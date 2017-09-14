ЛАД написав:Когда вы пишете "все погано", уточняйте, что вы имеете ввиду под "все". Если бы действительно было "все погано", то война бы уже закончилась. Не обязательно, конечно, парадом ЗСУ на Красной площади, но тем не менее. И уж, как минимум, сейчас не обсуждался бы вопрос Донецкой области.
Все погано - це все погано: економіка, демографія, промисловість. Але та ж КНДР показує, що все погано і ставати гірше може бути дуже довго, якщо без різьких змін А війна триває, бо в нас з усім ще гірше, але не настільки гірше, щоб програти.
С демографией плохо во всех развитых странах. И решения этой проблемы нет ни у кого.
С экономикой и промышленностью... Низкие темпы роста или даже стагнация это не очень хорошо, но это и не падение.х хватает возможностей и на производство оружия, и на всё остальное. Не берусь судить, возможно, уровень жизни у них снижается, но не до такой степени, чтобы вызвать сильное возмущение.
У нас "не настільки гірше, щоб програти". Вообще-то, именно "настільки". Мы до сих пор не проиграли только благодаря поддержке партнёров. Если бы не это...
ЛАД написав: Не треба говорить о вещах, в которых вы не разбираетесь. Доходы бюджета создаются как раз трудом "вантажника і доярки з Хацапєтовки". В СССР не было "Будівельника та stm", а доходы бюджета были. А во время 2МВ союзники давали Союзу оружие и тушёнку, но бюджет Союз закрывал самостоятельно, а не за счёт "партнёров".
Бюджет самостійно есересер але зброю і тушенку давали, але то не за рахунок партнерів. А за чий тоді рахунок? Навіщо коли бюджет самостійний зброя і тушенка? Тим паче не від партнерів. І так я бачу що у союзі дійсно Будівельників і стм не було... були всі рівні з тушонкою і йшли до гарного рівного майбутнього, а прийшли чомусь до гіпера, масових звільнень і ножків буша, замість тушонки... ось така дивна історія.
С историей у вас так же плохо, как у шамана. Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно. Нам сейчас дают оружие + деньгами партнёров закрывается больше половины бюджета. И где бы мы были, если бы не эти деньги? До гипера мы дошли после развала Союза.
Людей "з повітря" створювати не научились нигде. А вот торговцев "створювати" и не надо. Они как-то появляются сами по себе, была бы свободная ниша. Вы по молодости, наверное, не знаете, какая масса торговцев появилась в 90-е после развала Союза, хотя в Союзе их почти не было.
Від себе можу лише додати, що ніколи нищення об'єктів цивільної інфраструктури не призводить до капітуляції. Україна точно не послабить своєї позиції на переговорах.
Сергій Місюра:
"Аналіз обстрілу 3 лютого 2026 року.
Так, це знову унікальний, комбінований ракетний удар. В якщо перші два в цьому році були, то це точно 3.0.
В чому унікальність на цей раз? Рекордна кількість балістики та вже 4 ракети Циркони! І коли перші два були розраховані на вибивання ракет PAC-3 для Петріотів, то сьогодні чітко били туди, де їх немає. І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС.
Коротка частина закінчилась, переходимо до детальної, і для тих, що хоче більше читати. Коротко залишилось вище, тому решті дякую, що чекаєте і читаєте)
Те, що не буде ніякого енергетичного перемир'я я написав ще раніше. І хоча Трамп домовився за тиждень, а ми взагалі перестали бити запорєбрік, - Пєсков постійно путався що ж там з тим перемир'ям. І які числа, дати і взагалі, в бункерах точно не холодно.
Півні дочекались найхолоднішої ночі за цю зиму. До мінус 26 градусів падала температура. І другий фактор - показати НАТО, що вони їх вертіли. Так, така логіка Кремля також присутня. Адже весь світ знав, що сьогодні в Києві буде Генсек НАТО Рютте. А якщо він з самого ранку виступав у Верховній Раді, прилетіти в Київ не можна - значить він уже вночі був в Києві, або їхав потягом до Києва. Тобто, результат атаки він точно чув. Відчував.
