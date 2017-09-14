RSS
Напад росії і білорусі на Україну
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 12:52

  ЛАД написав:Не подскажете, что можно сделать с войной?

раздать всем желающим оружие, открыть все границы

Томас Джефферсон
«Чтобы сохранить свободу, народ должен быть вооружён.»
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:19

народ

  Примат написав:
  ЛАД написав:Не подскажете, что можно сделать с войной?

раздать всем желающим оружие, открыть все границы

Томас Джефферсон
«Чтобы сохранить свободу, народ должен быть вооружён.»

це ж про народ, а не про елотів
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:46

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Не подскажете, что можно сделать с войной?

Я же там чуть выше уже писал - про другой магазин.

Но Алекс прав - нужно ситуацию глубже рассмотреть - возможно в том конкретном бусике ньюансы есть...

Маленькая проблема в том, что времена меняются - в другой магазин сумеют попасть единицы, а остальным скажут: "Простите, магазин закрыт".

Может да, может и нет. Но мы же про конкретные страхи конкретного человека говорили, вроде? - к тому моменту и страхт, возможно "закроются".
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 13:52

  Slon_Nosov написав:
  ЛАД написав:
  АндрейМ написав:.......
Називайте мене істеричкою, але я уявити себе не можу в армії. Я казав, кажу і буду казати, що військовий - професія, а не щось, що притаманно гендеру. Я не можу зрозуміти кому і чому я маю служити. Інші люди нічого для мене не зробили в цьому житті. Я згоден платити за безпеку, що й інші мають робити.
...... Точно так же во время большой войны нужны в больших количествах не профессионалы, а только слегка подготовленные за месяц люди, которые могут отрыть окоп, зарядить магазин автомата и нажать на спусковой крючок. Ну ещё почистить автомат.


і навіть автомат не обов'язково чистити, є потреба людей які можуть за компом працювати в стройовій частині бригади, навіть звічайні люди без військової підготовки чи освіти.

Во время WW II невоеннообязанная половина населения, по слухам, на снарядных заводах ночами работала. 🤔
Это тоже в копилку "человек боится войны"...
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:03

  Slon_Nosov написав:.........
і навіть автомат не обов'язково чистити, є потреба людей які можуть за компом працювати в стройовій частині бригади, навіть звічайні люди без військової підготовки чи освіти.
Но лучше всё-таки уметь.
Нет гарантии. что из-за "компа в стройовій частині бригади" завтра не окажешься просто в окопе.
Или даже просто при изменении нынешнего хода войны с вялотекущими изменениями фронта строевая часть бригады может оказаться в бою.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:12

  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Маленькая проблема в том, что времена меняются - в другой магазин сумеют попасть единицы, а остальным скажут: "Простите, магазин закрыт".

Может да, может и нет. Но мы же про конкретные страхи конкретного человека говорили, вроде? - к тому моменту и страхт, возможно "закроются".
Данный конкретный человек, по-моему, проблему своих страхов как-то решил.

Во время WW II невоеннообязанная половина населения, по слухам, на снарядных заводах ночами работала. 🤔
Это тоже в копилку "человек боится войны"...
Не очень понятна связь между "боязнью войны" и работой "на снарядных заводах". Там, кстати, работали и днями, просто работа была посменная.
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:15

  ЛАД написав:
  Slon_Nosov написав:.........
і навіть автомат не обов'язково чистити, є потреба людей які можуть за компом працювати в стройовій частині бригади, навіть звічайні люди без військової підготовки чи освіти.
Но лучше всё-таки уметь.
Нет гарантии. что из-за "компа в стройовій частині бригади" завтра не окажешься просто в окопе.
Или даже просто при изменении нынешнего хода войны с вялотекущими изменениями фронта строевая часть бригады может оказаться в бою.

Вы сейчас в очередной раз озвучили, почему (в том числе) пробуксовывает рекрутинг - и на пресловутого водителя в том числе...
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 14:19

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:............
Маленькая проблема в том, что времена меняются - в другой магазин сумеют попасть единицы, а остальным скажут: "Простите, магазин закрыт".

Может да, может и нет. Но мы же про конкретные страхи конкретного человека говорили, вроде? - к тому моменту и страхт, возможно "закроются".
Данный конкретный человек, по-моему, проблему своих страхов как-то решил.

Во время WW II невоеннообязанная половина населения, по слухам, на снарядных заводах ночами работала. 🤔
Это тоже в копилку "человек боится войны"...
Не очень понятна связь между "боязнью войны" и работой "на снарядных заводах". Там, кстати, работали и днями, просто работа была посменная.

То о другом человеке было. Ну да не важно...

Напрямую: я же писал - "если человек _действительно_ боится чего-то - он что-то делает" - их де туда не Черными Воронками завозили? ;) - сами шли...
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:18

  alex_dvornichenko написав:
  Бетон написав:Люди прыгают из машин не от хорошей жизни и не от “истерик”, а от страха. И если человек больше боится своих, чем врага — это диагноз системе, а не человеку.

Всех опросили ? С чего такие выводы то странные ? Я считаю, что врага боятся куда больше. И не ТЦК боятся которые простыли исполнители, а боятся быть отправленным на войну, где этот самый враг, который безжалостно убивает. Вы (колективные форумные всёпропальщики) так всегда перекручиваете, аж противно. Вас послушать, так у ТЦК цель прямая найти и убить, хотя их цель совсем иная - мобилизировать туда где убивает враг.

По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г).
Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров???
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:33

Краткое содержание
Рубио хвалит связи Орбана с Трампом и предлагает финансовую поддержку.
Орбана ждут сложные выборы, имеющие последствия для Европы.
Экономические трудности Орбана на фоне критики со стороны ЕС и инфляции.
Результаты выборов в Венгрии могут повлиять на политическую обстановку в Европе.
...........
Выступая на пресс-конференции с Орбаном в Будапеште, Рубио заявил, что отношения США с Венгрией вступают в «золотую эру», но, похоже, намекнул, что это зависит от переизбрания Орбана . Он также отметил, что Вашингтон готов оказать Будапешту финансовую помощь в случае необходимости.
.....«Мы вступаем в золотую эру отношений между нашими странами, и не только из-за близости наших народов, но и благодаря вашим отношениям с президентом Соединенных Штатов», — сказал Рубио.
......Рубио заявил, что исход выборов в Венгрии зависит от избирателей, но неоднократно хвалил «чрезвычайно прочные» отношения Орбана с США, отмечая, что они приносят «ощутимую пользу» двусторонним связям.
«Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, если вы столкнетесь с препятствиями для роста, если вы столкнетесь с угрозой стабильности вашей страны, я знаю, что президент Трамп будет очень заинтересован в поиске способов оказания помощи, если такой момент когда-либо возникнет», — сказал Рубио.
Орбану с трудом удается оживить экономику Венгрии после резкого роста инфляции, последовавшего за вторжением России в соседнюю Украину в феврале 2022 года, и экономический рост стагнирует уже три года.
Он снизил налоги, повысил заработную плату и продвигал дешевые ипотечные кредиты, чтобы укрепить свои позиции в опросах общественного мнения, ценой увеличения бюджетного дефицита, инфляционных рисков и отказа от прогресса в медленном сокращении одного из крупнейших долговых обязательств Европейского союза.
И Орбан, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвиняются институтами ЕС в ослаблении судебной системы, СМИ и антикоррупционной деятельности в своих странах, однако они отвергают эти обвинения.
https://www.reuters.com/world/europe/trump-committed-hungarian-pm-orbans-success-says-rubio-2026-02-16/
