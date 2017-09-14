RSS
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:48

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?

Це не так.
Наприклад вторгнення наполеона в росію хіба було війною за території?
Вторгнення сша в вєтнам? Опіумні війни англійців з французами проти китаю?
Вторгнення ссср а потім сша в афганістан?
Це можно довго продовжувати.

У тебе якась власна реальність

Ось там, де про твій улюблений СРСР, там було про теріторії

Про Росію і Наполеона ... то що робив Андрій Болконський під небом Аустреліцу в 1807 році (чи коли це там було)

Росія - це завжди про теріторії )
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:51

  pesikot написав:
  Banderlog написав:А враховуєчи що населення в них в 5 раз більше...
Заки товстий схудне худий здохне.

Я про це чую давно ... де успіхи росіян ?
Окрім на словах, їхніх і твоїх

Далі, ти там щось про теріторії бовкнув, не хочеш прокоментувати мою відповідь

Чому, якщо путін не хоче теріторій, він виставляє умови про теріторії ? )

Ти забув що там умова не тільки території а допустим відмова від вступу в нато, статус російської мови та зміна влади.
Я написав території на теперішньому етапі війни не першочергова задача армії рф.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 17:52

  sashaqbl написав:
  andrijk777 написав:Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?

Я не згоден з Бандерлогом - але розумію його думку.
Ціль війни - територія.
Але для отримання території не обовязково фізично її захопити: можна розгромити армію і навязати мир зі здачею територій. Або розгромити економіку, внаслідок чого посиплеться армію і територію можна буде захопити значно меншими зусиллями.
Тобто Бандерлог вважає, зараз першочерговими цілями РОВ є не захоплення територій, а підготовка до майбутнього захоплення територій(знищення економіки, виснаження ЗСУ і т. д.)

Звичайно що краще розгромити армію ворога і не захопити територію ніж захопити територію але не розгромити армію. Тому що в 1 випадку територія захопиться легко. Це очевидні речі.
Але ціль війни - територія. Я звами згідний.

Щодо розгрому економіки - я не знаю війн де б була досягнута перемога методом "розгрому економіки".
Я думаю він скоріше прагне змінити суспільну думку, посіяти зневіру і т.д. На прикладі Німеччини в 1СВ. Але я думаю з цим завданням краще справляються ТЦК і наша влада, аніж путін.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:00

  Banderlog написав:
  andrijk777 написав:
  Banderlog написав:Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Усі війни(99%) на планеті Земля йшли за території.
Чим наша війна особлива і чому "захват територій не ставиться путіном як першочергова задача" я не розумію?

Це не так.
Наприклад вторгнення наполеона в росію хіба було війною за території?
Вторгнення сша в вєтнам? Опіумні війни англійців з французами проти китаю?
Вторгнення ссср а потім сша в афганістан?
Це можно довго продовжувати.

Усі ці війни за територію!
Я не сказав що ціль цих війн - це територія!
Я сказав що метод ведення усіх війн - це захоплення території. І в першу чергу від результату цього дійства(захоплення територій) залежить результат війни.

Цілі путіна - точно не відомі нікому. Я вважаю - це території. На початку можливо і ні, можливо він просто планував змінити керівництво України і все. Але зараз - ця ціль основна.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:06

  Banderlog написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав:А враховуєчи що населення в них в 5 раз більше...
Заки товстий схудне худий здохне.

Я про це чую давно ... де успіхи росіян ?
Окрім на словах, їхніх і твоїх

Далі, ти там щось про теріторії бовкнув, не хочеш прокоментувати мою відповідь

Чому, якщо путін не хоче теріторій, він виставляє умови про теріторії ? )

Ти забув що там умова не тільки території а допустим відмова від вступу в нато, статус російської мови та зміна влади.
Я написав території на теперішньому етапі війни не першочергова задача армії рф.

Да можеш писати, що завгодно

Але реальність - вимоги теріторій присутні і вони головні

Куп"янськ "захопили" вже кілька разів і бодро про це рашисти рапортували

Ти в Покровськ Путіна запрошував ) коли це було, не нагадаєш ? )
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:16

  pesikot написав:Да можеш писати, що завгодно

Але реальність - вимоги теріторій присутні і вони головні

Куп"янськ "захопили" вже кілька разів і бодро про це рашисти рапортували

Ти в Покровськ Путіна запрошував ) коли це було, не нагадаєш ? )
ну правильно я писати можу про шо завгодно а ти про то потом всеодно набрехунькаєш?. Кажеш не було оточення в мирнограді і покровську всі війська зсу були виведені?

Головна вимога зараз- усунення від влади зеленського та відмова від концепції армовіра.
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:21

  pesikot написав:
  Banderlog написав: Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Не ставится, але чомусь вони хочуть всю Донецьку область ... дивина якась )

І без віддачі всієї Донецької області, навіть не хочуть вести розмови про припинення вогню

Ось такі елементарні речі, які ти вперто не помічаєш )

А Черниговскую губернию уже не хотят?
С куя тогда они его(Чернигов) "освобождали" с месячной полной блокадой?
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:22

  Banderlog написав:
  pesikot написав:Да можеш писати, що завгодно

Але реальність - вимоги теріторій присутні і вони головні

Куп"янськ "захопили" вже кілька разів і бодро про це рашисти рапортували

Ти в Покровськ Путіна запрошував ) коли це було, не нагадаєш ? )
ну правильно я писати можу про шо завгодно а ти про то потом всеодно набрехунькаєш?. Кажеш не було оточення в мирнограді і покровську всі війська зсу були виведені?

Брешеш лише тільки ти, а не я ...

  Banderlog написав: Головна вимога зараз- усунення від влади зеленського та відмова від концепції армовіра.

Знову брешеш ... про теріторії є вимоги, якби ти не нав"язував російську реальність

Вже було про "лишь бы не Порошенко", було ? Було

Чому Україна повинна відмовлять від власної мови, віри, армії та приймати російський язик, російську віру та російську армію ?

Чому російській армовір потрібно прийняти, а українській ні ?

Далі, якщо Україна припинить війну, то що, рашисти такі - ну все, українці більше не воюють, ми всі підемо додому на свої болота ?
Так це ти собі бачиш ?

Чи знаеш, що буде геть по-іншому ? Знаеш )
Повідомлення Додано: Пон 16 лют, 2026 18:24

  барабашов написав:
  pesikot написав:
  Banderlog написав: Ситуація по втраті територій покращилась тому що захват територій не ставиться путіном як першочергова задача. Війна іде на знищення особового складу і економіки. Ти елементарних речей не розумієш.

Не ставится, але чомусь вони хочуть всю Донецьку область ... дивина якась )

І без віддачі всієї Донецької області, навіть не хочуть вести розмови про припинення вогню

Ось такі елементарні речі, які ти вперто не помічаєш )

А Черниговскую губернию уже не хотят?
С куя тогда они его(Чернигов) "освобождали" с месячной полной блокадой?

Шуба, ты сейчас концепцию Бандерлога "росія не хоче теріторий" разбил о чугуниевую ж*** действительность )
