На днях тцк убили человека.
Где слова соболезнования потужного родственникам погибшего???
Додано: Пон 09 лют, 2026 21:33
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:12
Я це читаю і ухахатуюсь. Чисто є такі люди що вважають що вони мега-бомба-круті-незамінні-короновані специ. І це більша проблема чим здається, взяти того ж бубочку. Країна повністю на забезпеченні партнерів, вони рахують якісь подадки і утримання. Не вистачатиме на Ваше утримання - партнери ще підсиплять.
Ну ніби банальні речі написав.
Походимо ще за гори як ілон маск звільнив усіх таких спеців, всі казала дурак, а зараз що, ще й приростив капіталу, і хто тут дурак, і де всі ті менеджери.
Завди читаю Ваші дописи, і цікаво і пізнавально завжди.
Але в даному випадку Ви перебільшуєте. Їх місця займе хтось інший, але на фронті буде на 30% більше людей(де зараз нестача!!! це не мої слова, ВСІ говорять що не вистачає людей а не ФПВ). Ну буде в місті не 100 а 70 кафе/магазнів і що з того. На сільхоз експорт(як зараз основний) людей потрібно не так і багато. Да і якщо брати села то там через будинок хтось мобілізований і нормально.
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:21
Хомякоид
Пишуть Mi 24 не повернувся. Думав наші не залітають до ворога.
відмова техніки вночі, коли ганялись за шахедами.
Всіх трьох знав не просто добре, а дуже добре. В одних екіпажах і «парах» літали з 14-го.
2 з 3 чорнобаївські. Я маю на увазі житло мали саме в Чорнобаївці.
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:24
Додано: Пон 09 лют, 2026 22:34
Відкрию тобі теж страшний секрет. Шоб ти не говорив на фінансовому форумі як з бабками налавочці.
1. В бюджеті не може не бути грошей. Їх в крайньому випадку "допечатають". А точніше домалюють. Зростання резервів в держави під час війни теж під питаннями.
2. Від обєму зборів мої виплати не залежать, порядок грошового винагородження не привязаний ні до надходжень в бюджет ні до курсу валюти ні до інфляції.
3. Не буде виплат не буде мультиків.
Люди підуть по домам. Ми не засуджені.
І так од штату нас в списку 70 відсотків, а реально на місці є 50%.
І представ собі виплати мені також ніяким чином не привязані до наявності людей . Від того залежить лиш обєм роботи, яку на мене ложать і в отпуск мене відпускають лиш якщо є кому мене замінити, привязка до того за скільки чоловік працюю я обернена, хочу в отпуск значить маю посадити за себе одного песікота або 3х обізян.
Так шо ти хоч псіхуй й бухай а хоть капайся
Додано: Пон 09 лют, 2026 23:51
Hotab Так они летали над оккупированной территорией ? И там охотились за шахедами? Не совсем понятно из вашего комментария. Сама новость, конечно же, скверная
Додано: Вів 10 лют, 2026 00:23
И к чему вы всё это написали?
Я, как обычно, не очень понял ваш пост. Чем вы больше не довольны?
Опасностью попасть под власть Путина или изменениями налогообложения в Украине?
В оккупацию всей Украины я не верю. А о том, что ориентироваться на РФ намного хуже, чем на Запад, я писал уже давно. Но при этом не обязательно было бить горшки и объявлять Россию исконным врагом.
Если вы недовольны изменением налогов, то что вы хотите? Вы сами пишете, что на войну нужны деньги. Где их брать, вопрос.
У вас есть другие варианты, кроме увеличения налогов? Предлагайте.
Кстати, вы слышали, что в РФ подняли НДС с 20 до 22%. Там тоже эти не довольны.
Додано: Вів 10 лют, 2026 00:32
Не треба говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь.
Доходы бюджета создаются как раз трудом "вантажника і доярки з Хацапєтовки". В СССР не было "Будівельника та stm", а доходы бюджета были. А во время 2МВ союзники давали Союзу оружие и тушёнку, но бюджет Союз закрывал самостоятельно, а не за счёт "партнёров".
Додано: Вів 10 лют, 2026 00:45
Большой дефицит в январе довольно типичная картина.
stm, заметьте, что "про найвеличнішу країну" пишете вы, я такого никогда не говорил.
Какую работу я "втратив", не понял. И какая связь моей работы с РФ тоже не понятно.
Додано: Вів 10 лют, 2026 00:49
