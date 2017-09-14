|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:28
Не можу зрозуміти, which leto закінчується «помощь»?
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17814
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:32
Hotab написав:
Не можу зрозуміти, which leto закінчується «помощь»?
every leto
-
pesikot
-
-
- Повідомлень: 13344
- З нами з: 31.08.09
- Подякував: 546 раз.
- Подякували: 1260 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:37
sashaqbl написав:
Цікавий кейс. Стаття то відкривається, але посилання на постанову суду не працює. Тому не зрозуміло що там трапилося.
Скоріш за все теж були якісь ньюанси, про які журналісти не написали.
Я нашел и прочитал № 460/9232/25, у него на руках было "посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. №493-р", но информация в реестре отсутствовало, несмотря на то, что списки были отправленны в ЦТК заказным письмом (из материалов решения), так как кто то заби(ы)л внести списки на бронирование в реестр или почта заказное письмо не донесла куда нужно, или мыши его сьели.... ТЦК проверили по реестру, не нашли, быстренько оформили и поставили галочку, потом через суд было оскаржено. Финита ля комедия. Тема бусиков не раскрыта, но то уже лирика. Вывод один, если тебе сказали на работе что бронь оформили, дали даже корочку, но потрудись проверить свой статус в реестре.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko
в П'ят 13 лют, 2026 16:45, всього редагувалось 1 раз.
-
alex_dvornichenko
-
-
- Повідомлень: 1318
- З нами з: 10.10.12
- Подякував: 43 раз.
- Подякували: 127 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:44
❗Зеленський йде на другий термін: Президент на 99% націлений на другий термін, — Радіо NV
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5683
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:46
Xenon написав:
❗Зеленський йде на другий термін: Президент на 99% націлений на другий термін, — Радіо NV
Найкращий спосіб перевірити крики тут «нелегітимний», «прострочений», «втративши підтримку».
Я як і завжди за нього не голосуватиму, але це ж чи не найкращий спосіб перевірити хто є ху.
-
Hotab
-
- Форумчанин року
-
- Повідомлень: 17814
- З нами з: 15.02.09
- Подякував: 403 раз.
- Подякували: 2569 раз.
-
-
Профіль
-
-
6
6
4
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|212858
|
|
|1493
|416029
|
|
|6076
|1132560
|
|