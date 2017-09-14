Додано: Сер 18 лют, 2026 18:07

ЛАД написав: Shaman написав: ЛАД написав: Что их "стримувало від посилення військової підтримки України" раньше, до начала переговоров?

Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного. Портников всё больше начинает напоминать шамана (нашего), только значительно более квалифицированного.

читайте, слухайте розумних людей. вода камінь точить читайте, слухайте розумних людей. вода камінь точить А по делу сказать нечего. А по делу сказать нечего.

щось так Вагнер називають лише на Раші. Штирліц таки спалився?...



всі інші люди називають їх садистами та військовими злочинцями... Человек не становится умнее, даже если назвал себя шаманом. Человек не становится умнее, даже если назвал себя шаманом.

яка справа, яке питання? це питання ні про що. зараз Трамп не дає нових санкцій вже рік через постійні розповіді Раші, що будемо домовлятися - локшина путіна вже його повністю обліпила, але він робить вигляд - що ось, ось.а питання спробуйте сформулювати - я спробую відповісти. за ці чотири роки була багато етапів взаємодії з союзниками. й основний аргумент так й залишився - Раша постійно лякає - будете постачати, ми як бахнемо ядеркою. але з кожним кроком Захід все більше розуміє, що окрім вереску, нічого не буде. але й ігнорувати це не можеа як по суті. що ви можете сказати про Вагнер. як хто тільки не позував з кувалдою - символом тортур та страт? й музиканти так, лише на Раші зустрічав таку назву? так що скажете ЛАД?