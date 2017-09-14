Додано: П'ят 13 лют, 2026 01:14

Shaman написав: ........

все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадки



втомився? задій свої можливості, відпочинь ........все дуже чудово - тому ти тепер вирішив, що можеш тут на інших накидати? я ж кажу - манія величі - буває, й ще не зустрічав, щоб проходила. виникає протиріччя, як ти красиво пишеш, й як ти накидаєш на інших щось не сходиться. особливо коли ти накидає через ВЛАСНІ вигадкивтомився? задій свої можливості, відпочинь

Вы дождались, что вам уже многие пишут то же, что я говорил вам давно.Но вместо того, чтобы задуматься, набираетесь наглости хамить людям, которые вас защищают. И делают это уже не день и не два, и даже не год-два.Что касается забронированных.Я не считаю ухилянтами, например, энергетиков, которые работают, не покладая рук, чтобы поддерживать разбитую энергосистему хоть в каком-то работоспособном состоянии.Или людей, которые выпускают оружие для армии и без которых это оружие не сделают. К ним не относятся грузчики или уборщики даже на оборонных заводах.Не считаю ухилянтами квалифицированных рабочих ЖКХ, без которых невозможно будет поддерживать мало-мальски нормальную жизнь в городах.Есть ещё некоторые категории.Но люди, которые устроились на работу ради брони (до этого занимались чем-то другим и не имели никакогоотношения к этой работе) тоже ухилянты. Точно такие же, как те, которые просто прячутся и убегают от ТЦК.Я не знаю, сколько у нас забронированных и насколько все они забронированы обоснованно. Но то, что у нас ТЦК не могут мобилизовать людей без бусификации и то, что в СЗЧ можно уйти практически безнаказанно... Слов нет. А то, что я могу написать по этому поводу, удалят через 5 минут, значительно быстрее, чем я напишу.Я не верю в государство-фортецю, о чём писал детройт. Это ещё хуже, чем даже оккупация, и уж точно хуже финского варианта. А мы, к сожалению, пока что идём по этому пути. Это КНДР.