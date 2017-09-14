|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:57
ЛАД написав:
Так в чём вопрос, чего вы добиваетесь?
Странный вопрос. А что здесь пытается доказать каждый, кто пишет в этой ветке? Что здесь делаете Вы? Помоему мы просто общаемся. Вы, например, пишите, что это нормально, когда государство принуждает мужчин воевать, Вам я в ответ пишу, что это - ненормально. Вы же зачем-то пишите одно и тоже уже который год? Вас военная служба не касается уже давно, то есть, Вы, по сути, рассуждаете о том, что Вас не касается, а меня касается, как и любого другого гражданина Украины мужского пола. Мы можем добровольно не идти в ТЦК, но это не значит, что нам не прийдет повестка, что нас ограничивают в базовых правах, называют "ухилянтами" и т.д.
Додано: Сер 18 лют, 2026 17:58
ЛАД написав: prodigy написав:
Портников вважає,
......
Така тактика дозволяє Москві вигравати час і стримувати Захід від посилення військової підтримки України.
Портников підсумував, що наразі переговорний процес розвивається радше за російським сценарієм — із затягуванням рішень та імітацією готовності до компромісу, ніж у логіці швидкого досягнення миру.
Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров?
Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.
Портніков завжди таким був.
Раніше я думав що він говорить розумні речі, пізніше зрозумів що він говорить банальні речі(на високому інтелектуальному рівні), які подобаються більшості + ніколи не критикує владу. Тобто підлаштовується під більшість, під владу і т.д., очевидно заради популярності/заробляння грошей.
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:01
ЛАД написав: Damien написав:
Твоя ошибка в том, что ты изначально всех рассматриваешь одинаковыми, как плюшевых зайчиков, выезжающих с конвейера фабрики игрушек. Но люди-то разные!
Я, например, великолепно плаваю и вообще рассматриваю воду как среду более безопасную, чем земля. Меня не пугает ни глубина 5км, ни волна высотой с пятиэтажку, это вызывает только восторг. У меня вообще в голове не укладывается - почему люди иногда тонут? Находясь в воде, я, каюсь, иногда не удерживаюсь и начинаю издеваться над теми, кто боится воды - "ну давай, залазь, ну чего ты боишься...".(ну примерно как сейчас sashaqbl над АндрейМ).
Но высоты я боюсь панически - даже со второго этажа смотрю с опаской, на девятом этаже у меня уже ноги подкашиваются при взгляде вниз.
Так вот к чему я - я за относительно небольшие деньги готов работать водолазом и ни за какие деньги не пойду работать электриком-высотником. Точно так и с профессией солдат(да, это профессия) - одному это нравится, второму индифферентно, третьего сама мысль пугает до усрачки
Вы можете выбирать работать водолазом или высотником. Желающих хватает и на одну, и на другую работу. Если не хватает, то это легко регулируется уровнем зарплаты. Не возникает необходимости вас принуждать.
Во время большой войны резко возрастает необходимое количество солдат. Оно явно превышает количество даже потенциально желающих пойти в армию и невозможно отрегулировать имеющимися (а, может, и никакими) финансами.Так же, как если бы вдруг крайне понадобился миллион водолазов. Тоже пришлось бы принуждать
.
Ну вот представим, надо миллион водолазов. Есть только 500тыс хорошо умеющих плавать, еще 200тыс, которые держатся на воде. Давайте заталкивать в бус 300тыс тех, кто не умеет плавать вообще (и не научатся они ни за неделю, ни за полгода естественно)и наряжать в скафандры? Ну так они потонут вместе со скафандрами. Мало того, что они не выполнят задачу, так еще и погубят скафандры(которые денег стоят), плюс прихватят с собой на тот свет несколько нормальных водолазов(все знают, что тонущий в панике легко может утопить даже хорошо умеющего плавать).
Все это *** с бусификацией. Кацапы быстро поняли это, у нас никак не доходит. Только позорятся на весь мир и людей гробят.
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:02
Shaman написав: ЛАД написав:
Такие, конечно, есть.
Есть безбашеннык, которым не хватает адреналина.
Есть люди, которым сильно хочется денег, а заработать не могут и думают, что война это лёгкий хлеб.
Но таких недостаточно много. А набирать каких-нибудь эритрейцев... Сомневаюсь, что они захотят умирать за Украину.
В конце концов росс. армия такими обходится. Но у них значительно большие людские ресурсы и, подозреваю, что их далеко не блестящие военные результаты связаны (по крайней мере, отчасти) именно с этим. Лучшие результаты у них показали музыканты
, но там этих результатов добивались совсем другими методами.
щось так Вагнер називають лише на Раші. Штирліц таки спалився?...
всі інші люди називають їх садистами та військовими злочинцями...
