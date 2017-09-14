|
Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 18 лют, 2026 22:01
https://eu-ua.kmu.gov.ua/news/yevroparlament-shvalyv-90-mlrd-yevro-kredytu-ukrayini-na-2026-2027-roky/
Water написав: Hotab написав:Damien
Нужно 100 000 бойцов - на это нужно 1млрд денег.
Щомісяця
Для чого щомісяця? Набрать лимон на тиждень... Banderlog каже зброя є.
flyman
Додано: Сер 18 лют, 2026 22:22
Там немножечко "фальшстарт"
Наступним кроком має бути схвалення пакета рішень Радою ЄС. Після цього Європейська Комісія зможе здійснити перший транш виплат
- а три страны "выразили твердую позицию" - фиг вам...
_hunter
