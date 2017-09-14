RSS
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:39

  fler написав:
  барабашов написав:Скан с резерва ваших потужных М25-60 когда будет, тов.докторкыня всех наук?

З якого переляку?

Так надо
Для сохранения державности неньки
Кто ж Покровск с Бахмутом то отобьёт у лаптеногих как не М25-60 с семей начальства "Слуг того народу"??
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 21:52


Скільки ще фламіндічів потрібно викрити, щоб Ze-плем'я зрозомуло, до якої "перемоги" заведе країну Потужний?
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:07

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  budivelnik написав:Розумієте що я хотів донести?


Та все зрозуміло і все правильно і до Вас у мене взагалі нічого немає.

А загалом то в нас тотальна нехватка людей. В цьому випадку, навіть якщо ніким замінити тобто немає зама/замзама/васі-який-потягне (того топ менеджера бо тут є такі 'специ') і тд, у Вас дружина/дочка/бабуся/правнук не справиться то магазин закривається, нажаль.
Таксі - в нас знову таки, якось розсосуться ці клієнти, поїдуть автобусом або в іншому таксі дорожче. нам не потрібен зараз комфорт потрібні люди. А додану вартість, я просто не фінансист, і не дуже розумію - ну експорт це ок, немає питань, а купив/продав/кафе/бюджетників просто куча так собі, не буде вистачати, партнери дають - ми друкуєм.

Повторю що до Вас перетензій немає. Є притензії до любителів воювати чужими руками. До цього вже писав що всі мої родичі чоловічого полу до троюродних(яких я і не знаю) в армії, крім мене, я ухилянт, і буду ухиляться до останнього і про победні победи не пишу, знаю як там не солодко, поки топ менеджери рахують як відправити якийсь ширпотрьоб в європу, типу його там немає)

  budivelnik написав:якщо вже й мобілізовувати то тих хто в економічному ланцюжку стоїть на останніх щабелях, а не забивати цвяхи мікроскопами.

Також з усім згоден не має чого дописати. окрім знову таки
в нас нехватка людей, і ніхто не говорить щоб мобілізовувати тільки мікроскопів, а якщо один мікроскоп пішов, то без нього обійдуться, тим паче якщо він з столу добре воював)
Не вистачає нижчих щаблів...

треба повернути умовних Хантерів з-за кордону і ними замінити Бандерлогів.

як завжди топ. Всіх але не мене і ялту забираємо)

  Дюрі-бачі написав:Теоретично можна. Але для цього потрібно суттєво збільшувати фінансування.

а ставки ж тоді перерозподілиться, чи я не так розумію? Або це всеодно буде недооцінено відносто більшого навантаження?

  stm написав:аж щось взагалі продуктів стали їсти менше

і що від голода вже помирають? :lol:
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:28

  Shaman написав:схоже павуки відчувають, що банка стає все меншою
У РФ за замах на генерала ГРУ Алексєєва затримали співробітника секретного інституту ФСБ і його сина — росЗМІ
Підозрюваними в замаху на заступника глави ГРУ генерала Володимира Алексєєва, яких затримало ФСБ, виявилися співробітник інституту, раніше офіційно підконтрольного спецслужбі, Віктор Васін і його син Павло.

але як же без візитівки Яроша? :lol: можна припустити, що українські спецслужби вербують й таких людей, але моя думка - "павуки в банці". хто як думає?

А хіба ярош в зсу? Він ж як більшість майданівців ухиляється. Понятно що це робота українських спецслужб ціль достойна генерал начальник військової розвідки майже як наш Буданов.
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 22:49

  stm написав:
  Бетон написав:Пані та панове "патужнікі"
Берите дружно вилы и вперед освобождать украинскую землю. Хватит валяться на диване

Так і знала що пані - буде першим словом. Мужні чоловіки завжди пропустять дам уперед перед собою )))
так Ви ніби за права жінок і рівність? Чи нє? Тоді паранджа а краще одяг для бєрємєнних. :lol:
В кожній шутці є доля шутки чоловіків є ще десь на два роки роки мобілізації при незміннному темпі.
По заявкам в нас беруть 30 тисяч в місяць а чисельність зсу не збільшується, тому значить ми вийшли на плато. І десь стільки в місяць вбиває калічить йде в сзч та списується по догляду за кицями. Ще тисяч 800 можно взяти старпьорів,
Молодь в нас не беруть як майбутнє продовження нації, їх тримають на розплод.
Тоді логічно почати призивати жінок вікової категорії 35-50р, рожати більшість в такому віці вже не можуть по здоровю так як репродуктивна система вже ушатана та і не хочуть, роль бабусь в сучасному суспільстві теж нівелювалась...
Хіба не такий буде наступний крок влади?
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:15

  budivelnik написав:1 В кожному ОКРЕМОМУ випадку - можна вибрати 30% (але не від загальної кількості ) яких можна МОБІЛІЗУВАТИ, бо знайти 30% від загальної кількості ПРАЦІВНИКІВ підприємства таких хто підійде для ЗСУ -малоймовірно.
Простий приклад
Мої два бізнеси
Магазин - 6 осіб (разом зі мною) , з них 5 жінок і іодин білобілетник(хлопець ростом 1,50 і вагою 45 кг - тут можна знайти 30%
Тут можна знайти 16%-мене, але тоді магазин(як вище писав МЕХАНІЗМ створення доданої вартості) зникне...
2 Таким чином
якщо вже й мобілізовувати то тих хто в економічному ланцюжку стоїть на останніх щабелях, а не забивати цвяхи мікроскопами.


Зображення
Зображення
Повідомлення Додано: Вів 10 лют, 2026 23:29

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Греція та Мальта висловили стурбованість щодо пропозиції Європейського Союзу замінити російське обмеження цін на нафту забороною на послуги, необхідні для транспортування палива.
Обидві країни висловили побоювання, що ця зміна може вплинути на європейську судноплавну галузь та ціни на енергоносії, і попросили роз'яснень щодо пропозицій щодо санкцій щодо іноземних портів та посилення нагляду за продавцями суден.
Європейська комісія запропонувала заборону на послуги як частину 20-го пакету санкцій ЄС проти Москви за вторгнення в Україну, який вдарить по страхових та транспортних компаніях