Коли приїжджали хоч хтось з американської сторони - ніколи не було обстрілів. Генсек НАТО - будь ласка.
Стосовно холодів, то я вже писав в минулих аналізах, що півні спішать. І мало, що писав я. Кирило Буданов про це говорив ще на посаді голови ГУР до нового року. Що це вікно можливостей для півнів - поки морози, треба "тривожити" українців, показати свою сильну позицію. Що ми можемо, що на цьому буде спиратись наша переговорна позиція. І мені подобається, що на посаді голови Офісу - він по дорослому продовжує говорити. Що нам треба протриматися до весни, що за ракети до Петріотів ведуться перемовини, що не можна, хоча і дуже важко великим містам - здавати позиції на переговорному процесі.
Стосовно ракет, то просто подумайте, яким нам їх не дали після нового року. Який був би січень, якщо б минулих два обстріли не поставили рекорд по збиттю балістики (14 з 18) та перші масові збиття ракет з ТОННОЮ БЧ ракет Х-32 (це взагалі унікальне явище для світового розвитку ПРО)?? До прикладу, до попереднього обстрілу ми збили ВСЬОГО ЛИШ 3 ракети Х-22/32. ТРИ ракети з 412 запущених! З ЧОТИРЬОХСОТ ДВАНАДЦЯТИ! А тиждень тому - аж 9 з 12 ракет!
Цього разу, наче і немає таких рекордів, ми збили 11 з 32 балістичних ракет. Скажете ви, і чисто математично будете праві. Але, вони сьогодні й летіли не всі по Києву! Постраждали Харків, Дніпро та Одещина. І ще раз нагадую про країну-гній - вони били чисто по ТЕС, які генерують тепло, а не світло! Це тупо терористичний акт, який можна потім буде довести в міжнародних судах як геноцид проти України в такі морози!
Рекордом цього разу стали ракети Циркон. Так, ті самі гіперзвукові ПКР, які минулі рази ми не збивали. Збивали в 24 році, але одиничні, які можна було назвати випробуванням. Минулі обстріли - тести наземних пускових, щоб не використовувати флот, якого і так мало залишилось в Чорному морі. Я ще говорив, що б'ють ними з Криму, бо південь Києва незахищений від них. Цього ж разу, після аналізу, що Циркони "проходять" з півдня - ударили одразу ЧОТИРМА ракетами! Це значить, що одразу дві наземних пускових здійснили повний залп. Але ж ми також вміємо в аналіз - відбулось переміщення сил та засобів, тому збито УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ. Думаю, тут вже можна починати говорити про покращення в комплексах SAMP/T, та зміну алгоритмів і самих ракет ПАК-3.
Тепер висновки. Півні - терористи, тут без варіантів. Били виключно по теплу громадян. Ми збили багато ракет, які в світі вважались до нас "незбиваємими". Дуже велика кількість збитих Шахедів - 412 з 450. Навіть 500 не змогли запустити, не те що 1000, про які багато хто говорив. Це робота наших спецслужб - ГУР, СБУ та СЗР. Рекорд збитих гіперзвукових Цирконів - 4 з 4. Вперше така масована атака. Постійна рубрика - на росії щось йде не так. Тому, запущено було 7 ракет Х-32, а не 8. По кількості підвісок на чотирьох Ту-22м3. Одна десь в Брянській області зробила комусь басейн на городі. Кинджали знову не використали, як і в минулі рази. Або проблеми з літаками Міг-31К, або знову міняють щось в самих ракетах. (Алгоритми, рулі, антени в т.д.) Бо ладно Циркон ми вже 4 з 4 збиваємо. А має ж щось бути, щоб точно не збили. Працюють.
До весни ще будуть обстріли. Вони ж не просто так мільярди доларів викидають в повітря, замість налагодити щось в своїх містах. Їм треба знищувати все в нас. На свій охлос їм наплювати. Лиш би показати карту, що в черговий раз 1000 будинків в Києві та Харкові без тепла. Це на росії почот і уваженіє. А запускати Ту-95МС з умовного Енгельса, в якому немає світла взагалі, щоб полетіла ракета і залишила без світла пів Троєщини - це воно. Півняча натура країни-гною.
