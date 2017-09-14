Додано: Вів 17 лют, 2026 02:23

скільки нафтових терміналів і заводів були атаковані в 2024? - 0, в 2025 - 11 ( приблизно 10% від загального обєму виробництва

Чи був блекаут в Білгородській області в 2024? - не було , а в 2026?

Скільки танкерів педерації було зупинено в 2022-2024 роках? -0

Коли педерація втратила вплив у Сірії ?

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко убежден. что даже при оптимистическом сценарии, во время холода мощностей будет недостаточно. Возможен небольшой дефицит, когда ударят морозы. Однако даже в самом худшем случае блекаута россияне не смогут достичь.



Вероятность блекаута не превышает 15 – 20%. Хотя это тоже высокая вероятность. Наши энергетики знают, как использовать алгоритм, который необходим во время атак. Он уже наработан,

– рассказал Омельченко.

О ходе войны.Нельзя сравнивать 2022 и 2024.В 2022 у нас была относительно небольшая армия, не было линии фронта (кроме Донбасса, так там у РФ и особых успехов не было). Тогда росс. армия пошла нахрапом, рассчитывая на быстрое взятие Киева "за 3 дня". Были танковые и механизированные марши, быстрые захваты больших территорий и такие же быстрые освобождения (Харьковская область, Херсон). Потом формировние фронта, подготовка нашего контрнаступления и, соответственно, оборонительных рубежей росс. армией. После этого фронт стабилизировался и крупных подвижек больше не было (кроме, разве что, Курской операции).Война вступила в затяжную фазу и превратилась в войну на истощение.Поэтомуправ, когда рассматривает динамику за 2023-2025.Сирия не имеет отношения к нашей войне и не оказывает на неё никакого влияния. Так что не о чкм говорить.В остальном всё верно.Но можно задать и другие вопросы.Сколько предприятий было уничтожено у нас? На сколько упало промпроизводство? Этих данных нет, но всё это имеет место быть.Сколько электростанций было уничтожено у нас? Наверняка несколько больше 10%.В скольких городах блекауты у нас?Вот что писали, например, 7 ноября 2023:. Сегодня это выглядит как лёгкая шутка. Когда сотни тысяч людей уже не только в Харькове, но и в Киеве сидят по много часов не только без света, но и вообще без отопления.Количество беженцев и ВПЛ продолжает расти.Экономика у нас растёт?Да, возможно. Во Львове и Ивано-Франковске в связи с перемещением туда предприятий и большого количества людей с юга и востока. Но это не вся Украина. Можно показывать какие-то цифры роста, но, простите, разрешите не поверить. Не бывает роста экономики при нехватке электроэнергии.Здесь часто приводят цифры ухудшения в экономике РФ, но как-то не упоминают о состоянии нашей экономики.