Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:06

  барабашов написав:stm
Когда в снигерии на фоне неконтролируемого печатания готивки появится первый маркер их звездеца - курс хотя бы 200 в обменках?
Про 500, 1000, гипер, я уже и не мечтаю

Після розвалу, і далі цікава думка молодого ЛАДу працівника РЖД, працівника Самолета, працівника ракетних комплексів Циркон, яких всі боятися, за 35 років )
До розвалу у січні планова діра бюджету у 1,7трн. Будівельник Самолету молодий ЛАД, працівник РЖД молодий ЛАД не вміють читати звітність компаній, і не повинні. Вони слухають те що доступно масі - соловйов/скабєєву. Але чи через 35 років, коли інтернет більш прозоро розкриє тайну фін.грамотності? )
stm
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:22

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:о давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало


Та мені з Вами не по масті сперечатись. Як дитина з мамою, все вірно пишите.

Але мені як дитині всеодно не зрозуміло. Ну менше вони похавають в кафе, ну менше ВВП на людину і що з цього? Будуть гірше жити люди, і як це впливає на фронт, шахедів виробляють достатньо, завод розширюється не вспівають з космосу фоткать, людей на піхоту хватає. Ну винна та ржд в бюджет і фіг на нього. Америка он скільки винна, а ми, і нормально.

Доречі вчорашня новина. Що рф збільшила бюджет пропаганди своїх книжок в країни єврови з 50 до 75млн длр)
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:36

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:о давайте з вами, як спеціалістом 100 було і 70 стало


Та мені з Вами не по масті сперечатись. Як дитина з мамою, все вірно пишите.

Але мені як дитині всеодно не зрозуміло. Ну менше вони похавають в кафе, ну менше ВВП на людину і що з цього? Будуть гірше жити люди, і як це впливає на фронт, шахедів виробляють достатньо, завод розширюється не вспівають з космосу фоткать, людей на піхоту хватає. Ну винна та ржд в бюджет і фіг на нього. Америка он скільки винна, а ми, і нормально.

Доречі вчорашня новина. Що рф збільшила бюджет пропаганди своїх книжок в країни єврови з 50 до 75млн длр)

А це вже питання до спеціаліста Андрій777, чи можливо легко друкувати гроші у будь-якій кількості. З вами ми беремо за правило що менще Будівельників, то краще. Ітого: будівельників менше, іжу чомусь беруть менше, але друкувати літератури збільшено, це до РЖД з 4трл. боргів, Самолету з 700 млрд. боргів. Про борги військових заводів відкриють таємницю після розвалу. Там цифра взагалі більша за 4 трл. РЖД.
Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло...
stm
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 11:59

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  stm написав:Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми


Так давайте не приписувати людям чого не було. Я говорив що якщо якийсь топ/мега/пік незамінний менеджер піде у війско його хтось замінить або ні то нічого не станеться) це суттєва різниця.


І друге ось знову приклад, ніби і згоден але далі не розумію. І що з цього, чекати і надіятись розпаду росії хз скільки років, якщо він буде. А воювати кому, одні менеджери залишились.

Величний он таку тактику і взяв. Каже не розумію що за вибори зупиніть війну і будуть вибори. Чел, поки ти там сидиш її не зупинити.
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:23

  BeneFuckTor написав:
  stm написав:Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми


Так давайте не приписувати людям чого не було. Я говорив що якщо якийсь топ/мега/пік незамінний менеджер піде у війско його хтось замінить або ні то нічого не станеться) це суттєва різниця.


І друге ось знову приклад, ніби і згоден але далі не розумію. І що з цього, чекати і надіятись розпаду росії хз скільки років, якщо він буде. А воювати кому, одні менеджери залишились.

Величний он таку тактику і взяв. Каже не розумію що за вибори зупиніть війну і будуть вибори. Чел, поки ти там сидиш її не зупинити.

Нещастя я не жила при союзі, нажаль мій батько жив і він як ЛАД, а був як молодий ЛАД. Він як молодий аспірант союзу, найвеличнішої країни мрії, закупав(доставав за гроші поштучно, не всім то було легко) фінську бумагу для дисертації... а друкувала дисертацію за гроші за таку ж максимально вирвану чехословацьку машинку жінка з союзу і покупала собі валеріанку (небезпечні ліки, якими і наразі користуються ЛАДи), бо бумага була поштучно. І ані ЛАД, ані мій батько не бачать грьбаного трешу у своїх спогадах. Нічого окрім ракет, танків нормального. Зброї яка потребую багато коштів на загрозу, а не співпрацю ці люди не бачать. На моїй пам'яті лише білебратерство спромоглося до таких пошкоджень мозку маси людей...
stm
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:41

  Banderlog написав:
  Shaman написав:стільки слів... а заброньовані куди відносяться? а ті, хто мають відстрочку?.. адемобілізовані за станом здоров'я?
до ухилянтів. В основному до ухилянтів

ніхто не сумнівався :lol:

по яких ше критеріях будемо розколювати суспільство? ;)
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:51

  Banderlog написав:
  Shaman написав:


що ти постійно за всіх топиш? ти ж маєш скоро отримати підставу, добрі люди допомогли ж? так чого стільки галасу? ще раз - кожен відповідає за себе, не треба ховатися за іншими...
що ж ти робиш як не ховаєшся під спідницею за нашими плечима? :lol:
Галасу багато від тебе коли тебе називають тим ким ти і є- ухилянтом. Якшо ти думаєш шо коли мене звільнять в мене буде до тебе питань до ти парторг ошибаєшся. Відвоюєте з песікотом 4 роки тоді поговорим. А поки для мене ти не чоловік. Твій патріотичний галас нічого крім огиди і презирства в мене не викликає.

ти писати можеш зв'язно? чи вже все?

яка ти людина, ми теж бачимо по твоїм дописам, так що твоя думка нічого не варта. цікаво, як твої побратими з тобою служать...

а патріотичні дописи викликають в тебе огиду, бо в душі ти русофіл...
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:54

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Shaman написав:ти писати можеш зв'язно? чи вже все?
яка ти людина, ми теж бачимо по твоїм дописам, так що твоя думка нічого не варта. цікаво, як твої побратими з тобою служать...
а патріотичні дописи викликають в тебе огиду, бо в душі ти русофіл...

Уточнюю: огиду викликають патріотичні дописи ВІД ТЕБЕ. Бо ти п***, і весь твій патріотизм - це ховатися за спинами інших.
sashaqbl
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 12:56

  Бетон написав:Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих. И почему такого нет на росии?

на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника? :shock:
Shaman
Повідомлення Додано: Чет 12 лют, 2026 13:00

  sashaqbl написав:
  Shaman написав:ти писати можеш зв'язно? чи вже все?
яка ти людина, ми теж бачимо по твоїм дописам, так що твоя думка нічого не варта. цікаво, як твої побратими з тобою служать...
а патріотичні дописи викликають в тебе огиду, бо в душі ти русофіл...

Уточнюю: огиду викликають патріотичні дописи ВІД ТЕБЕ. Бо ти п***, і весь твій патріотизм - це ховатися за спинами інших.

гадаю саме ти й ховаєшся. бо надто голосно верещиш на інших. людина може потрапити в ЗСУ, але теж зрозуміла що ти за людина...

"Якщо Бог хоче покарати людину, він відбирає в неї розум." - це про тебе. а напади на інших лише ознака цього. твої оцінки теж НІЧОГО не варті... й щось з тобою обговорювати - нема сенсу. ;)
Shaman
