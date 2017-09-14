|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:11
andrijk777 написав: ЛАД написав:
Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.
А в якому сенсі "ущербны"?
Странный вопрос - я говорю, что я вообще не писал
об их ущербности, а вы спрашиваете: "А в якому сенсі "ущербны"?"
ЛАД
Повідомлень: 38695
З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:12
andrijk777 написав:
Ну це невірно.
Шанс загинути в першому бою десь на рівні 1%(умовно) а ніяк не 99,9%. Ви явно сильно перебільшуєте.
Просто коли ви сидите вдома - шанс загинути - майже 0%.
може і таки 1%, але спочатку до того бою потрібно добратися через кілзону, що можуть не тільки лиш всі
flyman
Повідомлень: 42335
З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
Додано: Вів 17 лют, 2026 16:15
Hotab написав:Vadim_
вибачаюсь , ви не задумувались звідки у вас у взводі їжа ,туалетний папір, цигарки і інше? , жінки тилу на все не здатні
Але ніяких обіцяних пруфів, що чоловік тилу Вадік є наповнювачем бюджету також не було.
я ж не прос титутка впенс как ты, исправно плачу налоги в Україні, как могу, держава не намагалася чимось допомогти, и я не прошу , и я не в Африке или Адриатике как ты
Vadim_
Повідомлень: 4723
З нами з: 23.05.14
- Подякував: 647 раз.
- Подякували: 531 раз.
