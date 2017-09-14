Shaman написав:....... інфляція є різна. 90ті роки пам'ятаєте. так от Раша прямує саме до цього. й знову через шалені витрати на війну, напевне ще більші, ніж в срср.
Пам'ятаю. У нас инфляция была сильнее, чем в РФ. Но она тогда была обусловлена совсем не "витратами на війну". Да и сегодня у нас инфляция как бы не больше, чем у них. Может, такая же. Точно не смотрел.
але треба постійно нагадувати - проблеми в нас, бо ми захищаємось, в нас немає вибору. а Раша добровільно продовжує війну, вона сама прямує туди
Она сама, мы вынужденно, но результат одинаковый.
....... С энергетикой проблемы будут и после войны. Вы, как экономист, должны это прекрасно понимать. Да, можно постоить и АЭС,и ТЭС, и что угодно. Но наша энергосистема создавалась десятилетиями и восстановить её за год не удастся. АЭС не растут как грибы после дождя. До войны у нас был избыток ээ и мы могли её экспортировать. И это было одним из наших инвестиционных преимуществ. Сегодня мы её импортируем и, скорее всего, будем вынуждены её импортировать и после войны.
отут показує, що ви володіє лише інфо з інету. експорт до війни - це лише Бурштинський острів, якщо знаєте що це було. Експорту еенергії з загальнонаціональної мережі - не було. єдина критична втрата - це ЗАЕС. ну й зелена енергетика в окупації. ТЕС в нас так працювали до зносу. чим їх збиралися заміщувати - навіть й не знаю. нам не потрібно відновлювати стару систему, треба будувати нову - й з ризиком війни - децентралізовану...
"отут показує, що ви" не "володієте" навіть "інфо з інету". Во-первых, я написал "могли экспортировать". Во-вторых, экспорт всё же был. Как пишет ИИ:
До 24 февраля 2022 года Украина была активным экспортером электроэнергии, продавая излишки в страны Европы (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), Молдову, а также Беларусь и Россию. Ключевыми направлениями были «Бурштынский энергоостров» и объединенная энергосистема (ОЭС). Экспорт обеспечивался за счет АЭС и ТЭС, однако после начала полномасштабных боевых действий и синхронизации с ENTSO-E структура экспорта кардинально изменилась. Основные факты об экспорте электроэнергии до 2022 года: Основные направления: Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдова, Беларусь, Россия. Динамика: Экспорт демонстрировал рост. Например, в 2017 году объем достиг 5,1 млрд кВт·ч, а планы на последующие годы предусматривали рост до 5,9 млрд кВт·ч и выше.
Можете посмотреть данные, например, здесь - https://energy-map.info/uk/datasets/56df70b0-6bc1-4c7d-a82f-284cf723438d ТЕС в нас працювали. Откуда вы взяли "до зносу", понятия не имею. То, что "їх збиралися заміщувати", тоже не слышал. Ссылку не дадите? Особенно умиляет: "навіть й не знаю". Вам не кажется, что в таком случае лучше не писать? "нам не потрібно відновлювати стару систему, треба будувати нову", - возможно. Но любая энергосистема, хоть новая, хоть старая, не создаётся за год. И прежде, чем такое говорить, надо определиться, какая будет новая. О строительстве новых АЭС вы написали сами. Не интересовались, сколько времени это занимает? Где-то с полгода назад тут был спор о мини-АЭС и вы писали, что тут "разоблачили мою неграмотность". За это время в мире появилась хоть одна мини-АЭС? Уже писал - свистеть не мешки ворочать.
але це плани після війни. зараз мета - зберегти країну.
Но о том, что будет после войны надо думать уже сегодня. Была когда-то хорошая фраза: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не останется". Похоже, это ваш подход.
Banderlog написав:Залежність від торгівлі газом і нафтою з заходом переоцінена
ИМХО тут Ви не праві. Якщо б Захід просто виконував свої санкції на 100%, то москалі б збанкрутували ще в 2024. Але на разі санкції навіть на 20% не виконуються.
Хоть вы не увлекайтесь фантастикой. Могла Европа полностью отказаться, например, от росс. нефти и газа в 2022? В принципе, да. Но что было бы при этом с самой Европой? Резкое падение промышленности, резкий рост безработицы. Замёрзшие города. Если помните, ФРГ тогда даже на полгода отложила остановку АЭС. После такого в рехультате народного возмущения европейские правительства улетели бы к чёрту и вряд ли мы получили бы хоть какую-то заметную поддержку, а, может, и вообще никакой.
Banderlog написав:базовим параметрам? а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? ) то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем. Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала?