Головне, що ми витримали і цей удар. Боляче, але тримаємось. Києву сьогодні легше, але дуже важко Харкову і Дніпру. Тримаймося! І ще раз зауважу, що якби не наші Боги ППО - було б набагато гірше!"
buratinyo выражал надежду, что здесь хотя бы 30% правды. Не берусь судить, но это не анализ, а чистая пропаганда. Пропаганда стойкости. Я очень рад, что сбили "УСІ ЧОТИРИ ЦИРКОНИ", и что сбили "412 з 450 Шахедів", и что они "навіть 500 не змогли запустити". Но как-то слабо верится что несчастные 38 несбитых шахедов сумели нанести нам такой ущерб. О Киеве писали много. О Харькове тоже писали, сколько людей остались без отопления. И это всё благодаря 38 шахедам?
А что это за заявление: "І головне - били бо потужностях генерації не світла, а саме тепла! В Києві, Харкові та Дніпрі постраждали саме такі види ТЕС". Сергій Місюра не знает, что любая ТЭС вырабатывает и тепло, и электроэнергию? Так хотя бы поинтересовался как расшифровывается "ТЭС". Ну ладно, не знает и лень было посмотреть расшифровку. Но он не слышал, что в Харькове, например, наряду с исчезновением тепла у 200-300 тыс. человек, в городе резко ухудшилась ситуация с электроснабжением? В результате у нас даже не вводят графики плановых отключений, как было раньше, а применяют график аварийных отключений. В результате не понятно, когда свет будет, а когда нет. Да и в других городах с ээ дело, как понимаю, обстоит не лучше.
Я не против пропаганды. Она нужна. Но не надо путать пропаганду с анализом и смешивать их. Результат выглядит не очень умно.
приклад євреїв під час 2СВ дуже показовий - особливо в Польщі та Україні. а чехи - жили собі, тому й не так переймалися в 38 році. й французи жили. та й слов'яни б жили б - але влада срср вирішила по-іншому, хоча й ціною десятків мільйонів життів
"приклад євреїв під час 2СВ" как раз не "показовий", а исключительный. А как чехи "жили собі" лучше видно по 1945 - как они относились к немцам после победы. И как "й слов'яни б жили б" вы, к сожалению, не знаете, как и многое другое. Да, не так, как евреи, но и не так, как французы. Прежде, чем писать, стоит поинтересоваться вопросом.
що саме виключного в євреях? що саме їх знищують? останній раз в жовтні 2023. та ні, прикладі геноцидів буди неодноразово - й в колишній Югославії, й під час вірмено-азербайджанської війни.
до німців багато хто погано відносився - але на форумі наводять приклад чехів - які молодці, не стали воювати, й фіни молодці - домовилися з Рашею - ну як домовилися, не треба було бути союзником гітлера.
а що, зараз українці в руській окупації добре живуть? як на мене, гірше, ніж слов'яни при німцях. звісно, якщо не русифікуються - але тут варіантів немає. так, ЛАД, визнаю, якби потрапив в окупацію, то розмовляв би російською тому не стидайся, визнай, що нікуди з окупації ти не поїдеш - особисто для тебе взагалі не зміниться, ще й пенсія ще одна буде
й ЛАД, якщо не побачив - що там щодо вірмен?..
Ещё раз - незнание не освобождает от ответственности. А ваше незнание близко к абсолютному.
Жовтень 2023 не имеет ничего общего с нацистским геноцидом.
Финны домовлялись не "з Рашею", а с СССР, в который в то время входили и мы. И в 1940, когда домовлялись в первый раз, финны не были "союзником гітлера".
