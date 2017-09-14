|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:46
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:
До чого "до цього"?
до приборкання корупції. багато що зроблено, процес рухається. й незалежні антикорупційні структури для цього потрібні...
Об органах я не писал.
Не знаю, нужны ли отдельные или достаточно существовавших старых.
Но больших успехов пока не вижу. Если бы они были, до миндичгейта дело не дошло бы.
ви плутаєте причини та наслідки. схеми як міндічгейт існували з часів напевне Кучми. й лише зараз їх витягли на світ - але витягли. сам Міндічгейт схоже з ким був пов'язаний - з Деркачем. це людина ще часів Яника? й лише зараз цей схематоз порубали.
успіхи є, й чималі. те що ви їх не бачите - а як ви це побачите? ви дуже тісно пов'язані з бізнесом? непряма ознака, бачите як нервують ті, хто був пов'язаний з тим чи іншим схематозом
4
5
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:51
Banderlog написав: Shaman написав:
то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ?
"выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають",
А не скажеш мій демократичний друже, в який пень ти вдарився головою що рішив що твій голос важливіший за голос "совка"? І чом би тобі самому не забратись з України з чумайданом кудись до міндіча?
формально голоси рівні. але з моєї зп платили пенсію ЛАДу до війни, а з тебе була лиш мінімалка. але так, яка різниця
але голосів за Європу загалом набагато більше. й ми обговорюємо як будувати саме Україну, а не Рашу чи срср на території України.
а приклад того, що скиглять, но не їдуть - Естонія. там вже 30 років жаліються нещасні негромадяни, як їх утискають, але до Пскову ніхто не їде. бачать різницу, що вільні руські у Пскові живуть набагато гірше, ніж негромадяни Естонії...
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:53
Shaman написав:
формально голоси рівні. але з моєї зп платили пенсію ЛАДу до війни
А шо сталось? Перестали платити податки?
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:57
Faceless написав: ЛАД написав: Faceless написав:
.........
Впевнений на 100%, що жодна країна в Європі не відбила б атаку десятків балістичних ракет і сотень шахедів. Жодна
Это не похвала РФ, а признание объективной реальности.
Всю историю войн идёт борьба/соревнование средств нападения и защиты.
В данный момент средства защиты в этом соревновании уступают средствам нападения.
Раньше ПВО ориентировалась на борьбы с самолётами и эту задачу достаточно успешно решила. С массированными атаками ракет и шахедов она не справляется. Точнее, справляется не полностью.
Соревнование продолжается.
Навіть не так. Самі засоби є. Але Європа довгі роки скорочувала всі засоби оборони і чисельність армій, крихітні купки контрактників бавилися в місіях ООН всяких.
В нас зараз петріотів з айрісами нашкребли по сусєкам з усього світу, і в нас їх більше ніж у будь-якої країни в Європі. Але це все одно мало
ми тут не військові експерти, але є доволі очевидні речі. така ситуація, як з Україною - що ми сидимо в обороні, й збиваємо ракети - у випадку Європи - це виключення. може одну атаку Європа у пропустила б, але потім за допомогою авіації та своїх ракет просто позбавила б Рашу можливості наносити такі удари... а оскільки ми не маємо цього, то змушені відбиватися - й доволі ефективно...
Додано: Сер 18 лют, 2026 09:58
Faceless написав:
Shaman написав:формально голоси рівні. але з моєї зп платили пенсію ЛАДу до війни
А шо сталось? Перестали платити податки?
нарешті Бандерлог став платити податки
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:00
Shaman написав: Faceless написав:
Shaman написав:формально голоси рівні. але з моєї зп платили пенсію ЛАДу до війни
А шо сталось? Перестали платити податки?
нарешті Бандерлог став платити податки
І замість вас платить пенсію Ладу? А ви шо, мобілізувались і не кажете?
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:06
Портников вважає, що нинішній етап переговорів також показує, в якому режимі діятимуть Сполучені Штати. Американська сторона, за його оцінкою, перебуває в часовому тиску — паралельно з консультаціями щодо України тривають перемовини з Іраном. Водночас Росія, на переконання журналіста, не поспішає та зацікавлена насамперед у збереженні самого переговорного процесу.
«Росіянам потрібно демонструвати, що перемовини тривають, щоб утримати Вашингтон від жорсткіших рішень», — зазначає він.
Портников також звернув увагу на активізацію європейських країн. Уперше до консультацій долучилися радники з національної безпеки чотирьох держав Європи, які проводять окремі зустрічі з американськими представниками. Це, на думку оглядача, підкреслює: без участі Європи неможливо ухвалювати рішення щодо санкцій, заморожених російських активів чи архітектури безпеки для України.
Водночас ключовою проблемою журналіст називає відсутність у Кремля наміру досягти миру.
«Російська делегація не налаштована на домовленості. Переговори для Путіна — це інструмент продовження війни та уникнення нових санкцій», — наголошує він.
