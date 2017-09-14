|
|
|
Напад росії і білорусі на Україну
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Додано: Чет 19 лют, 2026 13:50
Wirująświatła написав:
📚📖«Мединський — це лялька Путіна, він не має власної точки зору і завжди сумлінно звітує». Світові медіа про війну 18 лютого.
🖌«Коаліція охочих» має створити повітряний щит, здатний захистити українські міста, і запровадити гуманітарну базу як передумову для будь-яких переговорів з Росією. До цього закликає група істориків, громадських діячів і військових у статті для Le Monde. Неурядова організація «Ціна свободи» вивчала можливість створити над заходом України зону протиповітряної оборони, здатної перехоплювати російські ракети, керовані бомби та безпілотники. Цю ідею назвали «Небесний щит», а підтримали її кілька сотень експертів і високопоставлених офіцерів. Вона належатиме до компетенції збройних сил «Коаліції охочих». Також група вимагає зробити гуманітарні умови обов’язковою передумовою будь-яких переговорів із Росією: допустити Червоний Хрест до всіх полонених, повернути депортованих дітей, звільнити цивільних заручників і припинити примусову русифікацію.
🖌Читайте також матеріал NBC News про те, що новий раунд мирних переговорів між Україною і Росією в Женеві проходить складно, зокрема через головного переговірника Кремля — Володимира Мединського. «Мединський по суті є лялькою Путіна: у нього немає власної точки зору чи порядку денного, на нього можна просто покластися, що він буде вірно передавати послання Путіна та сумлінно звітувати», — сказав Марк Галеотті, директор консалтингової компанії Mayak Intelligence у Великій Британії, автор кількох книг про Путіна і військову історію Росії.
Я вас уже просил давать ссылки.
Неужели так тяжело?
Что касается "ляльки Путіна", то что - лучше, чтобы была не лялька, кот. о чем-то договорилась, а потом Путин сказал нет?
По первой цитате удивили слова: "створити над заходом
України зону протиповітряної оборони". В таком случае они создают «Небесний щит» не для Украины, а для себя.
-
ЛАД
-
2
-
- Повідомлень: 38739
- З нами з: 31.08.10
- Подякував: 5384 раз.
- Подякували: 4879 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
2
6
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:00
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
Украина одна из самых небезопасных стран мира — почти в самом низу рейтинга по уровню мира и безопасности, проверяемому по 23 показателям (внутренние конфликты, уровень насилия, милитаризация, терроризм и т. д.).
В версии 2025 года Украина заняла второе место среди самых опасных государств мира из 163 рассмотренных стран
О какой безопасности ты бредишь???
О какой медицине? Ты вообще с какой страны приехал к нам? Медицины бесплатной не существует.
-
Бетон
-
-
- Повідомлень: 6041
- З нами з: 17.12.22
- Подякував: 220 раз.
- Подякували: 513 раз.
-
-
Профіль
-
-
4
3
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:06
Бетон написав: sashaqbl написав: АндрейМ написав:
За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
Украина одна из самых небезопасных стран мира — почти в самом низу рейтинга по уровню мира и безопасности, проверяемому по 23 показателям (внутренние конфликты, уровень насилия, милитаризация, терроризм и т. д.).
В версии 2025 года Украина заняла второе место среди самых опасных государств мира из 163 рассмотренных стран
О какой безопасности ты бредишь???
О какой медицине? Ты вообще с какой страны приехал к нам? Медицины бесплатной не существует.
операція на меніску трохи більше $1К, може акурт скаже, що в Туреччині дешевше, а у Франції задармо (якщо є страховка).
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42363
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:15
Xenon написав:
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.
Закон може включати такі обмеження:
▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
Повторення Закону 24:7Коли буде хто знайдений, що вкрав кого з братів своїх, і буде поводитися з ним як із невільником, або й продасть його, то нехай помре той злодій, і ти вигубиш зло з-посеред себе.
