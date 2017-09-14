RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16792167931679416795
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:11

  andrijk777 написав:
  ЛАД написав:Я совсем не писал о генетической разнице и не имел ввиду, что африканцы ущербны.

А в якому сенсі "ущербны"?
:?: :shock:
Странный вопрос - я говорю, что я вообще не писал об их ущербности, а вы спрашиваете: "А в якому сенсі "ущербны"?"
ЛАД
2
 
Повідомлень: 38695
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5384 раз.
Подякували: 4879 раз.
 
Профіль
 
2
2
6
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:12

не тільки лиш всі

  andrijk777 написав:Ну це невірно.
Шанс загинути в першому бою десь на рівні 1%(умовно) а ніяк не 99,9%. Ви явно сильно перебільшуєте.
Просто коли ви сидите вдома - шанс загинути - майже 0%.

може і таки 1%, але спочатку до того бою потрібно добратися через кілзону, що можуть не тільки лиш всі
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42335
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1628 раз.
Подякували: 2876 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Вів 17 лют, 2026 16:15

  Hotab написав:Vadim_

вибачаюсь , ви не задумувались звідки у вас у взводі їжа ,туалетний папір, цигарки і інше? , жінки тилу на все не здатні


Але ніяких обіцяних пруфів, що чоловік тилу Вадік є наповнювачем бюджету також не було.

я ж не прос титутка впенс как ты, исправно плачу налоги в Україні, как могу, держава не намагалася чимось допомогти, и я не прошу , и я не в Африке или Адриатике как ты
Vadim_
 
Повідомлень: 4723
З нами з: 23.05.14
Подякував: 647 раз.
Подякували: 531 раз.
 
Профіль
 
  #<1 ... 16792167931679416795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: andrijk777, ЛАД і 2 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
36 221488
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 січ, 2026 09:53
Letusrock
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 426170
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1143968
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.