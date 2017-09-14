RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16792167931679416795>
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 15:58

  sashaqbl написав:
  Damien написав:По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.

  Damien написав:С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).

Так може в тому то й проблема, що це не так. Не буде нокаута в першому ж раунді ні з ймовірністю 99.9%, ні з ймовірністю навіть 0.1%.

А может в том то и проблема, что это "уточнение" нифига не меняет? - пусть раунд будет не первый, а второй - результат-то тот же...
_hunter
 
Повідомлень: 11549
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:00

  andrijk777 написав:
  Damien написав:
  alex_dvornichenko написав:Всех опросили ? С чего такие выводы то странные ? Я считаю, что врага боятся куда больше. И не ТЦК боятся которые простыли исполнители, а боятся быть отправленным на войну, где этот самый враг, который безжалостно убивает. Вы (колективные форумные всёпропальщики) так всегда перекручиваете, аж противно. Вас послушать, так у ТЦК цель прямая найти и убить, хотя их цель совсем иная - мобилизировать туда где убивает враг.

По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г).
Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров???
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).

Ну це невірно.
Шанс загинути в першому бою десь на рівні 1%(умовно) а ніяк не 99,9%. Ви явно сильно перебільшуєте.
Просто коли ви сидите вдома - шанс загинути - майже 0%.

Так отож - "на ровном месте" рост в тысячу раз...
_hunter
 
Повідомлень: 11549
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:01

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.

Так б***, треба шукати нормальний підрозділ вже, а не чекати коли бусифікують.
Ясно, що коли бусифікують - то висока ймовірність отримати посаду стрільця в 425му полку.

вибачаюсь , ви не задумувались звідки у вас у взводі їжа ,туалетний папір, цигарки і інше? , жінки тилу на все не здатні
Востаннє редагувалось Vadim_ в Вів 17 лют, 2026 16:03, всього редагувалось 1 раз.
Vadim_
 
Повідомлень: 4722
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  _hunter написав:А может в том то и проблема, что это "уточнение" нифига не меняет? - пусть раунд будет не первый, а второй - результат-то тот же...

Ти довбойоб? Який на*** другий раунд? Ти хоч число втрат бачив? Число мобілізованих? Оцінки незалежних джерел? Який на*** другий раунд?
sashaqbl
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2714
З нами з: 31.10.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:03

  sashaqbl написав:
  Дюрі-бачі написав:не зовсім. Чимало бусифікованих знайомих кажуть про зовсім іншу проблему: вони служили під командуванням деяких нормальних командирів, але часто буває, що деякі командири прямо кажуть "сиди на позиції Х до смерті", або "іди в село У і помри" і проблема в тому, що змінити такого командира нема можливості.

Так б***, треба шукати нормальний підрозділ вже, а не чекати коли бусифікують.
Ясно, що коли бусифікують - то висока ймовірність отримати посаду стрільця в 425му полку.

а тут работает национальный "авось": в год всего 0.4 ляма набирают - "авось и проскочить удастся"
_hunter
 
Повідомлень: 11549
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:03

  Damien написав:..........
По выделенному - "цель ТЦК - найти и убить" и " цель ТЦК - мобилизовать туда, где враг убивает" для обычного человека, который никак не был связан всю жизнь с войной - ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ.
Вот представьте, Вы никогда не занимались боксом и вообще кулачные бои презираете. И вот Вас хватают на улице и кидают на ринг, где половина боксеров занимаются боксом всю жизнь(прим. - штатные военные), а вторая половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то(прим.- те, кто в армии с 2022г).
Вы орете "Я не умею!". Вам в ответ "Ничего, мы тебя недельку подучим(прим. - учебный полигон). Ну и как, через недельку будут у Вас шансы против первых двух категорий боксеров???
С вероятностью 99,9% бой окончится нокаутом, причем в первом же раунде(прим.- СМЕРТЬ).
Чистое перекручивание.
1. "половина боксеров занимаются боксом 4 года и вообще имели к этому тягу хоть какую-то" - когда они пошли "заниматься боксом", они вначале были так же не подготовлены.
И откуда вы взяли, что они "вообще имели к этому тягу хоть какую-то"?
2. Вас не выставят "против первых двух категорий боксеров". Выставят в команде вместе с этими двумя категориями против такой же команды с противоположной стороны, включающей в себя таких же неумех.
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:03

  ЛАД написав:Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.

А в якому сенсі "ущербны"?
andrijk777
Аватар користувача
 
Повідомлень: 7394
З нами з: 11.11.14
Подякував: 190 раз.
Подякували: 286 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:05

  sashaqbl написав:
  _hunter написав:А может в том то и проблема, что это "уточнение" нифига не меняет? - пусть раунд будет не первый, а второй - результат-то тот же...

Ти довбойоб? Який на*** другий раунд? Ти хоч число втрат бачив? Число мобілізованих? Оцінки незалежних джерел? Який на*** другий раунд?

Ну вот такой второй раунд: из тех знакомых, которых забрали в первый-второй года - у всех или нокаут или тяжелый нокдаун. Официальные цифры меня - по очевидной причине - не сильно интересуют.
_hunter
 
Повідомлень: 11549
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 493 раз.
 
Профіль
 
2
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:06

Vadim_

вибачаюсь , ви не задумувались звідки у вас у взводі їжа ,туалетний папір, цигарки і інше? , жінки тилу на все не здатні


Але ніяких обіцяних пруфів, що чоловік тилу Вадік є наповнювачем бюджету також не було.
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17850
З нами з: 15.02.09
Подякував: 405 раз.
Подякували: 2571 раз.
 
Профіль
 
6
7
4
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:10

вульгарне розуміння історії

  ЛАД написав:
  andrijk777 написав:.......
Генетична різниця між "європейцями" і "африканцями" майже рівна нулю.

Взагалі Рим також був "цивилізованим" але прийшли варвари знищили Рим. Але нічого, пройшло 1000+ років і рівень медицини догнав римський рівень, а згодом і перегнав. :D
1000 років для всесвіту це ніщо. Африканці також колись навчаться процесори робити. :D
Вы меня неверно поняли.
Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.
И точно так же ничего не писал про "1000+ років"

у andrijk777 дуже вульгарне розуміння історії
Востаннє редагувалось flyman в Вів 17 лют, 2026 16:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
  #<1 ... 16792167931679416795>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 221488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 426169
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1143966
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.