RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16785167861678716788
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 01:14

  Shaman написав:.......
інфляція є різна. 90ті роки пам'ятаєте. так от Раша прямує саме до цього. й знову через шалені витрати на війну, напевне ще більші, ніж в срср.
Пам'ятаю.
У нас инфляция была сильнее, чем в РФ.
Но она тогда была обусловлена совсем не "витратами на війну".
Да и сегодня у нас инфляция как бы не больше, чем у них. Может, такая же. Точно не смотрел.

але треба постійно нагадувати - проблеми в нас, бо ми захищаємось, в нас немає вибору. а Раша добровільно продовжує війну, вона сама прямує туди
Она сама, мы вынужденно, но результат одинаковый.

.......
С энергетикой проблемы будут и после войны.
Вы, как экономист, должны это прекрасно понимать.
Да, можно постоить и АЭС,и ТЭС, и что угодно. Но наша энергосистема создавалась десятилетиями и восстановить её за год не удастся. АЭС не растут как грибы после дождя. До войны у нас был избыток ээ и мы могли её экспортировать. И это было одним из наших инвестиционных преимуществ.
Сегодня мы её импортируем и, скорее всего, будем вынуждены её импортировать и после войны.

отут показує, що ви володіє лише інфо з інету. експорт до війни - це лише Бурштинський острів, якщо знаєте що це було. Експорту еенергії з загальнонаціональної мережі - не було. єдина критична втрата - це ЗАЕС. ну й зелена енергетика в окупації. ТЕС в нас так працювали до зносу. чим їх збиралися заміщувати - навіть й не знаю. нам не потрібно відновлювати стару систему, треба будувати нову - й з ризиком війни - децентралізовану...
"отут показує, що ви" не "володієте" навіть "інфо з інету".
Во-первых, я написал "могли экспортировать".
Во-вторых, экспорт всё же был. Как пишет ИИ:
До 24 февраля 2022 года Украина была активным экспортером электроэнергии, продавая излишки в страны Европы (Венгрия, Словакия, Румыния, Польша), Молдову, а также Беларусь и Россию. Ключевыми направлениями были «Бурштынский энергоостров» и объединенная энергосистема (ОЭС). Экспорт обеспечивался за счет АЭС и ТЭС, однако после начала полномасштабных боевых действий и синхронизации с ENTSO-E структура экспорта кардинально изменилась.
Основные факты об экспорте электроэнергии до 2022 года:
Основные направления: Венгрия, Словакия, Румыния, Польша, Молдова, Беларусь, Россия.
Динамика: Экспорт демонстрировал рост. Например, в 2017 году объем достиг 5,1 млрд кВт·ч, а планы на последующие годы предусматривали рост до 5,9 млрд кВт·ч и выше.

Можете посмотреть данные, например, здесь - https://energy-map.info/uk/datasets/56df70b0-6bc1-4c7d-a82f-284cf723438d
ТЕС в нас працювали.
Откуда вы взяли "до зносу", понятия не имею.
То, что "їх збиралися заміщувати", тоже не слышал. Ссылку не дадите?
Особенно умиляет: "навіть й не знаю". Вам не кажется, что в таком случае лучше не писать?
"нам не потрібно відновлювати стару систему, треба будувати нову", - возможно.
Но любая энергосистема, хоть новая, хоть старая, не создаётся за год. И прежде, чем такое говорить, надо определиться, какая будет новая.
О строительстве новых АЭС вы написали сами. Не интересовались, сколько времени это занимает?
Где-то с полгода назад тут был спор о мини-АЭС и вы писали, что тут "разоблачили мою неграмотность". За это время в мире появилась хоть одна мини-АЭС?
Уже писал - свистеть не мешки ворочать.

