roll:
И к чему вы всё это написали?
Я, как обычно, не очень понял ваш пост. Чем вы больше не довольны?
Опасностью попасть под власть Путина или изменениями налогообложения в Украине?

В оккупацию всей Украины я не верю. А о том, что ориентироваться на РФ намного хуже, чем на Запад, я писал уже давно. Но при этом не обязательно было бить горшки и объявлять Россию исконным врагом.

Если вы недовольны изменением налогов, то что вы хотите? Вы сами пишете, что на войну нужны деньги. Где их брать, вопрос.
У вас есть другие варианты, кроме увеличения налогов? Предлагайте.
Кстати, вы слышали, что в РФ подняли НДС с 20 до 22%. Там тоже эти не довольны.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 00:32

  fler написав:
  ЛАД написав:
  stm написав:Давайте прям по цифрам. Ви отримаєте Шамана, Будівельника і стм.
.........

Вы считаете, что шаман - последний и незаменимый экономист в Украине?
А будивельник последний владелец магазина? После его ухода в армию торговля остановится и люди не будут покупать еду и сигареты?
Не знаю, чем вы занимаетесь, но, наверное, такая же незаменимая?

Не треба вмикати дурня та намагатися перекрутити очевидний зміст повідомлення stm.
Чи до вас не доходить, що вантажник і доярка з Хацапєтовки не можуть своєю працею створити стільки ж доходів бюджету, скільки створюють відповідно Будівельник та stm? Чи ви вважаєте, що всі вантажники та доярки вже на фронті, а в тилу залишилися тільки умовні Будівельники та stm?
Не треба говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь.
Доходы бюджета создаются как раз трудом "вантажника і доярки з Хацапєтовки". В СССР не было "Будівельника та stm", а доходы бюджета были. А во время 2МВ союзники давали Союзу оружие и тушёнку, но бюджет Союз закрывал самостоятельно, а не за счёт "партнёров".
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 00:45

  stm написав:
  sashaqbl написав:
  prodigy написав:запланували 3,79 трлн а вийшло тільки за місяць 1,72 (45%), і що його робити?

Якщо я добре памятаю, минулого року в січні теж був величезний дефіцит

Все по плану, держава яка торгувала ресурсами у +, наразі пішла у - , запаси ФНБ (20 років збирала), і, планує бути у дефіциті ще 7 років планово. Тому мені і цікава думка ЛАДа про найвеличнішу країну і чому ж вони з Франтом втратили роботу? Тому що незалежність напевно, якщо б років 50 у дефіциті, який ніхто не восполняє, то було б світле майбутнє, напевне. Ну як у вас, якщо забрати 3х до себе у командний пункт ) при дисбалансі 20000×3+43500×3 )))

Большой дефицит в январе довольно типичная картина.
stm, заметьте, что "про найвеличнішу країну" пишете вы, я такого никогда не говорил.
Какую работу я "втратив", не понял. И какая связь моей работы с РФ тоже не понятно.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 00:49

  Banderlog написав:.........
Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа. .......
К сожалению, не уверен, что "команда Трампа" этого, действительно, так уж сильно хочет.
