Краткое содержание

Рубио хвалит связи Орбана с Трампом и предлагает финансовую поддержку.

Орбана ждут сложные выборы, имеющие последствия для Европы.

Экономические трудности Орбана на фоне критики со стороны ЕС и инфляции.

Результаты выборов в Венгрии могут повлиять на политическую обстановку в Европе.

...........

Выступая на пресс-конференции с Орбаном в Будапеште, Рубио заявил, что отношения США с Венгрией вступают в «золотую эру», но, похоже, намекнул, что это зависит от переизбрания Орбана . Он также отметил, что Вашингтон готов оказать Будапешту финансовую помощь в случае необходимости.

.....«Мы вступаем в золотую эру отношений между нашими странами, и не только из-за близости наших народов, но и благодаря вашим отношениям с президентом Соединенных Штатов», — сказал Рубио.

......Рубио заявил, что исход выборов в Венгрии зависит от избирателей, но неоднократно хвалил «чрезвычайно прочные» отношения Орбана с США, отмечая, что они приносят «ощутимую пользу» двусторонним связям.

«Если вы столкнетесь с финансовыми трудностями, если вы столкнетесь с препятствиями для роста, если вы столкнетесь с угрозой стабильности вашей страны, я знаю, что президент Трамп будет очень заинтересован в поиске способов оказания помощи, если такой момент когда-либо возникнет», — сказал Рубио.

Орбану с трудом удается оживить экономику Венгрии после резкого роста инфляции, последовавшего за вторжением России в соседнюю Украину в феврале 2022 года, и экономический рост стагнирует уже три года.

Он снизил налоги, повысил заработную плату и продвигал дешевые ипотечные кредиты, чтобы укрепить свои позиции в опросах общественного мнения, ценой увеличения бюджетного дефицита, инфляционных рисков и отказа от прогресса в медленном сокращении одного из крупнейших долговых обязательств Европейского союза.

И Орбан, и премьер-министр Словакии Роберт Фицо обвиняются институтами ЕС в ослаблении судебной системы, СМИ и антикоррупционной деятельности в своих странах, однако они отвергают эти обвинения.