але це плани після війни. зараз мета - зберегти країну.
Но о том, что будет после войны надо думать уже сегодня.
Была когда-то хорошая фраза: "Мы будем так бороться за мир, что камня на камне не останется".
Похоже, это ваш подход. :)
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 01:35

  Дюрі-бачі написав:
  Banderlog написав:Залежність від торгівлі газом і нафтою з заходом переоцінена

ИМХО тут Ви не праві. Якщо б Захід просто виконував свої санкції на 100%, то москалі б збанкрутували ще в 2024. Але на разі санкції навіть на 20% не виконуються.
Хоть вы не увлекайтесь фантастикой.
Могла Европа полностью отказаться, например, от росс. нефти и газа в 2022?
В принципе, да.
Но что было бы при этом с самой Европой?
Резкое падение промышленности, резкий рост безработицы. Замёрзшие города. Если помните, ФРГ тогда даже на полгода отложила остановку АЭС.
После такого в рехультате народного возмущения европейские правительства улетели бы к чёрту и вряд ли мы получили бы хоть какую-то заметную поддержку, а, может, и вообще никакой.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 01:43

  Banderlog написав:базовим параметрам? а після повномаштабної війни раптово поснем відповідати? Головне просрати економіку і тоді раптово ввійдем з такими пенсіями? )
то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ? Нікуди від росії ми не переїдем.
Хочеш після війни залізний занавіс і щоб російський газ бензин і добрива нам європа продавала?



Всё это делается для цементирования режима. Чтобы снаружи не просачивалась демократия. Война с Украиной в этом смысле символическая - имитация войны с западом и НАТО. "Воевать чтобы не дружить". Вот такая цель. Дружбу-2 не захочет сама рф даже если мы попросим. И к прекращению транзита они были готовы, иначе бы не начинали полномасштабную. Война для внутреннего потребителя, показать что запад и Украина = враги, поэтому рф необходима изоляция. Эта концепция подтверждается запретом фейсбука и инсты, замедлением ют и тг. Преследованием за лайки и посты. Крч их пусть и мечта путина сев.корея -2. Вечная власть которая переходит по наследству. Но жить (и править) путин собирается долго так как наследника даже на горизонте нет.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Вів 17 лют, 2026 01:51, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31607
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2538 раз.
Подякували: 3520 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 01:49

  sashaqbl написав:
  Бетон написав:Стрибок з машини — це взагалі окрема історія. Люди стрибають не від хорошого життя, а коли бояться того, куди їх везуть. Це не аргумент на користь системи, а її діагноз.

Звісно люди стрибають не від хорошого життя, а він власного ідіотизму.
Спочатку такі істерички як ти розганяють кіпіш, що армія - то смерть, без навчання на нуль і т. д. А потім такі самі істерички, наслухавшись собі подібних, стрибають з машин.
А міг нормально жити, служити.

Називайте мене істеричкою, але я уявити себе не можу в армії. Я казав, кажу і буду казати, що військовий - професія, а не щось, що притаманно гендеру. Я не можу зрозуміти кому і чому я маю служити. Інші люди нічого для мене не зробили в цьому житті. Я згоден платити за безпеку, що й інші мають робити.
АндрейМ
 
Повідомлень: 705
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 02:23

О ходе войны.
Нельзя сравнивать 2022 и 2024.
В 2022 у нас была относительно небольшая армия, не было линии фронта (кроме Донбасса, так там у РФ и особых успехов не было). Тогда росс. армия пошла нахрапом, рассчитывая на быстрое взятие Киева "за 3 дня". Были танковые и механизированные марши, быстрые захваты больших территорий и такие же быстрые освобождения (Харьковская область, Херсон). Потом формировние фронта, подготовка нашего контрнаступления и, соответственно, оборонительных рубежей росс. армией. После этого фронт стабилизировался и крупных подвижек больше не было (кроме, разве что, Курской операции).
Война вступила в затяжную фазу и превратилась в войну на истощение.
Поэтому sashaqbl прав, когда рассматривает динамику за 2023-2025.

