Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
  #<1 ... 16749167501675116752>
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:25

зебра

  _hunter написав:При всем при этом - вы, мне кажется, забыли о чем был изначальный тезис - "отсрочка - от бусика не прям-таки 100%й обэриг"...

це подібно як на "зебрі" переходити дорогу не дає 100% ("я ж бібікала, пішоход сам виноват")
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:29

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:я там ниже/выше ответил - тоже можете решение суда изучить
"как-то" оказалось возможно повестку зарегистрировать

Ситуація склалась півтора року тому. Тоді Оберіг тільки вводили і ймовірно паперові повістки, зареєстровані в журналі були в обігу.

Вот апрель того года:
https://112.ua/ru/tck-mobilizuvali-colo ... -sud-75175
- тоже "только вводили"?..
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:50

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:Вот апрель того года:
https://112.ua/ru/tck-mobilizuvali-colo ... -sud-75175
- тоже "только вводили"?..

не відкривається
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:51

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Вот апрель того года:
https://112.ua/ru/tck-mobilizuvali-colo ... -sud-75175
- тоже "только вводили"?..

не відкривається

просто 112 канал под санкицями с 21 года за проросийскую пропаганду.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:52

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  alex_dvornichenko написав:112 канал

ТВ
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:54

  flyman написав:
  alex_dvornichenko написав:112 канал

ТВ

Домен 112.ua был повторно заблокирован распоряжением Госспецсвязи по требованию СБУ в октябре 2024 года. Ранее, в 2021 году, вещание канала было прекращено указом президента на основании санкций СНБО.
С россии открывается наверное. Или посылання забыли обновить в методичке.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 15:57

  alex_dvornichenko написав:
  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Вот апрель того года:
https://112.ua/ru/tck-mobilizuvali-colo ... -sud-75175
- тоже "только вводили"?..

не відкривається

просто 112 канал под санкицями с 21 года за проросийскую пропаганду.

Ой как у вас там интересно...
Это, надеюсь, открывается?
https://focus.ua/voennye-novosti/717630 ... rzaliznyci
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:10

  _hunter написав:Ой как у вас там интересно...
Это, надеюсь, открывается?
https://focus.ua/voennye-novosti/717630 ... rzaliznyci

Цікавий кейс. Стаття то відкривається, але посилання на постанову суду не працює. Тому не зрозуміло що там трапилося.
Скоріш за все теж були якісь ньюанси, про які журналісти не написали.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:15

Михайло Федоров - Міністр оборони України

$38 млрд на підтримку України для дронів, ППО та ракет до Patriot — результати одного з найуспішніших «Рамштайнів»

За результатами «Рамштайну» партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України — $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

За завданням Президента домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу.
Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.

Домовленості з партнерами за підсумками «Рамштайну»:

Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році.

Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт «купола» ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд.

Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL.

Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL.

Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу.

Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік.

Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.

Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році.

Канада виділяє $50 млн на «данську модель» та $45 млн на медичну підтримку.

Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.

Литва виділяє $265 млн у цьому році.

Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.

Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.

Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.

Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.

Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:27

  Ірина_ написав:Михайло Федоров - Міністр оборони України

$38 млрд на підтримку України для дронів, ППО та ракет до Patriot — результати одного з найуспішніших «Рамштайнів»

За результатами «Рамштайну» партнери підтвердили один із найбільших бюджетів на підтримку України — $38 млрд на 2026 рік. Понад $6 млрд у конкретних пакетах допомоги, включно з більш як $2,5 млрд на українські дрони, понад $500 млн на PURL, $2 млрд на ППО, а також кошти на артилерійські боєприпаси, підготовку, морські спроможності й інші напрями.

За завданням Президента домовилися з низкою європейських партнерів про термінову поставку ракет до Patriot зі своїх складів. Дякую партнерам за цю ініціативу.
Кількість фіналізуємо після остаточного погодження керівництвами відповідних країн-партнерів. Сподіваємося на максимально швидкі терміни постачання.

Домовленості з партнерами за підсумками «Рамштайну»:

Велика Британія виділяє £500 млн на ППО та робить внесок у £150 млн на ініціативу PURL. Загалом надає £3 млрд на військову допомогу Україні у 2026 році.

Німеччина виділяє щонайменше €1 млрд на закупівлю дронів для України, профінансує проєкт «купола» ППО над нашими містами та проєкт дроново-штурмових підрозділів у межах свого бюджету на допомогу Україні в €11,5 млрд.

Норвегія виділила $7 млрд у 2026 році, з яких $1,4 млрд на дрони, $700 млн на ППО, $200 млн на артилерію, $125 млн на PURL.

Нідерланди зобов’язалися виділяти, як мінімум, 0,25% ВВП на оборону України у 2026 році та анонсували внесок у €90 млн на PURL.

Бельгія виділить цьогоріч €1 млрд на військову допомогу.

Швеція анонсувала 24-й пакет допомоги на €1,2 млрд та внесок у €100 млн на PURL. Загалом виділяє €3,7 млрд на цей рік.

Данія оголосила про збільшення бюджету на військову допомогу Україні на $425 млн до $2 млрд загалом у 2026 році.

Іспанія надає $1,2 млрд у 2026 році.

Канада виділяє $50 млн на «данську модель» та $45 млн на медичну підтримку.

Ісландія робить внесок у $8 млн в ініціативу PURL та виділяє $2,4 млн на закупівлю озброєння через NSATU trust fund.

Литва виділяє $265 млн у цьому році.

Латвія надасть щонайменше 0,25% ВВП на підтримку України.

Естонія також спрямує щонайменше 0,25% власного ВВП на посилення оборони України.

Австралія анонсувала новий внесок в ініціативу PURL.

Португалія анонсувала внески у PURL та «чеську ініціативу», передання бронетехніки та дронів у межах програми SAFE.

Туреччина підсилить нашу ППО своїм внеском.

Словенія анонсувала пакет допомоги в $5 млн.


+++
....і за німецького охотника дякую....
Востаннє редагувалось холява в П'ят 13 лют, 2026 16:28, всього редагувалось 1 раз.