На його думку, Кремль зацікавлений у тому, щоб процес видавався конструктивним, водночас не даючи ані припинення вогню, ані реальних кроків до закінчення війни. Така тактика дозволяє Москві вигравати час і стримувати Захід від посилення військової підтримки України.
Портников підсумував, що наразі переговорний процес розвивається радше за російським сценарієм — із затягуванням рішень та імітацією готовності до компромісу, ніж у логіці швидкого досягнення миру.
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:09
Shaman написав: Banderlog написав: Shaman написав:
то ти не сперечаєшся що на захід ми так і ні на крок з 2013 не пройшли ?
"выдрючиваетесь" саме ви (або ти). небажання будувати союз з Рашею (а союз там неможливий, лише підпорядкування) - це право України, й не різним совкам давати цбоиу оцінку. на Раші багато місця, всі бажаючі можуть поїхати. але чомусь сидять - "страждають",
А не скажеш мій демократичний друже, в який пень ти вдарився головою що рішив що твій голос важливіший за голос "совка"? І чом би тобі самому не забратись з України з чумайданом кудись до міндіча?
......
а приклад того, що скиглять, но не їдуть - Естонія. там вже 30 років жаліються нещасні негромадяни, як їх утискають, але до Пскову ніхто не їде. бачать різницу, що вільні руські у Пскові живуть набагато гірше, ніж негромадяни Естонії...
Кто жалуется? - ботофермы?
На муниципальных выборах в Эстонии лучший результат показала Центристская партия, традиционно опирающаяся на поддержку русскоязычного населения. Второе место заняла правая партия «Отечество» (Isamaa), чьи избиратели в основном эстоноязычные. Правящая в стране Партия реформ выступила заметно слабее, чем на прошлых выборах, и впервые за почти два десятилетия потеряла контроль над Тарту — академической столицей Эстонии. Итоги голосования и перераспределение политических симпатий — в обзоре политического обозревателя «Вот Так» Сергея Ковальченко.
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:32
pesikot написав: АндрейМ написав:
Я, на відміну від тебе, не кажу одне, а роблю інше.
Саме це ти і робиш )Як ти там влаштувався за кордоном
?
Ти ж саме це засуджуеш на словах )
Тобто, на словах кажеш одне, а робиш геть зовсім інше )
Помню этого АндрейМ - персонажа с minfina, вернее его излишне бравую риторику там во времена майдана почему-то против жителей восточной Украины, а потом против москалей и кацапов. На мое замечание ему, что он играет по заказу кремля, который не просто так молчит, типа не при делах в намечающихся кровавых событиях в Киеве, он встал в боевую стойку сразу, переходя на личности. В итоге сейчас этот бравый хлопець-українець вже за кордоном?
Не удивлен. Вспомнил еще, увидев этого персонажа здесь. Народные мудрости это кладезь жизненных знаний. Крысы первые бегут с корабля, при риске его подтопления. Среди трех украинцев в отряде один предатель.
Кстати, лично неплохо знал похожего по риторике жителя центральной Украины. Пытался объяснить ему глупость провоцирования вражды из-за разных взглядов на выбор способов экономического развития в стране. Он поржал с меня, назвал недалеким, пообещал приехать в Харьков и показать свою военную выправку и доблесть, отпиздив всех несогласных.
А сам чухнул в Германию в первую неделю войны и затих там.
Способ выявления предателей рождается простой и эффективный в Украине.
Додано: Сер 18 лют, 2026 10:45
Shaman написав: ЛАД написав: Shaman написав:
до приборкання корупції. багато що зроблено, процес рухається. й незалежні антикорупційні структури для цього потрібні...
Об органах я не писал.
Не знаю, нужны ли отдельные или достаточно существовавших старых.
Но больших успехов пока не вижу. Если бы они были, до миндичгейта дело не дошло бы.
ви плутаєте причини та наслідки. схеми як міндічгейт існували з часів напевне Кучми. й лише зараз їх витягли на світ - але витягли. сам Міндічгейт схоже з ким був пов'язаний - з Деркачем. це людина ще часів Яника? й лише зараз цей схематоз порубали.
успіхи є, й чималі. те що ви їх не бачите - а як ви це побачите?
ви дуже тісно пов'язані з бізнесом? непряма ознака, бачите як нервують ті, хто був пов'язаний з тим чи іншим схематозом
О, свіжий погляд на події. Вони, на мою думку, якось пов'язують та розв'язують всі незрозумілі події з Міндічем. А саме, партнери вимагають вичистити схематоз бо їх виборцям це не подобається. А кремль накидує гівна на вентилятори регулярно против Зеленського, якого не вдалось провести і надурити, як Порошенко у свій час. Тому Міндічгейт це знак для світу. Карання за крадіжки іноземної допомоги, державних коштів не стримати. Хто сумнівається та краде, тому не пощастить як Міндічу, якого відсунули від корита не зважаючи на тісні зв'язки у минулому з самим Зеленським.
