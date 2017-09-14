Додано: Вів 10 лют, 2026 22:07

треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів.

Та все зрозуміло і все правильно і до Вас у мене взагалі нічого немає.А загалом то в нас тотальна нехватка людей. В цьому випадку, навіть якщо ніким замінити тобто немає зама/замзама/васі-який-потягне (того топ менеджера бо тут є такі 'специ') і тд, у Вас дружина/дочка/бабуся/правнук не справиться то магазин закривається, нажаль.Таксі - в нас знову таки, якось розсосуться ці клієнти, поїдуть автобусом або в іншому таксі дорожче. нам не потрібен зараз комфорт потрібні люди. А додану вартість, я просто не фінансист, і не дуже розумію - ну експорт це ок, немає питань, а купив/продав/кафе/бюджетників просто куча так собі, не буде вистачати, партнери дають - ми друкуєм.Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)Також з усім згоден не має чого дописати. окрім знову такив нас нехватка людей, і ніхто не говорить щоб мобілізовувати тільки мікроскопів, а якщо один мікроскоп пішов, то без нього обійдуться, тим паче якщо він з столу добре воював)Не вистачає нижчих щаблів...як завжди топ. Всіх але не мене і ялту забираємо)а ставки ж тоді перерозподілиться, чи я не так розумію? Або це всеодно буде недооцінено відносто більшого навантаження?і що від голода вже помирають?