-
flyman
-
-
- Повідомлень: 42363
- З нами з: 09.03.14
- Подякував: 1628 раз.
- Подякували: 2876 раз.
-
-
Профіль
-
-
1
4
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:22
sashaqbl написав: АндрейМ написав:
За безпеку я готовий заплатити, а медициною, правоохоронними органами я завжди користувався платно. Вони існують за рахунок моїх податків.
Готовий? Розкажи, скільки ти платив за безпеку до повномасштабного вторгнення? Скільки платив після?
UPD. Я наводив раніше цифри, які я платив до мобілізації. Зі скріншотами з монобанку.
Не совсем понимаю, что вы доказать хотите? - если ЖЕК с нового года добавил в платежку пункт "на фарбу" - размером во все оплаты за предыдущий год - что теперь, в соседний новострой за пол-цены - нельзя переезжать, пока эти не "нафарбуются"?
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11574
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:30
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5702
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:41
Востаннє редагувалось Xenon
в Чет 19 лют, 2026 14:51, всього редагувалось 2 разів.
-
Xenon
-
-
- Повідомлень: 5702
- З нами з: 25.02.09
- Подякував: 76 раз.
- Подякували: 324 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:42
_hunter написав:
Не совсем понимаю, что вы доказать хотите? - если ЖЕК с нового года добавил в платежку пункт "на фарбу" - размером во все оплаты за предыдущий год - что теперь, в соседний новострой за пол-цены - нельзя переезжать, пока эти не "нафарбуются"?
Ну саме так це й працює. Поки не продаш квартиру - то доведеться платити. Тільки не ЖЕК, а ОСББ в нормальних будинках. І тариф як правило люди голосують. В даній ситуації - наголосували.
-
sashaqbl
-
-
- Повідомлень: 2731
- З нами з: 31.10.19
- Подякував: 2 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 14:57
Banderlog написав: Xenon написав:
❗️Ухилянтів хочуть обмежувати так само, як і тих, хто не платить аліменти. Вже в березні відповідні законопроекти будуть розглядати, — нардеп Івченко.
Закон може включати такі обмеження:
▪️Заборона виїзду за межі України.
▪️Заборона керування транспортними засобами.
▪️Заборона користування зброєю (полювання).
▪️Арешт рахунків та майна.
▪️Штрафи за заборгованість: 20% (1 рік боргу), 30% (2 роки), 50% (3 роки і більше).
▪️Суспільно корисні роботи (від 120 до 240 годин) або арешт.
▪️Кримінальна відповідальність за злісне ухилення — обмеження або позбавлення волі до 3 років.
не пройшло і 4 роки а вони все хочуть
Є ж дієвий механізм примусу? І за аліменти і штрафи за порушення правил дорожнього руху все працює? А тут ніяк. Бо не можно буде доїти ухилянтів...
пересування ліжок не дадуть результату , тільки нові пані, не замарені..., а де їх узяти ...
-
Vadim_
-
-
- Повідомлень: 4732
- З нами з: 23.05.14
- Подякував: 649 раз.
- Подякували: 532 раз.
-
-
Профіль
-
-
Додано: Чет 19 лют, 2026 15:25
sashaqbl написав: _hunter написав:
Не совсем понимаю, что вы доказать хотите? - если ЖЕК с нового года добавил в платежку пункт "на фарбу" - размером во все оплаты за предыдущий год - что теперь, в соседний новострой за пол-цены - нельзя переезжать, пока эти не "нафарбуются"?
Ну саме так це й працює. Поки не продаш квартиру - то доведеться платити. Тільки не ЖЕК, а ОСББ в нормальних будинках. І тариф як правило люди голосують. В даній ситуації - наголосували.
Так квартира - съемная
А ЖЕК там или ОСББ - вообще не принципиально...
-
_hunter
-
-
- Повідомлень: 11574
- З нами з: 22.03.15
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 494 раз.
-
-
Профіль
-
-
2
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|36
|225202
|
|
|1493
|430089
|
|
|6076
|1148760
|
|