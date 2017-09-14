|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:18
_hunter написав: buratinyo написав: _hunter написав:
Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.
А кто ж их посадит?
Их судьба при невыполнении плана мобилизации - сменить теплый кабинет в крупном городе на условный кабинетик в зоне регулярных прилетов КАБов или БПЛА.
И мы снова возвращаемся к моему вопросу: так хоть один "урок" - вы назвать можете? - как я уже говорил "отодвинули от корытцы" - это обычный рабочий процесс в той сфере
.
2
4
5
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:18
_hunter написав: Shaman написав: _hunter написав:
Что-что для него применили?
- а перед ним еще Резников был - как пример "что со взяточниками бывает". Еще там какая-то ВЛКыня была... Всякие "бывшие начальники тцкшников"... - _вообще никто_ не сел.
не хочете написати заяву? яка сволота вас за кордон випустила?
Увы: инсинуации не являются достаточным основанием - что бы заяву приняли.
Ты набросил и дал заднюю, что "инсинуации не являются достаточным основанием - что бы заяву приняли." ))
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:20
Hotab написав:Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.
Щомісяця
Для коллективного Запада - копейки. Просто считайте, что они раз в месяц передают нам на один Пэтриот больше.
Ну не может работать это иначе, не бывает успехов под принуждением. Не будут бусифицированные воевать. У них одна мысль как сЪ...ться и отомстить тем, кто их бусифицировал.
Сама эволюция это показывает раз за разом. Рабов и крепостных распустили даже в свое время потому, что поняли суть - эти же люди принесут больше денег когда они придут на эту же работу, но без принуждения.
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:21
АндрейМ написав: pesikot написав:
Зачем воевать ? снаряды можешь таскать, по несколько за один раз
Таскать их может каждый. Ты в том числе. Для этого не обязательно ловить Бетона. Каждый на этом форуме может таскать снаряды, но почему-то предпочитает не делать этого. Возможно, ЛАД в силу преклонного возраста не смог бы, но все остальные могут, но упорно продолжают искать того, кто бы это сделать вместо них.
pesikot написав:
что Украина во всём виновата, что Россия - вЯликая и надо ей сдаться ...
Единственный, кто об этом пишет, это - ты.
Тебе денег не заплатят, плохо работаешь )
Без огонька, лажаешь постоянно
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )
PS. Чё ? методичка поменялась или оператор учётки ? )
Или в Европе где-то тебя за ж*** взяли и ты в Россию вернулся ?
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:22
_hunter написав: Hotab написав:
_hunter
А я пілот комерційної авіації
А теперь загугли - чем это слово от предыдущего отличается
а ти вже зазуглив чим наслідки трипера від сифілісу відрізняються?
бо в тебе вже третична стадія, у мозку точно
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:23
Damien написав:
Для коллективного Запада - копейки. ......
Коллективный Запад (ЕС) ради этих "копеек" сейчас пытается на все входящие страны коллективный долг навесить. Некоторые "несознательные" - всеми руками и ногами отбиваются...
Shaman написав:
.........
офіційно сам путін не погрожував. але завульовано - хто тільки не казав. останній раз якось дідугана витягли, який просто написав - треба вдарити. це ж недавно сталося.
Болтают многие и много. Вы ещё приведите пример из ютьюба или, ещё лучше, из телеграма или какого-нибудь желтого сайта.
Неужели вы думаете, что серьёзные люди обращают внимание на такую болтовню?
И я вас спращивал, Патриоты не давали тоже из-за "угрозы ядеркою"? Это, вроде, оборонительное оружие. Я не ошибаюсь?
Т.о. подтверждение ваших слов не нашлось.
що значить достатньо/недостатньо? які критерії? щоб знищити Рашу - недостатньо
....... що за те, що дали треба подякувати й не розповідати, що мало. .... ми не бачимо всієї картини, а всі ці заклики про недостатньо - це все вигадки людей, які не дотичні до теми. й так, спочатку боялися Раші, але з кожним роком, все більше розуміє, що руський король - голий. Трамп взагалі окрема історія.
Про знищення говорите только вы.
Подякувати треба, но от этого не меняется тот факт, что помощь недостаточна. Не для знищення, а хотя бы для того, чтобы мы не медленно отступали, а начали наступать.
"вигадки людей, які не дотичні до теми" - надо понимать так, что вы дотичні?
На вопрос о помощи США, как обычно, "умная" и ничего не значащая отговорка: "Трамп взагалі окрема історія".
на поточний момент Портніков правильно каже - санкції можуть посилити, але не роблять цього, бо наче перемовини - а руські якісно тягнуть час. помилково насправді, але то таке.
Объяснение для детского сада.
ще раз - ви навіть слово Вагнер боїтеся сказати? а дати характеристику цим покидькам - це взагалі неможливо?
Ще раз - не вижу смысла пустословить. Это ваша прерогатива.
От того, что я назову Пригожина преступником, он в гробу не перевернётся.
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:38
buratinyo написав:
Сорри. Я действительно положительно отношусь к высказываниям песикота, который чует кремлевскую пропаганду издалека. В этом я ему доверяю, так как сам иногда ловлюсь на завуалированную хорошо кремлевскую пропаганду. А он нет. Значит молодец, правильный дед.
Он так реагирует на любое отклонение от "генеральной линии". Мне казалось, что вы жили в Союзе (или я ошибаюсь?). Не получили прививку?
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:41
ЛАД написав: buratinyo написав:
Сорри. Я действительно положительно отношусь к высказываниям песикота, который чует кремлевскую пропаганду издалека. В этом я ему доверяю, так как сам иногда ловлюсь на завуалированную хорошо кремлевскую пропаганду. А он нет. Значит молодец, правильный дед.
Он так реагирует на любое отклонение от "генеральной линии". Мне казалось, что вы жили в Союзе (или я ошибаюсь?). Не получили прививку?
ЛАД, парторг, ты прививку от Союза так и не получил )
PS. Хотя мне и непонятно, с какого буратино стал моим "адвокатом" )
Но могу догадываться )
Додано: Сер 18 лют, 2026 19:42
pesikot написав:
Не ты ли писал, что Украина "держит" людей в неволе ?
Не выпускают.
Не ты ли ? )
"Напала", "виновата", "не выпускает" - немного или много разные понятия. Ты строишь из себя мистера очевидность и через сообщение пишешь о том, что именно рф напала на нас, а не наоборот. С этим никто не спорит. Украинских мужчин из страны не выпускает украинская власть. Оба утверждения правдивы.
