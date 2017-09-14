Додано: Сер 18 лют, 2026 15:42

Народ, а зачем вы тратите время на споры с АндрейМ? Это же абсолютно бесполезно, ему вы ничего не докажете.

ЛАД написав: И это может привести просто к исчезновению группы. её растворению в окружающих.

Не будьте Песикотом и не занимайтесь враньем. Если Вы что-то или кого-то "помните", то пишите с цитатами.Де, де я так пишу? Звідки Ви взяли, що я так вважаю? Я погоджуюсь буквально з кожним Вашим словом - життя інших не є більш цінним, тому я не можу зрозуміти чому я маю їх захищати.Я не вважаю військових "лохами". Звичайно, є люди, які за гроші готові воювати. Є люди, які літають в космос, стрибають з парашутами, плавають з акулами - роблять те, що я ніколи в житті, за жодні гроші робити не буду. Це називається толерантність до ризиків. Вона різна у різних людей. Це ЛАД вважає, що усі люди народжуються однаковими.ОК, я - сміття. Вже котрий рік питаю - що роблять, вірніше зобов'язані робити, мільйони українських жінок та чоловіків, що не робить їх "сміттям", бо я бачу, що усі живуть для себе, а не для соціуму.Дехто вважає, що ми саме живемо племенами. Типу, у мене є обов'язок плем'я захищати, а коли я питаю про обов'язок інших перед мною чи перед соціумом, то у відповідь - тиша.Мне ничего доказывать не надо. Мое мировоззрение формировалось не одно десятилетия. И спорить со мной не надо. Я понимаю, что Вы всегда и во всем правы, но я Вам писал, что Ваши пещерные мысли о гендерных ролях и "долгах" мне неинтересны. Они не перестают быть более пещерными. И они настолько же смешны для меня.Почему для меня должно быть важно выживание условной флер или условного песикота? Что они такого делают ценного? Или давайте поставим вопрос по-иному - почему для них не важно мое выживание? Если мы думаем о выживании группы, то мы должны действовать как группа, но мы так не действуем. Вернее, мы вспомнили о группе только тогда, когда началась война.