ЛАД написав: а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні? ухилянт, ухилянт...а ті, що потікали з України я так розумію - вже ні? Ухилянти.

Но хотя бы не лицемеры. Ухилянти.Но хотя бы не лицемеры.

Я також дуже лицемірна істота ))) Як ви вважаєте, що чекає на молодого ЛАДа у машинобудівний державі, де 50% доходів витрачають на зброю. Закривають 3 цементних заводи, а найбільший будівельник житла вже вимагає 50млд.фублів від бюджету, у якому і так швах, при коедитах у 700млрд... Чи зможе він, як вже досвідчений ЛАД зрозуміти, що у державі працює лише військовий потенціал і при закінченні війни він втратить усе, бо навіть військовий об'єкт брав кредити і вже не може їх погашати? )Чи всі хз скільки десятків років так і не зрозуміють і буде, як Франт писати однотипні повідомлення... на захист соросят: я коли стикалася з потужними компаніями януковича ніколи не чула нейтів інглиш, завжди перше питання було ким я є в адміністративному ланцюгу. А соросята посміхатися на будь-якій мові питали, що мене цікавить не тому що вони політкоректні, а тому що їх цікавить які спільні проекти можна реалізувати навіть просто якщо перед ними проста стм, без адмін ресурсів ))) це і є різниця, і вона - колосальна.Одні вважають великою те, що вже давно - банкрут, а інші шукають спільного інтересу навіть якщо у мене немає батька депутата