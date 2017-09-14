Додано: Чет 12 лют, 2026 14:28

Бетон написав: Shaman написав: Бетон написав: Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих. И почему такого нет на росии? Давайте разберём феномен переноса насилия в Украине внутрь общества, когда свои убивают своих.

на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника? на Раші цього немає - розсмішив. ти дійсно не хочеш бачити, чи включив режим дурника?

В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явище

В Україні таких відео в день сотні



Відкрий подивись, як наші військові, тягнуть впятьох одного аайтишника за руки і ноги, як худобу, заливають лице балоном і сідають зверху на шию вдвох вже на непритомне тіло. Кілограм по 130.

Це ви називаєте сміливістю?? В сенсі? Дайте відео чи щось. Знайомі, які живуть в окупації чи на росії підтверджують, що бусифікація суто українське явищеВ Україні таких відео в день сотніВідкрий подивись, як наші військові, тягнуть впятьох одного аайтишника за руки і ноги, як худобу, заливають лице балоном і сідають зверху на шию вдвох вже на непритомне тіло. Кілограм по 130.Це ви називаєте сміливістю??

1) друзі не підтвердять що міліція у якій колись також служив ЮА, причетні до схеми коли дзвонять доставці, чоловічої статі орк бере пакет, а за 10 хвилин його зупинить ментура і знайде пакети наркоти. Далі чемно(хаха 3 рази, бо Бетон з тонкою душевною організацією і м'язами може п*** і погрожувати Олександру, але не ментам на росіі) цьому убогому дадуть вибір сво-відсидка за наркоту2) Бетон-студент, ще не знає що на ВУЗ вже є рознарядка скільки % не мають здати сесію і по госуслугам одразу отримають призов (так, якого немає у Бетона), а далі розшук. Я впевнена, що більш чемної ментури ніж орківска на світі не знайти3) пачками, під дулом автомату, збирають таджиків/узбеків/азербайджанців з правом на депортацію або сво.Все це, як і побиття у Дніпрі не є військовими злочинами. Але чомусь Бетон з м'язами і маленьким мозком не співвідносить, що він постить що вже спіймали ТЦК за звинуваченнями кримінального кодексу за побиття, що призвело до смерті групою осіб. А там тиша... повна, ну, було, що Азербайджан не витримав вбивства людини і відправлення літаку на війну смерть...