В оккупации жить плохо при любых оккупантах. Но вы не жили ни при немецкой, ни при росс. оккупации, так что не вам бы сравнивать. А славяне при немцах, конечно, жили прекрасно - и поляки, белорусы, и украинцы, и русские. И чехи тоже были рады и счастливы. Интересно, скоро вы напишете, что жалеете, что немецкая окупация продлилась относительно недолго.
Об армянах. Если вы не поняли, к чему я выкладывал ссылку об азербайджанских судах, то это не моя проблема. Повышайте уровень, хотя понимаю, что вам это вряд ли удастся.
P.s. Вы как-то рассказывали, что не надо приписывть другим свои мысли. Но для себя вы считаете это допустимым и нормальным? Так "не стидайся" и признайся, что так же, как быстро отказался от русского языка, так же быстро при необходимости откажешься от украинского. P.p.s. Пост написал давно, но не заметил, что он не отправился тогда из-за отключения ээ.
«.... Самый сложный вызов недели – снова энергетика. Ресурса критически не хватает. Все харьковчане ощущают на себе последствия вражеских атак по энергогенерации. Ведь когда исчезает ток, это соответственно сразу влияет на водоснабжение, отопление и транспорт», — подчеркнул Терехов.
Поэтому, отметил мэр, КП «ХТС» совместно с энергетиками работает в сверхтяжелом режиме 24/7.
Он также добавил, что впервые за эту зиму развернули дополнительные палатки обогрева. Сейчас уже работает семь таких муниципальных точек в Шевченковском и Холодногорском районах. При необходимости развернут больше.
«Общая продолжительность тревог в Харькове составила 102 часа (это за неделю)....»
7-й украинский корпус быстрого реагирования, отвечающий за оборону в этом районе, заявил, что Россия «наступает в районе Покровска и Мирнограда», используя «недостаточную» украинскую противовоздушную оборону, управляемые бомбы и контролируя высоты и фланги за счет превосходства в живой силе.
ЛАД написав:С историей у вас так же плохо, как у шамана. Повторю - во время 2МВ соэзники давали СССР оружие и тушёнку (по ленд-лизу), но не давали денег в бюджет. Доходы и расходы балансировали самостоятельно. Нам сейчас дают оружие + деньгами партнёров закрывается больше половины бюджета. И где бы мы были, если бы не эти деньги? До гипера мы дошли после развала Союза.
Це вже взагалі цікаво. Що для вас бюджет? Це мабуть доходи і витрати. Так от у союзі доходи самі збирали, а розходи не від партнерів по лендлізу брали у т.ч. То не є це дефіцитом бюджету, ні? Ось то самі це хліб по карточці і всі на заводі з облігаціями. То самостійна велич? Тепер перейдемо на після розвалу. Сьогодні молодий ЛАД припустимо будівельник, у великій будівельній компанії Самолет. У Самолета бюджет самостійний зібрано, але потрібно якось ще 50млрд десь взяти. Вважаю що ці гроші інвестує держава, бо велий Самолет. І ці гроші підуть не на зп ЛАДу, а на погашення боргу банку, і щось мені говорить, що то погашення лише відсотків банку. Є банк, він вже віддав Самолету 700млрд. грошей якихось маленьких ЛАДів які вважали що банк державний і надійний. Якщо к Самолету приєднати ще якість великі вагонобудівні заводи де працють ще ЛАДи які бачать що завод великий, а у січні у бюджеті планово діри завжди, ми отримаємо систему союзу. Після розвалу Самолету молодий ЛАД всі 35 років життя буде вірити що якби Самолет не розвалився все б було гаразд, і якби банк ще видав грошей то було б планово дефіцит ще у лютому. А гіпер то після розвалу Самолета, не розвались Самолет все гаразд би було, можна будувати б те що вже хз скільки не купують і далі )
Дюрі-бачі написав:В нас вже навчились створювати людей з "повітря"
Ну давайте в даному випадку Візьмемо Вашу кафедру. Як Ви вважаєте, там можна мобілізівувати 30% (м+ж, з усіма і зав кафедри і секретаря) без суттєвого погіршення навчального процесу? та чи можна замінити самого зав кафедри?