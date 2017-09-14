RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16749167501675116752
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:28

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Не можу зрозуміти, which leto закінчується «помощь»?
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17814
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:32

  Hotab написав:Не можу зрозуміти, which leto закінчується «помощь»?

every leto
pesikot
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13344
З нами з: 31.08.09
Подякував: 546 раз.
Подякували: 1260 раз.
 
Профіль
 
2
2
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:37

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:Ой как у вас там интересно...
Это, надеюсь, открывается?
https://focus.ua/voennye-novosti/717630 ... rzaliznyci

Цікавий кейс. Стаття то відкривається, але посилання на постанову суду не працює. Тому не зрозуміло що там трапилося.
Скоріш за все теж були якісь ньюанси, про які журналісти не написали.

Я нашел и прочитал № 460/9232/25, у него на руках было "посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. №493-р", но информация в реестре отсутствовало, несмотря на то, что списки были отправленны в ЦТК заказным письмом (из материалов решения), так как кто то заби(ы)л внести списки на бронирование в реестр или почта заказное письмо не донесла куда нужно, или мыши его сьели.... ТЦК проверили по реестру, не нашли, быстренько оформили и поставили галочку, потом через суд было оскаржено. Финита ля комедия. Тема бусиков не раскрыта, но то уже лирика. Вывод один, если тебе сказали на работе что бронь оформили, дали даже корочку, но потрудись проверить свой статус в реестре.
Востаннє редагувалось alex_dvornichenko в П'ят 13 лют, 2026 16:45, всього редагувалось 1 раз.
alex_dvornichenko
 
Повідомлень: 1318
З нами з: 10.10.12
Подякував: 43 раз.
Подякували: 127 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:44

❗Зеленський йде на другий термін: Президент на 99% націлений на другий термін, — Радіо NV
Xenon
 
Повідомлень: 5683
З нами з: 25.02.09
Подякував: 76 раз.
Подякували: 324 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:46

  Xenon написав:
❗Зеленський йде на другий термін: Президент на 99% націлений на другий термін, — Радіо NV

Найкращий спосіб перевірити крики тут «нелегітимний», «прострочений», «втративший підтримку наріду ».

Я як і завжди за нього не голосуватиму, але це ж чи не найкращий спосіб перевірити хто є ху.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17814
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2569 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
  #<1 ... 16749167501675116752
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alex_dvornichenko, Xenon і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 212858
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 416029
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1132560
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15574)
13.02.2026 16:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.