Це вже далеко не вперше, коли ЛАД отак палиться на дрібницях ...
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:04
Damien
А якщо крім водолазів в команду треба і ті хто буде возити балони з киснем, заправники балонів, начальник складу балонів, бухгалтер який рахує гроші і балони? І загалом іх треба мільйон)
Але на склад теж нема бажаючих)
Трохи не по темі питання: аа як ви вибираєтесь з хвилі «в пʼятиповерхівку»?
Зараз на океані шторм, я плаваю відмінно . Але якось не наважуюсь залізти у воду , лякають історії тих, хто не вибрався
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:04
andrijk777 написав:
Портніков завжди таким був.
Раніше я думав що він говорить розумні речі, пізніше зрозумів що він говорить банальні речі(на високому інтелектуальному рівні), які подобаються більшості + ніколи не критикує владу. Тобто підлаштовується під більшість, під владу і т.д., очевидно заради популярності/заробляння грошей.
Зате ти у нас свєточ разума ... )
Росію вихваляєш постійно на серьёзных щах ...
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:07
ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав:Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров?
Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.
читайте, слухайте розумних людей. вода камінь точить
А по делу сказать нечего.
яка справа, яке питання? це питання ні про що. зараз Трамп не дає нових санкцій вже рік через постійні розповіді Раші, що будемо домовлятися - локшина путіна вже його повністю обліпила, але він робить вигляд - що ось, ось.
а питання спробуйте сформулювати - я спробую відповісти. за ці чотири роки була багато етапів взаємодії з союзниками. й основний аргумент так й залишився - Раша постійно лякає - будете постачати, ми як бахнемо ядеркою. але з кожним кроком Захід все більше розуміє, що окрім вереску, нічого не буде. але й ігнорувати це не може
щось так Вагнер називають лише на Раші. Штирліц таки спалився?...
всі інші люди називають їх садистами та військовими злочинцями...
Человек не становится умнее, даже если назвал себя шаманом.
а як по суті. що ви можете сказати про Вагнер. як хто тільки не позував з кувалдою - символом тортур та страт? й музиканти так, лише на Раші зустрічав таку назву? так що скажете ЛАД?
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:09
АндрейМ написав: ЛАД написав:
Так в чём вопрос, чего вы добиваетесь?
Странный вопрос. А что здесь пытается доказать каждый, кто пишет в этой ветке? Что здесь делаете Вы? Помоему мы просто общаемся. Вы, например, пишите, что это нормально, когда государство принуждает мужчин воевать, Вам я в ответ пишу, что это - ненормально. Вы же зачем-то пишите одно и тоже уже который год? Вас военная служба не касается уже давно, то есть, Вы, по сути, рассуждаете о том, что Вас не касается, а меня касается, как и любого другого гражданина Украины мужского пола. Мы можем добровольно не идти в ТЦК, но это не значит, что нам не прийдет повестка, что нас ограничивают в базовых правах, называют "ухилянтами" и т.д.
Я годами пишу, что нет у государства другого выхода.
И неоднократно просил предложить другие реальные
методы обеспеченмя армии солдатами.
К сожалению, ни от кого не услышал. Вы можете предложить что-то, кроме стонов? Предлагайте.
Не можете? Не о чем говорить.
Я этот вопрос очень давно не затрагиваю. Только в ответ на особо назойливые заявления.
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:09
andrijk777 написав: ЛАД написав: prodigy написав:
Портников вважає,
......
Така тактика дозволяє Москві вигравати час і стримувати Захід від посилення військової підтримки України.
Портников підсумував, що наразі переговорний процес розвивається радше за російським сценарієм — із затягуванням рішень та імітацією готовності до компромісу, ніж у логіці швидкого досягнення миру.
Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров?
Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.
Портніков завжди таким був.
Раніше я думав що він говорить розумні речі, пізніше зрозумів що він говорить банальні речі(на високому інтелектуальному рівні), які подобаються більшості + ніколи не критикує владу. Тобто підлаштовується під більшість, під владу і т.д., очевидно заради популярності/заробляння грошей.
не перекидай на інших власні фантазії. Портніков каже розумні речі. якщо ти їх не розумієш, це не дивно
Додано: Сер 18 лют, 2026 18:11
Hotab написав:Damien
А якщо крім водолазів в команду треба і ті хто буде возити балони з киснем, заправники балонів, начальник складу балонів, бухгалтер який рахує гроші і балони? І загалом іх треба мільйон)
Але на склад теж нема бажаючих)
Трохи не по темі питання: аа як ви вибираєтесь з хвилі «в пʼятиповерхівку»?
Зараз на океані шторм, я плаваю відмінно . Але якось не наважуюсь залізти у воду , лякають історії тих, хто не вибрався
а де ви їх чуєте? вуду?
чи історії про
тих, хто не вибрався?
