Додано: Чет 12 лют, 2026 13:18

Чому після розвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коли до все було гаразд багато років...? Незрозуміло... Чомурозвалу союзу така кількість людей була викинута на проголодь з дітьми, а всі їх кошти наднадійновеличного сбербанку стали тиквою, коливсе було гаразд багато років...? Незрозуміло...

Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали. Ви вважаєте що на момент розвалу ссср економічна ситуація в ньому була найгірша за весь період його існування? Ті гроші на рахунках просто вкрали.

Так, я вважаю що фраза "банківська криза" що нині верує на росіі, це аналог розпаду сбербанку союзу. До розпаду привели борги багатьох великих компаній. Розпад - то неминуче, що лякає захід. Але реальність - Версальського договору (що контролювало відсутність 2 світової) більше не існує, кожен сам за себе. Орки які захопили донбас без бою в Україні=німці що захопили маленьку збройну потугу у Чехії. Думаю вже тоді пакт молотова-рібентропа був на столі сталіна, але не підписан, а говорили що і де і кому. Далі було з Польщею, вона або Фіни наступні і нині. Трамп не боїться файлів Епштейна, він цим пишається, Трамп хоче бути другом Володимиром, тому вже 9 цивільних жертв у декількох штатах - це система яку він створив. Люди у балакала вже призвели, що ринок латиноамеринськіх товарів пустий, єдині покупці - мої друзі з громадянством США, а їх мексиканська подруга каже моїй подрузі що ви хоча б білі, я ні. Вона більший час громадянка США. Жоден з них не є наркоторговцем. Ці торгують тихо, тихіше ніж до.Це податки, це робочі місця, це оберти грошей.