скільки нафтових терміналів і заводів були атаковані в 2024? - 0, в 2025 - 11 ( приблизно 10% від загального обєму виробництва
Чи був блекаут в Білгородській області в 2024? - не було , а в 2026?
Скільки танкерів педерації було зупинено в 2022-2024 роках? -0
Коли педерація втратила вплив у Сірії ?
Сирия не имеет отношения к нашей войне и не оказывает на неё никакого влияния. Так что не о чкм говорить.
В остальном всё верно.
Но можно задать и другие вопросы.
Сколько предприятий было уничтожено у нас? На сколько упало промпроизводство? Этих данных нет, но всё это имеет место быть.
Сколько электростанций было уничтожено у нас? Наверняка несколько больше 10%.
В скольких городах блекауты у нас?
Вот что писали, например, 7 ноября 2023:
Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден. что даже при оптимистическом сценарии, во время холода мощностей будет недостаточно. Возможен небольшой дефицит, когда ударят морозы. Однако даже в самом худшем случае блекаута россияне не смогут достичь.

Вероятность блекаута не превышает 15 – 20%. Хотя это тоже высокая вероятность. Наши энергетики знают, как использовать алгоритм, который необходим во время атак. Он уже наработан,
– рассказал Омельченко.
https://24tv.ua/ru/bljekaut-v-2023-godu-kakova-gotovnost-jenergetiki-ukrainy-budut-li-otkljuchenie-sveta-24-kanal_n2434038. Сегодня это выглядит как лёгкая шутка. Когда сотни тысяч людей уже не только в Харькове, но и в Киеве сидят по много часов не только без света, но и вообще без отопления.
Количество беженцев и ВПЛ продолжает расти.
Экономика у нас растёт?
Да, возможно. Во Львове и Ивано-Франковске в связи с перемещением туда предприятий и большого количества людей с юга и востока. Но это не вся Украина. Можно показывать какие-то цифры роста, но, простите, разрешите не поверить. Не бывает роста экономики при нехватке электроэнергии.
Здесь часто приводят цифры ухудшения в экономике РФ, но как-то не упоминают о состоянии нашей экономики.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 02:45

  АндрейМ написав:.......
Називайте мене істеричкою, але я уявити себе не можу в армії. Я казав, кажу і буду казати, що військовий - професія, а не щось, що притаманно гендеру. Я не можу зрозуміти кому і чому я маю служити. Інші люди нічого для мене не зробили в цьому житті. Я згоден платити за безпеку, що й інші мають робити.
Называть вас как-то не имеет никакого смысла.
Вы от этого уже не изменитесь.
Проблема в том, что "платити за безпеку" готовы многие. А ещё больше не хотят об этом и думать.
Но недостаточно людей, которые готовы боротья "за безпеку" своих семей.
Да, "військовий - професія".
Но, например, в магазине, на складе и во многих других местах нужны и просто неквалифицированные грузчики (пусть даже вообше неграмотные). Точно так же во время большой войны нужны в больших количествах не профессионалы, а только слегка подготовленные за месяц люди, которые могут отрыть окоп, зарядить магазин автомата и нажать на спусковой крючок. Ну ещё почистить автомат.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 02:50

  Wirująświatła написав:..........
Всё это делается для цементирования режима. Чтобы снаружи не просачивалась демократия. Война с Украиной в этом смысле символическая - имитация войны с западом и НАТО. "Воевать чтобы не дружить". Вот такая цель. Дружбу-2 не захочет сама рф даже если мы попросим. И к прекращению транзита они были готовы, иначе бы не начинали полномасштабную. Война для внутреннего потребителя, показать что запад и Украина = враги, поэтому рф необходима изоляция. Эта концепция подтверждается запретом фейсбука и инсты, замедлением ют и тг. Преследованием за лайки и посты. Крч их пусть и мечта путина сев.корея -2. Вечная власть которая переходит по наследству. Но жить (и править) путин собирается долго так как наследника даже на горизонте нет.
Для этого не обязательна настоящая война.
Можно прекрасно обходиться и "холодной". Как десятилетиями обходились и Запад, и СССР.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 03:05

