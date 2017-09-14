_hunter написав:Да и вы, наверное, с каждым вторым буссифицированным в стране встречались?
З кожним другим нє, але спілкувався з доволі великою кількістю. Як і Бандерлог. Таких кейсів не зустрічав.
барабашов написав:А если резерв красным не светится и повесток на флэт не приходило - всё равно "Проедемьте товарищ у военкомат!"???
Якщо Резерв червоним не світиться - то ви військовозобовязаний без порушень. Але вас можуть мобілізувати. І таких дійсно вистачає. А якщо в Резерві пише "Бронювання/дострочка до такої то дати", і та дата ще не настала, то вас мобілізувати не можуть. Принаймні я таких кейсів не бачив.
alex_dvornichenko написав:- Центры комплектования и социальной поддержки считают, что могут мобилизовать забронированных работников, аннулируя предоставленные им отсрочки. - Не бачив серед бусифікованих ще ЖОДНОЇ людини, яку б забрали з діючою бронею чи відстрочкою.
Я таких кейсів не бачив. А про факт брехні - зміст статті не дає чіткої інформації яка підтверджує заголовок чи його слова. Зі статті можна зробити висновок про якісь мутки, але разом з тим НЕМАЄ ЖОДНОГО ФАКТУ СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ - що підтверджує мій досвід.
Отвечу с конца - ибо споры "а я встречал/встречал" - особого смысла не имеют. Но про "СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ" - никто и не говорит. Достаточно просто "не заметить" факт его наличия. При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...
_hunter написав:Ну вот народный депутат, член Комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Александр Федиенко - возможно с чуть большим числом народу общается - он с такими случаями прямо сталкивался (не то, что "чув"). Другой депутат - Горбенко - давеча цифру в 2%-3% озвучил. Фиг его, конечно, знает - что именно он имеет в виду - с финалом или без...
>>> Але я таких випадків ні разу навіть не чув Вы же не профильный адвокат (или что-то подобное)?
В нас час не треба бути адвокатом щоб "общатся с народом", інформацію можна отримати(та і розповсюдити) з нету. Ось хай "Другой депутат - Горбенко" озвучить конкретні випадки, хоч один. Випадки які знаю я, зазвичай в людей були якісь "нюанси" з броню/відстрочкою. Тобто люди собі думали що у них все ок, а виявилось не ок. Зараз простіше - зараз все в Резерві чітко пише.
ну вот недавний случай с бывшим ВСУ из-под Одессы - там какие "нюанси" были?
ЛАД написав:Аналогично растут прибыли предпринимателей.
не зовсім так, часто навпаки, бо населення (взагалі біднішає, попри "ріст" зарплат),
мене бентежить інше: чому судді/прокурори отримають інвалідність у 29 років, а солдат навіть знаходячись у шпиталі не має виплат за поранення бо він(або рідня) не здатні назбирати повний комплект довідок
І це ще не вся проблема.
Навіть зібравши всі документи та отримавши інвалідність, ПФУ може раптово припинити виплати. Причину невиплат можливо дізнатись лише під час визіту в ПФУ и це буде щось - у вас не вистачає довідки про довідку
_hunter написав:Но про "СКАСУВАННЯ ДІЮЧОГО БРОНЮВАННЯ" - никто и не говорит. Достаточно просто "не заметить" факт его наличия. При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...
Що за маячня. Як можна "не заметить факт его наличия". Якщо воно є - то воєнкому не вийде зареєструвати повістку в Оберезі.
Еще раз: мы же, вроде, про бусики говорили - им повестка нафиг не нужна. Но если уж мы про мобилизацию говорим - так обычная бумажная (от руки написанная и подписанная) повестка все еще актуальность не потеряла.
Тепер спробую пояснити без емоцій: - повістка написана від руки на листочку паперу не канає, є електронний документообіг, відповідно повістка має бути згенерована в "Оберезі" з відповідним номером - "Оберіг" не згенерує тобі бойову повістку, якщо в тебе бронь/відстрочка - в людей в бусиках є КПІ, він визначається не кількістю привезених людей, а кількістю мобілізованих. Ніхто не буде витрачати свій час на того, кого апріорі мобілізувати не вийде.