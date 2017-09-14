Додано: П'ят 13 лют, 2026 16:37

Цікавий кейс. Стаття то відкривається, але посилання на постанову суду не працює. Тому не зрозуміло що там трапилося.

Я нашел и прочитал № 460/9232/25, у него на руках было "посвідчення про відстрочку від призову на військову службу на період мобілізації та на воєнний час у відповідності до розпорядження Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 р. №493-р", но информация в реестре отсутствовало, несмотря на то, что списки были отправленны в ЦТК заказным письмом (из материалов решения), так как кто то заби(ы)л внести списки на бронирование в реестр или почта заказное письмо не донесла куда нужно, или мыши его сьели.... ТЦК проверили по реестру, не нашли, быстренько оформили и поставили галочку, потом через суд было оскаржено. Финита ля комедия. Тема бусиков не раскрыта, но то уже лирика. Вывод один, если тебе сказали на работе что бронь оформили, дали даже корочку, но потрудись проверить свой статус в реестре.