Всё это делается для цементирования режима. Чтобы снаружи не просачивалась демократия. Война с Украиной в этом смысле символическая - имитация войны с западом и НАТО. "Воевать чтобы не дружить". Вот такая цель. Дружбу-2 не захочет сама рф даже если мы попросим. И к прекращению транзита они были готовы, иначе бы не начинали полномасштабную. Война для внутреннего потребителя, показать что запад и Украина = враги, поэтому рф необходима изоляция. Эта концепция подтверждается запретом фейсбука и инсты, замедлением ют и тг. Преследованием за лайки и посты. Крч их пусть и мечта путина сев.корея -2. Вечная власть которая переходит по наследству. Но жить (и править) путин собирается долго так как наследника даже на горизонте нет.
Бетон написав:Стрибок з машини — це взагалі окрема історія. Люди стрибають не від хорошого життя, а коли бояться того, куди їх везуть. Це не аргумент на користь системи, а її діагноз.
Звісно люди стрибають не від хорошого життя, а він власного ідіотизму. Спочатку такі істерички як ти розганяють кіпіш, що армія - то смерть, без навчання на нуль і т. д. А потім такі самі істерички, наслухавшись собі подібних, стрибають з машин. А міг нормально жити, служити.
Називайте мене істеричкою, але я уявити себе не можу в армії. Я казав, кажу і буду казати, що військовий - професія, а не щось, що притаманно гендеру. Я не можу зрозуміти кому і чому я маю служити. Інші люди нічого для мене не зробили в цьому житті. Я згоден платити за безпеку, що й інші мають робити.
О ходе войны. Нельзя сравнивать 2022 и 2024. В 2022 у нас была относительно небольшая армия, не было линии фронта (кроме Донбасса, так там у РФ и особых успехов не было). Тогда росс. армия пошла нахрапом, рассчитывая на быстрое взятие Киева "за 3 дня". Были танковые и механизированные марши, быстрые захваты больших территорий и такие же быстрые освобождения (Харьковская область, Херсон). Потом формировние фронта, подготовка нашего контрнаступления и, соответственно, оборонительных рубежей росс. армией. После этого фронт стабилизировался и крупных подвижек больше не было (кроме, разве что, Курской операции). Война вступила в затяжную фазу и превратилась в войну на истощение. Поэтому sashaqbl прав, когда рассматривает динамику за 2023-2025.
скільки нафтових терміналів і заводів були атаковані в 2024? - 0, в 2025 - 11 ( приблизно 10% від загального обєму виробництва Чи був блекаут в Білгородській області в 2024? - не було , а в 2026? Скільки танкерів педерації було зупинено в 2022-2024 роках? -0 Коли педерація втратила вплив у Сірії ?
Сирия не имеет отношения к нашей войне и не оказывает на неё никакого влияния. Так что не о чкм говорить. В остальном всё верно. Но можно задать и другие вопросы. Сколько предприятий было уничтожено у нас? На сколько упало промпроизводство? Этих данных нет, но всё это имеет место быть. Сколько электростанций было уничтожено у нас? Наверняка несколько больше 10%. В скольких городах блекауты у нас? Вот что писали, например, 7 ноября 2023:
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден. что даже при оптимистическом сценарии, во время холода мощностей будет недостаточно. Возможен небольшой дефицит, когда ударят морозы. Однако даже в самом худшем случае блекаута россияне не смогут достичь.
Вероятность блекаута не превышает 15 – 20%. Хотя это тоже высокая вероятность. Наши энергетики знают, как использовать алгоритм, который необходим во время атак. Он уже наработан, – рассказал Омельченко.
https://24tv.ua/ru/bljekaut-v-2023-godu-kakova-gotovnost-jenergetiki-ukrainy-budut-li-otkljuchenie-sveta-24-kanal_n2434038. Сегодня это выглядит как лёгкая шутка. Когда сотни тысяч людей уже не только в Харькове, но и в Киеве сидят по много часов не только без света, но и вообще без отопления. Количество беженцев и ВПЛ продолжает расти. Экономика у нас растёт? Да, возможно. Во Львове и Ивано-Франковске в связи с перемещением туда предприятий и большого количества людей с юга и востока. Но это не вся Украина. Можно показывать какие-то цифры роста, но, простите, разрешите не поверить. Не бывает роста экономики при нехватке электроэнергии. Здесь часто приводят цифры ухудшения в экономике РФ, но как-то не упоминают о состоянии нашей экономики.
