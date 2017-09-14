RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:03

  ЛАД написав:
  Banderlog написав:.........
Та і в світових верхах миру не хоче ніхто, крім команди трампа. .......
К сожалению, не уверен, что "команда Трампа" этого, действительно, так уж сильно хочет.
Заяви є тільки від них. Щодо щирості то ця команда говорить правду, що на фоні керівників інших держав виглядає непрілічно :lol:
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:05

  ЛАД написав:В результате у нас даже не вводят графики плановых отключений, как было раньше, а применяют график аварийных отключений. В результате не понятно, когда свет будет, а когда нет.

На сайті (для кожного міста - свій сайт) можна ввести свою адресу і подивитися, що саме діє - планове відключення чи аварійне.
  ЛАД написав:Да и в других городах с ээ дело, как понимаю, обстоит не лучше.

Не треба узагальнювати. Буває по-різному.
  ЛАД написав: Я не против пропаганды.

Та ми бачимо)))
fler
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:05

  BIGor написав:
  Vadim_ написав:
  BIGor написав:В СРСР майже не було товарів і грошей на ці товари - тому і торговців стільки не потрібно було.

а звідки вони з'явились після розпаду, з гвинтокрила Хотаб наскидав?

Експорт ресурсів по світових цінах (метал, сг культури, мінерали), експорт дешевої робочої сили ітд.

это могли не только лишь все (с) ,
но деньги были у многих рабочих их правда кинули при девале , на книжках згорело да и в матрасе тоже
Vadim_
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:10

  _hunter написав:>>> возить конвоями в СССР доллары ? зачем ?
А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?

Таких вопросов куда больше. Например: зачем рф через Украину продолжает транзит нефти и платит из своего бюджета в бюджет Украины за это. и т.д. И все сводятся к одному ответу. Войны нынче не те.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:17

  _hunter написав:А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?

А насчет денег, то куда их потратить куда больше вариантов чем в 41ом, патриоты это незаменимая вещь, но не оружейкой США едины, тем более США денег на патриоты и при Байдене не выделяла, а выделяла патриоты, а сейчас трамп и денег не дает, деньги Европейские и за патриоты идут напрямую в США, минуя бюджет Украины.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:21

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:>>> возить конвоями в СССР доллары ? зачем ?
А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?

...... и т.д. И все сводятся к одному ответу. Войны нынче не те.

Так отож... Только в окопах мужики так и сидят - как при Петре IIм еще...
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:24

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?

А насчет денег, то куда их потратить куда больше вариантов чем в 41ом, патриоты это незаменимая вещь, но не оружейкой США едины, тем более США денег на патриоты и при Байдене не выделяла, а выделяла патриоты, а сейчас трамп и денег не дает, деньги Европейские и за патриоты идут напрямую в США, минуя бюджет Украины.

Естественно больше - и FPV и ATACMS - и чего только не напридумывали за прошедшие 50+ лет. Но для всего этого точно-точно украинские продавцы вот прям нужны? :roll:

>>> деньги Европейские и за патриоты идут напрямую в США, минуя бюджет Украины
Так отож :wink:
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:24

  alex_dvornichenko написав:
  _hunter написав:>>> возить конвоями в СССР доллары ? зачем ?
А сейчас зачем? - что бы SWIFT-ом их в Штаты за Patriot-ы отправлять?

Таких вопросов куда больше. Например: зачем рф через Украину продолжает транзит нефти и платит из своего бюджета в бюджет Украины за это. и т.д. И все сводятся к одному ответу. Войны нынче не те.
друга світова війна нетипова.) Окрім того сильно міфологізована. Торгівля була й тоді.
Banderlog
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:30

  Banderlog написав: друга світова війна нетипова.) Окрім того сильно міфологізована. Торгівля була й тоді.

А что есть факты торговли или транзита СССР и кого то из стран ОСИ в период 41-45 ?
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 10:46

Від «бусифікації» суспільство нікуди не дінеться: мобресурсу вистачить приблизно на 1,5 року


ранок починаєтсья не з мощного тилу)))