ВВП на душу
Фінляндія - 56 000
педерація - 16 000

ВВП (ППС) на душу данные ВБ 2023 или 2024 год, в долларах:
31. Финляндия 64091
54. Россия....... 47405
106. Украина... 18550
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D0%BF%D0%BE_%D0%92%D0%92%D0%9F_(%D0%9F%D0%9F%D0%A1)_%D0%BD%D0%B0_%D0%B4%D1%83%D1%88%D1%83_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38685
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 03:14

  ЛАД написав:Но недостаточно людей, которые готовы боротья "за безпеку" своих семей.

ЛАД, простите, но я могу бороться и за безопасность своей семьи. Просто, у меня с Вами разные понятия о том, что такое "бороться". Я не могу физически драться, но могу обеспечить свою семью в любой точке мира, что я, в принципе, и делаю. Я борюсь каждый день. Просто, Вы вкладываете в "бороться". что-то свое, а для меня это слово имеет другое значение. Пока я и моя семья живы, я борюсь. Да, я не соответствую Вашему представлению о "мужественности" или представлению Александра о мужественности, но это не делает меня менее "мужественным". Вернее, я даже не хочу соответствовать этим Вашим представлениям. Это не сделает меня счастливее.

Вы тут пишите одной необразованной мадам с большой любовью, просто потому что она - женщина. Хотя она - глупая до ужаса. А я не могу понять почему Вы не можете любить меня. Для Вас, если я - мужчина, то я уже какой-то получеловек без чувств и эмоций. Я не могу этого понять.

  ЛАД написав:Да, "військовий - професія".
Но, например, в магазине, на складе и во многих других местах нужны и просто неквалифицированные грузчики (пусть даже вообше неграмотные). Точно так же во время большой войны нужны в больших количествах не профессионалы, а только слегка подготовленные за месяц люди, которые могут отрыть окоп, зарядить магазин автомата и нажать на спусковой крючок. Ну ещё почистить автомат.

Скажите - кто в нашей или любой другой стране заставляет людей быть грузчиками, если их не хватает?
АндрейМ
 
Повідомлень: 705
З нами з: 30.11.08
Подякував: 11 раз.
Подякували: 88 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 06:21

  candle645 написав:
  Faceless написав:
Дюрі-бачі написав:[
Я, як ФОП 3 групи, з 2023 побачив 2%->5%->6% - ріст втричі
Мама, якщо б не закрила ФОП 1 групи, побачила б 248 грн->1197 грн. - ріст в п'ять
2% то була пільгова ставка з 22 року. І не соромно вам ото було на 2% переходити?

Так державі ж було не соромно в 2022-му протягом пів-року скупляти валюту у ФОП IT (і не тільки) по 29.25 при реальному курсі 40+ (а готівковому десь в невеликому містечку на Харьківщині - 42-45).
Особливо у мобілізованих. Я порадившись з бугалтером і оцінивши всі ризики тоді вирішив взагалі не користуватись жодними пільгами, і досі сплачую навіть ЄСВ.
Але соромно повинно бути саме Державі, навіть перед тими хто скористався тими "пільгами" по максимуму.



Вітаю! Це ти вже скоро 4 роки в ЗСУ? Так вже добряче вислужений! (я в армії рідко зустрічав рядових контрачів з вислугою більше 5 років, ти вже майже один з) Всього років 9 залишилось до військової пенсії!! Це добре. Недовго потерпіти, настане щастя і Вадим буде заздрити 🤭
Отак прості непримітні нічим хлопці знаходять себе в житті. А так би десь спився..
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17845
З нами з: 15.02.09
Подякував: 404 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
  #<1 ... 16785167861678716788
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 220641
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 425125
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1142918
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.