АндрейМ написав:....... Називайте мене істеричкою, але я уявити себе не можу в армії. Я казав, кажу і буду казати, що військовий - професія, а не щось, що притаманно гендеру. Я не можу зрозуміти кому і чому я маю служити. Інші люди нічого для мене не зробили в цьому житті. Я згоден платити за безпеку, що й інші мають робити.
Называть вас как-то не имеет никакого смысла. Вы от этого уже не изменитесь. Проблема в том, что "платити за безпеку" готовы многие. А ещё больше не хотят об этом и думать. Но недостаточно людей, которые готовы боротья "за безпеку" своих семей. Да, "військовий - професія". Но, например, в магазине, на складе и во многих других местах нужны и просто неквалифицированные грузчики (пусть даже вообше неграмотные). Точно так же во время большой войны нужны в больших количествах не профессионалы, а только слегка подготовленные за месяц люди, которые могут отрыть окоп, зарядить магазин автомата и нажать на спусковой крючок. Ну ещё почистить автомат.
Wirująświatła написав:.......... Всё это делается для цементирования режима. Чтобы снаружи не просачивалась демократия. Война с Украиной в этом смысле символическая - имитация войны с западом и НАТО. "Воевать чтобы не дружить". Вот такая цель. Дружбу-2 не захочет сама рф даже если мы попросим. И к прекращению транзита они были готовы, иначе бы не начинали полномасштабную. Война для внутреннего потребителя, показать что запад и Украина = враги, поэтому рф необходима изоляция. Эта концепция подтверждается запретом фейсбука и инсты, замедлением ют и тг. Преследованием за лайки и посты. Крч их пусть и мечта путина сев.корея -2. Вечная власть которая переходит по наследству. Но жить (и править) путин собирается долго так как наследника даже на горизонте нет.
Для этого не обязательна настоящая война. Можно прекрасно обходиться и "холодной". Как десятилетиями обходились и Запад, и СССР.
ЛАД написав:Но недостаточно людей, которые готовы боротья "за безпеку" своих семей.
ЛАД, простите, но я могу бороться и за безопасность своей семьи. Просто, у меня с Вами разные понятия о том, что такое "бороться". Я не могу физически драться, но могу обеспечить свою семью в любой точке мира, что я, в принципе, и делаю. Я борюсь каждый день. Просто, Вы вкладываете в "бороться". что-то свое, а для меня это слово имеет другое значение. Пока я и моя семья живы, я борюсь. Да, я не соответствую Вашему представлению о "мужественности" или представлению Александра о мужественности, но это не делает меня менее "мужественным". Вернее, я даже не хочу соответствовать этим Вашим представлениям. Это не сделает меня счастливее.
Вы тут пишите одной необразованной мадам с большой любовью, просто потому что она - женщина. Хотя она - глупая до ужаса. А я не могу понять почему Вы не можете любить меня. Для Вас, если я - мужчина, то я уже какой-то получеловек без чувств и эмоций. Я не могу этого понять.
ЛАД написав:Да, "військовий - професія". Но, например, в магазине, на складе и во многих других местах нужны и просто неквалифицированные грузчики (пусть даже вообше неграмотные). Точно так же во время большой войны нужны в больших количествах не профессионалы, а только слегка подготовленные за месяц люди, которые могут отрыть окоп, зарядить магазин автомата и нажать на спусковой крючок. Ну ещё почистить автомат.
Скажите - кто в нашей или любой другой стране заставляет людей быть грузчиками, если их не хватает?
Дюрі-бачі написав:[ Я, як ФОП 3 групи, з 2023 побачив 2%->5%->6% - ріст втричі Мама, якщо б не закрила ФОП 1 групи, побачила б 248 грн->1197 грн. - ріст в п'ять
2% то була пільгова ставка з 22 року. І не соромно вам ото було на 2% переходити?
Так державі ж було не соромно в 2022-му протягом пів-року скупляти валюту у ФОП IT (і не тільки) по 29.25 при реальному курсі 40+ (а готівковому десь в невеликому містечку на Харьківщині - 42-45). Особливо у мобілізованих. Я порадившись з бугалтером і оцінивши всі ризики тоді вирішив взагалі не користуватись жодними пільгами, і досі сплачую навіть ЄСВ. Але соромно повинно бути саме Державі, навіть перед тими хто скористався тими "пільгами" по максимуму.
Вітаю! Це ти вже скоро 4 роки в ЗСУ? Так вже добряче вислужений! (я в армії рідко зустрічав рядових контрачів з вислугою більше 5 років, ти вже майже один з) Всього років 9 залишилось до військової пенсії!! Це добре. Недовго потерпіти, настане щастя і Вадим буде заздрити 🤭 Отак прості непримітні нічим хлопці знаходять себе в житті. А так би десь спився..